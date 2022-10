I crediti richiesti al fisco con le agevolazioni e i bonus per l'edilizia, come il superbonus 110%, sono sempre al centro dell'attenzione. In particolare l'Agenzia delle Entrate può avviare controlli mirati per ciò che riguarda i crediti falsi e gli atti illeciti. Ecco di cosa si tratta.

Proseguono i controlli dell'Agenzia delle Entrate su superbonus e bonus per l'edilizia: in particolare negli ultimi giorni stanno emergendo non poche situazioni illecite, in particolare riguardo a crediti falsi richiesti tramite lavori di ristrutturazione mai realmente svolti.

Il discorso degli atti illeciti compiuti a danno del fisco e dello stato non è nuovo, ovvero già diverse volte il governo è intervenuto per limitare questi episodi introducendo delle misure di certificazione dei lavori, con obblighi come il visto di conformità, l'asseverazione obbligatoria e procedure specifiche.

Tuttavia nonostante le diverse forme di controllo introdotte, sono ancora diversi gli atti illeciti compiuti intorno ai bonus per l'edilizia, in particolare sul superbonus 110%, uno dei più vantaggiosi. Ma come fa l'Agenzia delle Entrate a scovare crediti falsi e situazioni illecite? Ecco alcuni chiarimenti.

Agenzia delle Entrate e bonus per l'edilizia

Per poter richiedere l'accesso ai sostegni fiscali introdotti con i bonus per l'ediliza, è necessario per chi è interessato, seguire una serie di passaggi, ovvero sostenere le spese per determinati lavori di ristrutturazione di uno o più immobili.

Ogni bonus edilizio presenta diversi adempimenti obbligatori, e requisiti per potervi accedere. In particolare, sono stati introdotti diversi sistemi di controllo, ovvero certificazioni obbligatorie di cui i beneficiari dei bonus devono disporre. Si parla per esempio di:

Visto di conformità : questo documento serve a confermare la veridicità di documenti e informazioni che riguardano i lavori di ristrutturazione per cui si richiede l'accesso ai bonus. Serve in particolare per richiedere l'accesso al superbonus 110%, e viene fornito da dottori commercialisti, periti e consulenti del lavoro;





: questo documento serve a confermare la veridicità di documenti e informazioni che riguardano i lavori di ristrutturazione per cui si richiede l'accesso ai bonus. Serve in particolare per richiedere l'accesso al superbonus 110%, e viene fornito da dottori commercialisti, periti e consulenti del lavoro; Asseverazione: in questo caso si tratta di un documento che contiene informazioni di tipo tecnico che riguardano i lavori svolti sugli immobili per cui viene richiesto l'accesso al credito fiscale. Questo documento viene rilasciato da architetti, ingegneri e geometri, che confermano anche la congruità dei lavori svolti e delle spese sostenute per la loro realizzazione.

Questi due documenti sono i principali che il beneficiario del superbonus o di altri bonus per l'edilizia deve presentare e di cui disporre, poiché attestano la sussistenza dei requisiti di base per richiedere il credito fiscale. Va ricordato che servono anche altri documenti per chiedere il superbonus, come le fatture che riportano le spese effettuate, o documenti specifici sulla proprietà dell'immobile.

Superbonus e bonus per l'edilizia: i controlli dell'Agenzia delle Entrate

Il fisco, in particolare l'Agenzia delle Entrate, può scegliere di effettuare controlli specifici per verificare che il beneficiario dei crediti fiscali abbia rispettato tutti i requisiti per l'accesso. Per eventuali atti illeciti, per cui il beneficiario ha ricevuto il superbonus o altri bonus per l'edilizia anche se non ne aveva diritto, possono scattare sanzioni in denaro, e il recupero dei crediti.

In particolare, recentemente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune circolari che riportano delle novità derivate dal Decreto Aiuti e dal Decreto Aiuti bis, che operano anche a sbloccare il meccanismo della cessione dei crediti. Per questa possibilità infatti, lo stato ha introdotto diverse limitazioni, proprio per limitare atti illeciti, ma che hanno portato ad alcuni rallentamenti dei lavori e provocando non poche conseguenze su quelli già avviati.

Con le ultime circolari, l'Agenzia delle Entrate spiega l'introduzione di nuovi indici di diligenza, proprio per scovare crediti falsi. Questi indici sono dei parametri che se vengono rispettati dal beneficiario dei bonus, permettono l'esonero dai controlli. Altrimenti, se questi criteri non vengono rispettati, il fisco può decidere di applicare verifiche più severe.

Si tratta di numerosi indici, di cui ne citiamo qui alcuni:

Incoerenza reddituale;





Incoerenza tra valore del credito e profilo finanziario;





Sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti e il valore dell'immobile;





Macato svolgimento dei lavori.

Controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito

Al centro dei controlli vi sono anche le cessioni dei crediti, ovvero le possibilità di trasferire il credito fiscale cumulato ad altri soggetti, come banche e imprese. Anche su questo punto le norme sono cambiate diverse volte nel tempo, per cui i passaggi del credito sono stati via via limitati.

Su questo punto il fisco introduce alcuni chiarimenti sulla responsabilità in caso di crediti falsi o atti illeciti. In particolare, la norma stabilisce che la responsabilità è in solido, ovvero coinvolge entrambe le parti, se si tratta di colpa o dolo grave. Questo non sussiste per fatti di lieve entità.

Per crediti falsi in particolare, per spiegarlo in modo semplice, sono responsabili sia i beneficiari che le banche o le imprese che hanno acquisito il credito fiscale derivato da queste cessioni. Per esempio, risulta responsabile in caso di illecito grave, anche chi ha acquistato il credito senza verificarne tutta la documentazione, o nel caso in cui sia contraddittoria.

Tuttavia, in caso di ritardo nelle comunicazioni, è possibile utilizzare la "remissione in bonis", che consente di inviare la comunicazione con una sanzione ridotta entro il 30 novembre 2022.