Arriva una nuova circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%. Il messaggio precisa nel dettaglio le direttive sulla responsabilità in solido in caso di cessione del credito per dolo e colpa grave e su eventuali errori di comunicazione sulla scelta dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura. Ecco tutte le novità della nuova circolare.

Arriva una nuova circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate atta a disciplinare il funzionamento del Superbonus 110%.

Il messaggio precisa nel dettaglio le direttive sulla responsabilità in solido in caso di cessione del credito per dolo e colpa grave e su eventuali errori di comunicazione sulla scelta dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura.

È arrivata finalmente la tanto attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-bis.

Il messaggio dell’Agenzia delle Entrate era atteso da più parti perché ritenuto utile a sbloccare il forte rallentamento del mercato dei crediti edilizi.

La stessa Agenzia era stata più volte sollecitata ad emanare questi chiarimenti al fine di sbloccare i crediti legati al Superbonus 110%, soprattutto per esprimersi sulla responsabilità solidale del cessionario per come indicato dal Dl Aiuti Bis.

La nuova circolare n°33/E del 6 ottobre 2022 ha ad oggetto i chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis”.

Nello specifico, le precisazioni riguardano la disciplina dell’opzione per la cessione del credito o per lo scontoin fattura in luogo delle detrazioni fiscali, in particolare sulla responsabilità in solido e chiarisce alcuni dubbi in merito alla regolarizzazione di errori sulla comunicazione per l’esercizio della cessione del credito.

Vediamo nel dettaglio le nuove regole aventi ad oggetto il Superbonus 110% e quali sono i chiarimenti posti in essere nelle circolare stessa.

Superbonus 110%, novità Agenzia delle Entrate: cessione credito al via ma con nuove regole

Come abbiamo già detto, la tanto attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate riguardante il Superbonus 110% è arrivata.

Una notizia questa che fa tirare un sospiro di sollievo alle banche e all’intero comparto dell’edilizia grazie al suo contenuto: il documento infatti chiarisce e snellisce le procedure in termini di responsabilità solidale in caso di colpa grave o dolo di chi acquista i crediti.

La procedura prima della nuova circolare era molto restrittiva ed aveva causato il blocco del mercato dei crediti sul Superbonus 110% impedendo di fatto la possibilità alle banche di cedere per la quarta volta i crediti ai correntisti con Partita Iva e di rimettere in circolo la possibilità di acquisire nuovi crediti.

Il decreto “Aiuti Bis” e le nuove regole dettate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate hanno risolto il problema limitando la responsabilità solidale soltanto ai casi di colpa grave o dolo, circoscrivendo cosi i casi di responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario del credito.

Nello specifico la novella circolare 33/E dell’agenzia delle Entrate li limita all’accertamento della mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Superbonus 110%, quali sono i contenuti della circolare

La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti e delucidazioni in merito alle modifiche del Dl n.115/2022. Soprattutto si sofferma sulla responsabilità solidale del Superbonus 110% qualora venga accertata l’insussistenza dei requisiti necessari per la detrazione di imposta.

La stessa responsabilità viene limitata casi di dolo o colpa grave a patto che visti, attestazioni e asseverazioni siano stati acquisiti in maniera corretta.

Nello specifico, viene posta l’attenzione su alcune ipotesi di dolo e colpa grave.

Si avrà dolo, per esempio se il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito ma opera comunque la cessione del credito e la compensazione dello stesso tramite modello F24. Si avrà colpa grave quando le omissioni sono macroscopiche, soprattutto se non si rispetta la diligenza richiesta, ad esempio in caso di mancata acquisizione della documentazione richiesta ai fini della cessione del credito.

La stessa circolare, presenta delucidazioni più chiare in merito agli indici di diligenza per coloro che acquistano i crediti di imposta da Superbonus 110%. Ciò al fine di rendere più semplice e trasparente l’attività dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%, ulteriori chiarimenti dall’agenzia delle Entrate

Il provvedimento n°33/E del 6 ottobre 2022 in uno specifico capitolo sempre rivolto al Superbonus 110%, inoltre, si occupa delle novità introdotte dal Decreto circa la possibilità in capo alle banche di effettuare la cosiddetta “IV cessione”, sottolineando il divieto per l’ultimo cessionario di procedere ad un ulteriore cessione.

Altro nodo sbrogliato dall’Agenzia delle Entrate riguarda le comunicazioni in ritardo per l’esercizio della cessione del credito o dello sconto in fattura.

È possibile avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” consentendo di inviare le varie comunicazioni entro il 30 novembre, ma solo in determinate condizioni e versando solo una sanzione minima stabilita.

L’ultimo punto chiarito, riguarda i casi di errori commessi relativi all’opzioni scelta e inviata.

La circolare differenzia tra errore formali e sostanziali.

Se l’errore è formale, tipo sbagli relativi ai dati catastali è possibile rimediare inviando una PEC di segnalazione. Se l’errore invece è sostanziale ed influenza elementi specifici e determinanti del credito si dovrà inviare una comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Oltre tale termine, si potrà richiedere l’annullamento dell’accettazione della pratica solo tramite l’invio dell’apposito modello, reso disponibile nella stessa circolare a una casella PEC dedicata.