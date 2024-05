Non solo agevolazioni e misure a sostegno delle imprese e delle famiglie. Il governo Meloni è pronto a far entrare in vigore una nuova tassa. Si tratta della Sugar tax e se non ci saranno rinvii da parte del governo, dal 1° luglio 2024, scatterà l’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate.

In realtà fino a poche settimane fa si pensava ad un ulteriore rinvio, perché molti partiti della maggioranza sono contrari all’introduzione di questa nuova tassa introdotta già nella legge di Bilancio del 2020.

Ma l’emendamento che la introdurrebbe è contenuto nel Decreto Legge Superbonus in discussione al Senato.

Dunque pare che le proroghe per la Sugar Tax siano terminate mentre per la Plastic Tax si è arrivati alla settima proroga fino a luglio 2026. Si tratta di due tasse con un gettito intorno ai 650 milioni annui.

Intanto sale la protesta di imprese e parte della maggioranza che pare non sia stata avvisata in merito.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e come funzionerà la nuova Sugar Tax.

Sugar Tax, dal 1° luglio 2024 entra in vigore una nuova tassa: ecco di cosa si tratta

Si torna a parlare di plastix tax e Sugar tax. Se al momento per la prima si prevede una proroga fino al 2026 per l’altra è imminente l’entrata in vigore.

Infatti per la Sugar Tax le proroghe finiscono perché la misura è destinata ad entrare in vigore a partire dal 1° luglio 2024, anche se in versione soft per poi entrare a pieno regime nel luglio del 2026.

L’introduzione è prevista nel Decreto Legge Superbonus in discussione in questi giorni al Senato.

Nello stesso emendamento è contenuta la proroga per la plastic tax slittata dal 2024 al primo luglio del 2026 mentre la sugar tax viene confermata.

Si parla però di tagli. Ma che cos’è nel concreto la Sugar Tax?

La sugar tax non è altro che un’imposta correttiva che serve a disincentivare l’acquisto e di conseguenza il consumo di certi prodotti, ossia scoraggiare il consumo delle bevande analcoliche edulcorate.

Queste infatti se consumate in eccesso possono provocare gravi danni alla salute.

Era stato il secondo governo di Giuseppe Conte con la Legge di Bilancio 2020 ad introdurla ma la sua entrata in vigore è slittata fino ad oggi molte volte.

L’introduzione della tassa è stata posticipata prima al 1° gennaio 2022, poi al gennaio 2024 e infine all’attuale scadenza del 1° luglio 2024.

Con l’attuale emendamento cambia la tassazione. Nel dettaglio:

per i prodotti finiti, si passa a 5,00 euro per ettolitro invece che 10,00 euro anche se la cifra ritornerà a diece a partire dal 1° luglio 2026.

per i prodotti utilizzabili previa diluizione, si passa a 0,13 euro per chilogrammo, ma anche per questi prodotti si tratta di una riduzione momentanea. dal 1° luglio 2026.

Sugar Tax, proteste dalle associazioni di impresa

Su più fronti però montano le proteste sull’imminente entrata in vigore della Sugar Tax. Soprattutto le imprese e nelle associazioni del settore tra cui Assobibe aggira un forte malumore.

Se confermata l’entrata in vigore della Sugar Tax rappresenta una doccia fredda soprattutto a seguito dei proclami del governo sul non voler incidere sulle imprese con nuove tassazioni.

L’associazione tramite una nota spera che “ la volontà politica di questo Governo sia coerente con le posizioni sempre sostenute, per evitare di essere i primi ad attuare una imposta sempre definita inutile e dannosa”.

Dai dati analizzati con l’entrata in vigore la Sugar tax, le vendite di bevande analcoliche in Italia subirebbero un calo del 15,6% solo nel primo biennio.

A calare anche l’IVA con un dato stimato di 275 milioni di euro e 5mila posti di lavoro sono secondo le stime a rischio.

Forza Italia prende le distanze

Ad essere contrari alla sugar tax non soltanto le associazioni di categoria ma anche parte della maggioranza.

Infatti stando alle indiscrezioni sul mancato rinvio della Sugar tax pare che alcuni partiti della maggioranza di governo non siano stati ascoltati.

A prendere le distanze dalla prossima entrata in vigore della Sugar Tax, Forza Italia che tramite il suo capogruppo alla Camera Raffaele Nevi, prende le distanze.

«Dalla lettura dell’emendamento del Mef al decreto numero 39, riguardante agevolazioni fiscali e bonus edilizi, scopriamo che viene introdotta la sugar tax. Per noi si tratta di un problema di metodo e di merito», queste le parole dei rappresentanti di Forza Italia.