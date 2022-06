Operare in Partita IVA implica una serie di conseguenze importanti da tenere in considerazione, come per esempio il saldo IVA, le spese da sostenere (e scaricare) ai fini fiscali, i vari obblighi fiscali durante l'anno... insomma, sono numerosi aspetti su cui è necessario avere le idee chiare: ecco 3 tipologie di spese da scaricare che sicuramente ti saranno utili!

Orientarsi nel mondo della fiscalità per chi ha Partita IVA è sostanzialmente un'impresa, perché per complessità e numero di obblighi non si tratta di un sistema a portata di tutti... anzi. Per questo motivo, ci si avvale in genere di un professionista in grado di dare tutti i suggerimenti del caso e, naturalmente, ricordare e rispettare le scadenze che l'Agenzia delle Entrate impone.

La conseguenza di eventuali ritardi o mancati pagamenti, è piuttosto naturale, sarebbe quantificata in vari tipi di sanzioni. Una conseguenza a cui nessuno vuole andare incontro, specialmente in un Paese come il nostro in cui il cuneo fiscale è già un problema piuttosto gravoso.

Proprio per rendere inferiore il peso delle tasse rispetto a quanto si fattura esiste il sistema delle deduzioni o detrazioni fiscali, volgarmente denominate come "scaricare le spese", concetto che effettivamente rende molto bene l'idea. Scaricare le spese, infatti, significa andare a togliere una voce di costo dal proprio fatturato, in modo da renderlo "pulito", lasciando così solo l'effettivo margine di guadagno del professionista.

Questo tema è particolarmente d'interesse per chi fa il libero professionista e opera in regime agevolato o ordinario, mentre non riguarda chi opera in regime forfettario. Purtroppo, infatti, questa categoria ha un funzionamento completamente diverso attraverso il coefficiente di reddittività, vale a dire un calcolo forfettario appunto delle spese sostenute, che prescinde dall'effettivo ammontare di tali spese.

Nel corso dell'articolo proviamo a comprendere meglio come funziona questo sistema e quali spese riguarda, dividendole in tre macrocategorie.

Scaricare le spese in Partita IVA? Ecco cosa significa!

Il primo concetto da comprendere in maniera chiara e precisa è senza dubbio quello principale: cosa significa esattamente "scaricare" le spese? La sostanza è più semplice di ogni spiegazione, motivo per cui cercheremo di essere molto concreti.

Se Tizio ha una Partita IVA in regime ordinario e fattura 50.000 euro, rischia di dover pagare le tasse proprio su questo totale. In tal caso, le tasse sarebbero piuttosto gravose (il sistema di calcolo sarebbe quello degli scaglioni Irpef), ma per fortuna di Tizio esiste il sistema di detrazioni, vale a dire proprio lo scarico delle spese.

Se Tizio è in grado di dimostrare che ha sostenuto spese per 25.000 euro, sempre per ipotesi naturalmente, andrà a pagare le tasse solo sui rimanenti 25.000 euro, andando a cambiare notevolmente il suo bilancio e le sue entrate. Un criterio che poi non dista molto da quello di qualsiasi società, la quale paga le principali imposte sulla base dell'utile netto, non certo del fatturato (ma anche in questo caso ci sarebbe molto da dire).

Una volta compreso questo meccanismo, che come si è visto è più semplice nei fatti che con le parole, resta da comprendere quali sono le spese che si possono effettivamente utilizzare per abbassare la base imponibile ai fini fiscali.

La legge prevede che i criteri siano i seguenti: effettività della spesa, inerenza della spesa, congruità della spesa. Naturalmente, gli aggettivi si intendono della spesa nell'ottica dell'attività effettuata.

Scaricare le spese in Partita IVA? Ecco quali si possono scaricare?

Vedremo in questo articolo le tre tipologie di spese che puoi scaricare, divise secondo una logica di effettiva frequenza in base al tipo di attività effettuata ed anche difficoltà di comprensione, nel senso che vedremo anche qualche caso limite.

