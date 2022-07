Sempre più spesso le famiglie italiane sostengono spese legali, ovvero i costi per il lavoro di un avvocato: si può trattare di costi per pratiche come la separazione o il divorzio, per recuperare un credito, per consulenze generali o specifiche, e così via.

Ogni anno con la propria dichiarazione dei redditi, è possibile scaricare diverse somme versate durante l'anno precedente, come quelle di natura medico-sanitaria, o per l'acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico, o ancora per i costi per la scuola dei figli.

Le spese legali sostenute durante l'anno, rientrano tra quelle detraibili con il 730? Un cittadino può presentare in sede di dichiarazione dei redditi la spesa pagata all'avvocato per una determinata consulenza o per una pratica? Vediamo in questo articolo cosa prevede la norma italiana su queste spese, e i casi di eccezione alla regola.

Spese legali, quando si possono scaricare dal 730 nel 2022

Tramite Modello 730 i lavoratori possono scaricare diverse spese, ovvero presentare tutti i costi sostenuti e ottenere un guadagno in termini di credito fiscale. Generalmente queste somme versate per costi specifici vengono infatti rimborsate del 19% sulle tasse, presentando la dichiarazione dei redditi, anche in modalità precompilata.

Per questo motivo, se presenti al centro CAF o ad un commercialista tutte le voci di spesa che hai sostenuto durante l'anno, potrai poi vederti accreditare un busta paga una certa somma di denaro.

Questo è valido per diverse somme, anche per alcuni costi di tipo legale. Tuttavia la regola generale prevede che le spese strettamente legali, ovvero quelle per il pagamento di un avvocato, non siano detraibili a livello fiscale, e non si possano detrarre dal 730. Secondo questa regola quindi, non si possono scaricare dal 730 i seguenti costi:

parcella dell'avvocato;





costi per la separazione e il divorzio;





costi per assegno di mantenimento, anche ai figli.

L'unica eccezione a questa regola riguarda la spesa per l'assegno di mantenimento che viene versato all'ex coniuge, che può essere detratta fiscalmente.

Chi può detrarre le spese legali

Vista la regola generale, comunque è necessario considerare alcuni aspetti e alcune spese che effettivamente possono essere di natura legale, che si possono detrarre fiscalmente. Abbiamo visto che l'assegno di mantenimento per i figli non si può detrarre fiscalmente, mentre quello per gli ex coniugi, sì.

Un'altra eccezione però riguarda i costi per il notaio, a proposito di pratiche di tipo legale. In particolare, quando avviene una compravendita immobiliare, il soggetto che sta acquistando una casa può scaricare dal 730 i costi sostenuti per il notaio.

Quando si acquista un'abitazione è quindi consigliato presentare tutti i costi e le voci di spesa relative all'acquisto in sede di dichiarazione dei redditi, in modo da scaricare alcune spese, tra cui quelle legali del notaio, al 19%, come accade per molti tipi di detrazioni.

Per quanto riguarda le spese legali dell'avvocato invece, non si possono scaricare a livello di 730 se riguardano i singoli cittadini contribuenti.

Tuttavia le imprese possono decidere di scaricare queste cifre, se versate durante l'anno. In particolare un'impresa può scaricarle nel momento in cui il processo o il mandato siano terminati, ovvero non sulle liti pendenti. In questo caso comunque è necessario seguire le regole del proprio regime fiscale.

Cosa può scaricare l'avvocato

Un altro discorso riguarda i costi che un avvocato può detrarre, sulla base dello svolgimento della propria professione. I liberi professionisti, come ad esempio gli avvocati, possono dedurre o detrarre fiscalmente alcuni tipi di spese, se sostenute per mandare avanti la propria attività.

In questo caso è possibile distinguere le spese che sono interamente deducibili o parzialmente. Tieni in considerazione che la deducibilità si applica sui guadagni in un momento precedente alla dichiarazione e alle detrazioni. Ecco quali sono i costi che un avvocato può dedurre fiscalmente, ovvero sottrarre dalla base imponibile su cui paga le tasse:

spese interamente deducibili : costi di cancelleria, per bolli e francobolli, per compensi erogati ad altri soggetti per servizi in ambito professionale, contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti, bollette per le utenze utilizzate presso lo studio in cui si svolge l'attività di avvocato, interessi relativi a finanziamenti per l'attività, libri e riviste di settore, assicurazioni e tasse;





: costi di cancelleria, per bolli e francobolli, per compensi erogati ad altri soggetti per servizi in ambito professionale, contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti, bollette per le utenze utilizzate presso lo studio in cui si svolge l'attività di avvocato, interessi relativi a finanziamenti per l'attività, libri e riviste di settore, assicurazioni e tasse; spese parzialmente deducibili: in questa categoria rientrano i costi per beni strumentali ad uso promiscuo, ovvero non utilizzati interamente per lo svolgimento della professione, oppure il costo per il pernottamento presso alberghi e le consumazioni presso ristoranti, di vitto e alloggio e di rappresentanza, costi sostenuti per partecipare a eventi e convegni.

Tieni in considerazione che un avvocato professionista lavora tramite Partita Iva, quindi in base al regime fiscale a cui aderisce può trovarsi nella condizione di pagare più o meno tasse, e di poter scaricare diverse spese.