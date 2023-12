Natale tempo di…rincari ma non per tutto. Dopo i dati non confortanti comunicati da Arera sull’aumento delle tariffe del gas per i clienti del mercato tutelato, gli italiani sono molto spaventati per le bollette dei prossimi mesi.

Ciò potrebbe ripercuotersi in maniera molto pensante su famiglie ed imprese. Al momento l’unica nota positiva in tema di riscaldamento e di energia arriva dai dati diffusi sul prezzo del pellet che continua a calare.

Nei mesi scorsi il prezzo di vendita si è ridotto di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo medio nazionale si sia attestato intorno al 6,19 euro al sacco, contro i 9,31 euro di gennaio 2023.

Una riduzione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai produttori della biomassa ma anche a quelli delle stufe a pellet.

Già nel 2021 la vendita delle stufe a pellet ha avuto un incremento medio di un +21% rispetto al 2019 ed ora il dato è destinato ad aumentare.

Non tutti sanno però che per la sostituzione o per l’acquisto di un nuovo sistema di riscaldamento a pellet sono previste differenti detrazioni.

Non stiamo parlando di alcun bonus stufa a pellet ma di detrazioni accessibili tramite il bonus ristrutturazione, l’Ecobonus 50% ,ma anche il Superbonus 90% e il conto termico.

Tutte queste misure hanno come obiettivo principale l’aumento dell’efficienza energetica del proprio appartamento attraverso il miglioramento della classe.

Vediamo nel dettaglio tutte le detrazioni possibili.

Stufa a Pellet, il suo acquisto si può detrarre: ecco le possibili 3 percentuali

Il Pellet è sempre più amato dagli italiani e non solo. A contribuire a farlo diventare cosi amato la netta riduzione del prezzo di vendita ma anche il risparmio economico rispetto al gas e l’ottima resa.

Per tutti questi motivi, molti italiani si stanno prodigando per acquistare una stufa a pellet, ma non tutti sanno che il suo acquisto può essere detratto nella dichiarazione dei redditi. Come?

Per prima cosa c’è da dire che sono tante le agevolazioni che permetto di acquistare una stufa a pellet usufruendo di detrazioni.

La prima è certamente il Bonus mobili che offre una detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di 8.000 euro.

La possibilità di accedere a tale misura resta aperta fino a 31 dicembre 2024 e la detrazione potrà essere spalmata in 10 quote annuali.

Per poterne usufruire è necessario procedere a lavori di ristrutturazione ma anche di entità minori come interventi di manutenzione straordinaria, come l’installazione di ascensori o scale aggiuntive di sicurezza, servizi igienici, recinzioni e cancelli, scale interne, sostituzione degli infissi esterni, sostituzione della caldaia.

Ma anche lavori che migliorano l’efficienza dell’abitazione a livello energetico, con l’utilizzo di fonti rinnovabili: installazione di stufa a pellet, o di impianto di climatizzazione a pompa di calore.

La nuova stufa in questo caso deve essere acquistata dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione.

Stufe a pellet, queste le altre detrazioni applicabili

Come abbiamo detto, per l’acquisto delle stufe a pellet è possibile accedere a delle detrazioni non soltanto al bonus mobili.

Il riferimento è al bonus ristrutturazioni, all’ecobonus, al superbonus 90 e del conto termico.

La percentuale di detrazioni del Bonus ristrutturazione è del 50% sulle spese sostenute per un limite massimo di 96.000 euro, anche queste ripartibili su 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta solo se l’intervento viene considerato manutenzione straordinaria, restauro o risanamento.

L’altra detrazione a cui si può accedere è l’Ecobonus: questa offre una detrazione del 50% se l’intervento è relativo alla sola riqualificazione dell’impianto energetico oppure del 65% nel caso in cui i lavori di riqualificazione siano relativi all’intero edificio.

In questo caso il rendimento energetico della stufa a pellet deve essere pari o superiore all’85%, con una certificazione ambientale pari a 4 o 5 stelle a seconda che l’apparecchio venga sostituito o installato da nuovo.

L’importo massimo detraibile è di 60.000 euro con rate di pari importo spalmabili in 10 anni.

Detrazioni anche con il Superbonus

Anche con il superbonus si può accedere alla detrazione fiscale per l’acquisto di una stufa a pellet, usufruendo di una percentuale abbastanza alta: il 90%.

In questo caso però è necessario effettuare dei lavori trainanti, perché la sostituzione è considerata un lavoro trainante soltanto se viene effettuata per sostituire un vecchio impianto.

Inoltre il nuovo apparecchio deve avere una certificazione ambientale pari a 5 stelle e deve garantire un miglioramento energetico pari a due classi. La detrazione sarà pari al 90% della spesa sostenuta.

Per tutti gli interventi è necessario conservare i vari documenti.