La prima categoria è quella delle spese correnti, quelle che potrebbero riguardare potenzialmente ogni attività e che quindi sono sempre riconosciute da parte dell'Agenzia delle Entrate. Parliamo, a titolo di esempio, di: cancelleria e valori bollate, libri, formazione (anche corsi di aggiornamento), software per la gestione, attrezzature professionali (come PC e stampante, ma anche più specifica in base al tipo di attività), spese d'ufficio come affitto e bollette.

Insomma, parliamo di spese correnti che sono facilmente associabili all'attività svolta, senza particolari ambiguità. Se la sede lavorativa è un ufficio in affitto, è chiaro che verrà scaricata la spesa dell'affitto stesso, così come le bollette, l'acquisto di materiale da lavoro come il computer e la connessione Wi-Fi. Determinare la congruità tra spesa e attività, però, non è sempre così semplice.

Scaricare le spese di casa propria è possibile? Sì, ma a determinate condizioni

La casistica a cui si alludeva in conclusione del precedente paragrafo è esattamente questa: se lavoriamo da casa, possiamo scaricare comunque la spesa per il Wi-Fi o la bolletta della luce e del gas? La risposta, come già spoilerato nel sottotitolo, è sì.

Si può scaricare la spesa nella misura del 50% se si tratta di utenze domestiche, affitto, costi di bollette e per tutte le spese cosiddette promiscue. Proprio questa è la seconda categoria che affrontiamo in questo articolo, nettamente più ambigua rispetto alla precedente.

L'Agenzia delle Entrate, però, non richiede giustificazioni sull'utilizzo di questi strumenti e quindi sulla natura dei costi, ma riconosce semplicemente il 50% della spesa a prescindere. Ciò significa che anche se la bolletta è al 90% di responsabilità dell'uso domestico e solo per una lampada per uso professionale, il riconoscimento della spesa sarà comunque al 50% senza alcun problema.

Scaricare l'IVA per le spese promiscue è possibile? No, nella maggior parte dei casi

L'ultimo step del discorso scarico spese, nonché terza categoria delle tre promesse, riguarda lo scarico dell'IVA. Lo scarico dell'IVA è certamente possibile quando si tratta di beni e servizi di cui il professionista non è l'utilizzatore finale.

Come fare, però, in caso di IVA su spesa promiscua? L'IVA sulle spese promiscue, prudenzialmente, non viene considerata. Infatti, si ritiene che sia rischioso e contestabile da parte dell'Agenzia delle Entrate (in quanto soggettiva la sua quantificazione), motivo per cui si preferisce evitare di incorrere in rifiuti e sanzioni.

Insomma, l'IVA sarebbe detraibile nella misura in cui la spesa promiscua è di pertinenza dell'attività professionale svolta, ma nella difficoltà di determinare tale criterio è preferibile soprassedere. La logica prudenziale in questo caso è piuttosto ragionevole, dato che come visto in precedenza lo Stato riconosce già il 50% delle spese promiscue senza fare ulteriori indagini.

Scaricare le spese in Partita IVA: ecco le altre cose da sapere

Qualche altro accorgimento circa le spese da scaricare è sicuramente utile, come per esempio l'attenzione nei confronti dell'ammortamento: se un bene la cui spesa è scaricabile viene pagato oltre 516,46 euro, la spesa va ammortizzata su più anni.

Un'altra attenzione è nei confronti delle già citate fatture legate alle spese promiscue, in quanto è necessario che siano a nome del titolare di Partita IVA, altrimenti non si può procedere con lo scarico (se sono per esempio intestate a moglie, marito o convivente).

In ultimo, ricordiamo che anche le spese di un eventuale intervento di ristrutturazione (o comunque strutturale) sulla propria abitazione-ufficio sarebbe detraibile sempre nella misura del 50%. Anche per questa spesa come per tutte le altre, è necessario presentare la fattura e la ricevuta di pagamento.