Sono state proposte diverse modifiche rispetto al famoso superbonus, tra queste troviamo anche delle novità per tutti i crediti d'imposta finora "congelati", ecco come funziona.

Il nuovo governo negli ultimi giorni ha introdotto alcune novità, anche nei campi dei bonus e delle agevolazioni fiscali.

L’ormai famoso superbonus non sarà più al 110%, ma diventerà al 90%, e questa non è la sola novità che caratterizza le modifiche sull’incentivo.

Una delle nuove proposte del governo riguarda la cessione dei crediti, l’obiettivo sarebbe quello di sbloccare tutte le cessioni che sono state sospese dalle banche nell’ultimo anno.

In questo modo potrebbero sbloccarsi numerose situazioni, e allo stesso modo potrebbero proseguire moltissimi lavori di ristrutturazione che sono rimasti fin ora sospesi.

A parlare di questa nuova proposta del governo è proprio il nuovo sottosegretario all’Economia, Federico Freni, che ha espresso le volontà del governo durante lo scorso convegno dell’imprenditori Ance.

Vediamo assieme nel corso dell’articolo seguente quali sono tutte le nuove modifiche previste dal governo per i crediti d’imposta ed il superbonus.

Le affermazioni del sottosegretario

La notizia di un cambiamento nel sistema di distribuzione dei crediti d’imposta per il superbonus arriva dal sottosegretario all’economia.

È stato infatti Federico Freni, durante un convegno, ha dichiarare che il governo è consapevole della difficile situazione che sta affrontando il sistema bancario, il quale non è il grado di sostenere l’assorbimento di tutti i crediti d’imposta richiesti.

Ha dichiarato inoltre che questo non è il solo problema che il nuovo governo vuole risolvere, ma sicuramente è una delle situazioni più urgenti.

Il procedimento che il governo vuole attuare si svilupperà in due fasi, la prima consisterà nell’allungamento da parte delle banche del periodo di assorbimento per i crediti bancari, da 5 a 7 oppure 8 anni.

La seconda parte del loro programma consisterà invece in:

coefficienti di compensazione che consentano al settore bancario di ricominciare a comprare, senza ampliare la durata temporale.

La gravità del problema

A sostenere il problema legato alla cessione dei crediti sospesa è anche il deputato Andrea De Bertoldi, che fà parte dei canditati alla guida della Commissione finanze della Camera.

Egli sostiene che questa problematica ha portato un forte sentimento di disperazione, tra famiglie ed imprese italiane. Le quali non solo non hanno potuto terminare i lavori, ma in molti casi hanno anche dovuto abbandonare la propria casa momentaneamente.

Secondo le ultime stime il valore dei crediti “congelati” dalle banche è pari a circa 6 miliardi di euro, i quali stanno coinvolgendo moltissimi italiani.

Nello specifico sempre secondo De Bertoldi sono coinvolte 33 mila imprese ed anche 150 mila lavoratori, che non sono più potuti andare avanti nei lavori già iniziati.

Nello corso della scorsa legislatura lo stesso De Bertoldi aveva ipotizzato un disegno di legge, dove si potesse scambiare liberamente i crediti fiscali in modalità digitale attraverso una piattaforma.

Una revisione straordinaria

Il governo ha già però avviato delle modifiche, nell’attesa della nuova legge di Bilancio ha introdotto delle revisioni straordinarie.

Questa revisione parte dalla proposta di ridurre l’aliquota dal 110% al 90%, che per il momento rimane garantita anche per il 2023.

Una novità è prevista anche per i proprietari di villette o abitazioni unifamiliari, dove viene reintrodotto il superbonus.

Anche in questo caso avrà aliquota pari al 90% e potrà essere utilizzato solo per la prima casa, e solo per famiglie con un reddito massimo pari a 15 mila euro.

Come funziona la cessione del credito

Sappiamo che la cessione del credito per il superbonus è sospesa ormai da diversi mesi, in particolare dalla pubblicazione della circolare numero 23/E del 23 giugno 2022, rilasciata da Agenzia delle Entrate.

Questo significa che i problemi legati alla cessione del credito riguardano tutti i lavori che sono iniziati, e per la quale è stata inoltrata la domanda, prima della data di pubblicazione della circolare.

Ma come funzionano per le banche le cessioni del credito? A spiegarlo è stata BNL, che ha dichiarato che un istituto bancario può erogare un credito fiscale pari al 110% del valore dei lavori.

Il controvalore che la banca stessa andrà a cedere per iniziare con i lavori sarà pari all’86,36% del totale e questo verrà pagato entro 5 giorni lavorativi, calcolati dal momento in cui il credito è presente nel cassetto fiscale della banca stessa.

Il restante credito potrà essere ceduto:

alla fine dei lavori;

allo stato avanzamento lavori.

Proprio per questo motivo le richieste si sono dilungate nel tempo, sia per le tempistiche effettive di erogazione del denaro, sia perché per molti lavori non è stato saldato il totale del credito richiesto.

La speranza di tutti è che l’attuale governo possa realizzare una manovra in breve tempo che vada a risollevare la situazione e a sanare i debiti presenti.

Le altre novità per il superbonus

Il nuovo governo ha ipotizzato anche un’altra novità per tutti coloro che vorranno usufruire del superbonus e non abitano in condomini.

Per le famiglie indipendenti è previsto un nuovo quoziente basato sul numero di componenti famigliari; questo quoziente potrà andare ad incidere sulla soglia massima di reddito imposta per usufruire del superbonus.

Non è ancora chiaro come questo meccanismo potrà funzionare e soprattutto come influenzerà le varie agevolazioni, è però probabile che sarà utilizzato anche per altre misure.

