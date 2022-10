Chiedere la surroga del mutuo può essere una soluzione vantaggiosa per chi vuole cambiare le condizioni di pagamento delle proprie rate, o per chi vuole variare i tassi di interesse che la banca applica. In questo periodo storico può essere conveniente chiedere la surroga: ecco quali sono le migliori banche oggi in cui richiederla.

Chiedere una surroga del mutuo ad oggi può essere una soluzione vantaggiosa di fronte ai rincari che coinvolgono specialmente le rate con tassi di interesse variabile. Chi ha aperto un mutuo con una banca per comprare casa, ogni mese paga una certa cifra per le rate, tuttavia nell'ultimo anno per molti il prezzo è diventato decisamente troppo caro.

L'inflazione infatti ha provocato un rialzo dei prezzi soprattutto per chi ha un contratto con tassi di interessi variabili, che stanno cambiando in aumento a causa dell'attuale situazione economica globale. Chiedere di cambiare banca può essere una valida alternativa, perché permette di uscire da una situazione di tasso variabile ad una a tasso fisso, che attualmente può essere più conveniente per evitare di pagare cifre aggiuntive ogni mese.

Tuttavia mentre la banca in cui si è aperto il mutuo è obbligata ad accettare la surroga, ovvero il passaggio del contratto ad un'altra banca, questo non è valido per la nuova banca che si va a scegliere, che potrebbe non accettare. Vediamo nel dettaglio come funziona questo passaggio e quali sono ad oggi le migliori banche in cui chiederlo.

Cos'è la surroga del mutuo

Questa soluzione per il passaggio del mutuo è un meccanismo molto utile se si desidera variare le condizioni contrattuali con cui si è aperto inizialmente il prestito con una banca. Rinegoziazione o surroga per la prima casa possono essere meccanismi piuttosto convenienti. Tramite questa soluzione infatti è possibile trasferire il contratto del mutuo da una banca all'altra, variando alcune caratteristiche del mutuo.

Di fatto in questo modo si passa il contratto dalla prima alla seconda banca, in modo gratuito e senza costi di notaio. La banca in cui si è inizialmente stipulato il prestito non può negare tale opzione. Tuttavia va scelta accuratamente la banca di destinazione, e va tenuto presente che non tutte accettano questo passaggio.

Optare per questo passaggio ti può essere particolarmente conveniente se hai aperto un mutuo e ti trovi in una situazione di rincari dovuti principalmente al tasso di interesse variabile. Non sempre infatti è possibile modificare il contratto in essere con la prima banca, per cui l'unica soluzione è quella di cercarne una seconda.

La banca di destinazione inoltre va scelta in base ai vantaggi effettivi che può garantire se hai aperto un finanziamento, ovvero un importo della rata mensile inferiore o migliori condizioni per il pagamento. Vediamo una panoramica delle principali banche che ad oggi possono accettare una surroga.

Le migliori banche dove chiedere la surroga del mutuo

Facciamo un esempio pratico per analizzare le migliori banche che attualmente possono concedere un mutuo tramite surroga con condizioni vantaggiose. Teniamo in considerazione che si può abbassare la rata mensile anche ampliando il periodo, in anni, in cui andranno pagate le rate, allungando di fatto il prestito.

Ipotizzando un mutuo di 100.000 euro, ecco alcune delle più vantaggiose soluzioni:

Credem: tasso fisso allo 0,80%, con Taeg allo 0,89%, rata mensile da 367,89 euro;





Crèdit Agricole: tasso fisso allo 0,85%, con Taeg allo 0,99%, rata mensile da 370,12 euro;





BNL: tasso fisso allo 0,95%, con Taeg all'1%, rata mensile da 374,61 euro.

Anche se non tutte le banche accettano il passaggio del mutuo tramite surroga, è consigliato individuare quelle con condizioni più vantaggiose comparando le diverse offerte, e richiedendo il passaggio. Un'altra banca che offre questa possibilità è Intesa Sanpaolo, che offre, per un prestito da 50.000 euro dilazionato in 20 anni, un tasso fisso al 3,65%, con rata mensile di 293,85 euro, e Taeg al 3,96%.

In ogni caso si consiglia, se si desidera risparmiare, provare prima di tutto a modificare il contratto aperto con la prima banca, per verificare se sia possibile migliorare le condizioni contrattuali, o dilazionare il pagamento in un numero maggiore di rate. Se non si può procedere in questo modo, allora si consiglia il cambiamento della banca.

Perché chiedere la surroga: i tassi di interesse

Abbiamo visto che richiedere la surroga del mutuo può essere una valida soluzione per passare da tassi di interesse variabili a quelli fissi. Ma perchè scegliere di cambiare banca proprio quest'anno? Va tenuto in considerazione che molti che hanno contratto un prestito a tasso variabile attualmente si trovano a dover pagare una cifra maggiore ogni mese, a causa principalmente dell'inflazione.

Andando nei dettagli, chi ha questo tipo di finanziamento può vedere un aumento mensile di quasi 50 euro sulla rata del mutuo: una cifra non indifferente. La surroga è una delle soluzioni più facili per provare a risparmiare, tuttavia non è l'unica. Risulta possibile per esempio, per chi ha perso il lavoro e si trova in difficoltà, richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un breve periodo di tempo.

Questa possibilità garantisce un periodo di tempo, senza dover pagare il prestito , per provvedere alla ricerca di un nuovo impiego. Questa possibilità è proposta dallo stato, per chi ha aperto un mutuo per la prima casa, grazie al Fondo di Garanzia per i Mutui Prima Casa.