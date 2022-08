Il limite per i pagamenti in contanti in vigore da gennaio 2023 inciderà anche sul pagamento degli stipendi, per i lavori alla quale è ancora concessa questa modalità. Ecco le regole e le novità da tenere in considerazione.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del nuovo limite per i pagamenti in contanti, in quanto la commissione di bilancio della camera ha modificato molto l’emendamento a riguardo.

È stata posta principalmente una modifica retroattiva, infatti il limite per i pagamenti i contanti pari a 1.000 euro è slittato a gennaio 2023.

Questa modifica è andata a cambiare anche diverse parti delle stessa legge di Bilancio 2022, oltre che l’emendamento stesso.

Chiaramente questa modifica ha portato con sé diversi cambiamenti, che vanno ad incidere su molte situazioni anche nella vita quotidiana.

Ma il limite per il pagamento in contanti vale anche per gli stipendi? Quest’affermazione non è del tutto vera, in quanto per i salari le regole sono diverse.

Vediamo assieme nel corso dell’articolo come funziona il pagamento in contanti dello stipendio, e per quali categorie è consentito.

Pagamento stipendio in contanti: è reato?

Iniziamo dicendo che il pagamento in contanti dello stipendio è stato quasi totalmente abolito, in quanto anni fa molti datori di lavoro consegnavano ai dipendenti delle somme differenti rispetto a quelle segnate in busta paga.

Per evitare questo fenomeno, e ridurre di conseguenza l’evasione fiscale, gli stipendi possono essere pagati solo con forme di pagamento tracciabili.

Tra le forme di pagamento tracciabili troviamo gli assegni bancari e i bonifici, metodi tradizionali con la quale viene pagato lo stipendio.

Assieme a queste regole già astringenti, negli ultimi tempi si è aggiunto anche il limite per i pagamenti in contanti, che ha ridotto ulteriormente la possibilità di pagare gli stipendi con questa modalità dove possibile.

Esistono comunque delle categorie di lavoratori per la quale è possibile ancora percepire lo stipendio in contanti, vediamole assieme.

Per quali lavori si può pagare lo stipendio in contanti

Esistono delle categorie di lavoratori che ancora oggi possono percepire lo stipendio in contanti, ma si tratta di eccezioni dove è comunque preferibile il pagamento tramite bonifico bancario.

Stiamo parlando di:

i lavoratori che operano nel settore del lavoro domestico, come per esempio colf e badanti;

tutti i lavoratori sotto contratto di tirocinio;

i lavoratori autonomi occasionali;

le borse di studio.

Per tutte queste categorie di lavoratori è ancora possibile percepire il pagamento in contanti, purché si rispetti il limite imposto dalla legge e purché vi sia un contratto che regolamenta il pagamento.

La firma del dipendente non ha più lo stesso valore

Ad esclusione delle categorie sopra citate, nessun datore di lavoro può pagare il salario dei propri dipendenti in contanti.

Abbiamo già accennato che gli unici metodi di pagamento approvati sono quelli che si possono definire tracciabili.

I metodi di pagamento tracciabili che la legge italiana riconosce sono:

pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente del dipendente;

assegno;

strumenti di pagamento elettronici;

versamento di contanti da parte del datore di lavoro presso un conto corrente con mandato di pagamento.

Una particolarità consiste nel fatto che, rispetto al passato, la firma del dipendente sulla propria busta paga non ha più il valore dell’effettiva retribuzione.

L’unica dimostrazione che può testimoniare l’effettiva retribuzione è l’obbligo di una documentazione che possa certificare la tracciabilità del pagamento.

Questa documentazione risulta essere anche una garanzia del datore di lavoro nell’eventualità che il dipendente contesti il pagamento; così da dimostrarne invece l’avvenuto pagamento.

Le multe per chi non rispetta la legge

Nonostante questo, la mancanza di una documentazione adeguata non rileva la dichiarazione stessa del lavoratore, che dichiara di non aver ricevuto nessun pagamento, neanche mediante contanti.

Questa procedura è correttamente regolamentata dall’Inail, rispetto alle regole che tutelano tutti i lavoratori e dipendenti italiani.

Il pagamento tramite contanti di beni e servizi è comunque sempre meno utilizzato, ed entro il 2025 i pagamenti digitali saranno predominanti per ogni tipo di transazione.

Il nuovo limite del 2023

Il limite dell’uso dei contanti, per garantire una diminuzione costante dell’evasione fiscale nel nostro paese, è stato ridotto progressivamente.

Questo limite è stato introdotto con la legge fiscale del 2019 che all’interno dell’articolo 18 prevedeva:

una diminuzione del limite fino a 2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020;

un ulteriore diminuzione a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.

Sul secondo punto però c’è stato un cambiamento di rotta introdotto con il rispettivo decreto milleproroghe.

All’interno dello stesso la data prevista per la diminuzione a 1.000 euro come limite è stata spostata al 1° gennaio 2023.

Questo limite andrà chiaramente ad incidere rispetto a tutti gli ambiti dove sono previsti dei pagamenti in contanti, anche per quanto riguarda il pagamento dei salari, ove possibile.

È specificato all’interno dello stesso decreto che il limite di contanti fa riferimento a:

il trasferimento del denaro o anche dei titoli al portatore, sia in valuta euro che estera, facendo riferimento a qualsiasi cifra che non deve essere superiore ai 2.000 euro (ai 1.000 a partire dal 2023);