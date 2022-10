Buone notizie dall'Agenzia delle entrate: anche i sussidi Covid erogati dopo il 31 marzo 2022, fine dello stato di emergenza, non hanno rilevanza fiscale, ovvero non concorrono alla formazione di reddito imponibile.

L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 516, lo scorso 18 ottobre 2022, ha dato una buona notizia alle imprese e ai titolari di Partita Iva.

L’interpello ha chiarito i sussidi corrisposti alle imprese che sono state maggiormente penalizzate dalle misure restrittive messe in atto per contenere il Covid, anche se sono stati erogati dopo il 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza) non hanno rilievo fiscale, in quanto non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Un sospiro di sollievo, insomma, in quanto questa tipologia di aiuti non hanno rilevanza fiscale, ovvero sono detassati.

Nel testo andremo a spiegare meglio il caso, analizzando la risposta fornita dall’Amministrazione finanzia al quesito posto dall’istante.

Detassazione sussidi Covid: ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Per ottemperare alle difficoltà comportate dalle misure restrittive di contenimento al Covid, sono state varate diverse misure, tra cui aiuti specifici alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Come ben sappiamo, il periodo emergenziale è terminato il 31 marzo 2022. Proprio per questo motivo, sono sorti alcuni dubbi in merito al trattamento fiscale degli aiuti economici che sono stati erogati successivamente alla fase emergenziale. Anche se successivi alla data del 31 marzo 2022, gli aiuti sono stati erogati sempre per ovviare, per quanto possibile, le profonde difficoltà che lavoratori e imprese hanno dovuto affrontare.

Ma quali sono questi dubbi? I titolari di Partita Iva e le imprese si sono domandati se anche gli aiuti erogati dopo il 31 marzo 2022, ovvero dopo lo stato di emergenza, beneficiano dell’esenzione fiscale oppure no.

Come di consueto, conseguentemente al quesito posto da un istante, sono arrivati i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 516, lo scorso 18 ottobre 2022.

Andiamo ad analizzare, qui di seguito, il quesito posto dall’istante e la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate.

I sussidi Covid hanno rilevanza fiscale? La risposta dell’Agenzia delle entrate

Il quesito all’Amministrazione finanziaria è stato posto da una Provincia, la quale ha approvato una delibera per erogare sussidi straordinari, per l’anno 2022, ad imprese operanti in settori particolarmente colpiti dalla pandemia.

L’istante, infatti, ha l’obiettivo di sostenere quelle imprese in particolare difficoltà, fino a che non siano in grado di superare gli effetti comportati dalle misure restrittive anti Covid. Come si legge sulla rivista online dell’Agenzia delle entrate fiscooggi.it:

“Nel caso in esame, la Provincia concede alle imprese fortemente danneggiate dalle misure restrittive prese per la pandemia, dei sussidi straordinari in base a dei criteri determinati con Delibera e afferma inoltre che si tratta di aiuti diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza”.

Cosa si domanda l’istante? L’istante chiede se gli aiuti erogati dopo la fine dello stato di emergenza, quindi, dopo il 31 marzo 2022, in base ai criteri deliberati dalla Delibera, concorrano o meno alla formazione di reddito imponibile e se si può applicare la stessa disciplina prevista dall’articolo 10 bis del decreto Ristori.

L’articolo 10 bis “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenzaCOVID-19” prevede, infatti, che i sussidi erogati non debbano concorrere alla formazione di reddito imponibile.

Qual è l'interpretazione dell'istante? Secondo l'istante, gli aiuti economici erogati ai sensi della Delibera non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), in quanto anche se diversi dagli aiuti economici erogati durante la pandemia hanno le stesse finalità, ovvero trainare i beneficiari verso la fine della crisi economica.

Vediamo, adesso, qual è la risposta dell'Agenzia delle entrate al quesito posto dall'istante. In soldoni, sulla risposta all’interpello n. 516, leggiamo che ai contributi erogati in favore dei lavoratori autonomi e degli esercenti attività di impresa, arte o professione, viene riconosciuta:

“[…] la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

In sostanza, buone notizie: in questo caso in esame, gli aiuti non sono stati concessi prima del Covid - prima dello stato d’emergenza -, ed essendo volti ad aiutare soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione e ai lavoratori autonomi in difficoltà a causa della pandemia e delle restrizioni, anche se erogati dopo il 31 marzo 2022, non concorrono alla formazione di reddito imponibile e, quindi, non hanno rilevanza fiscale.

Concludiamo dicendo che si tratta, in ogni caso, di sussidi economici in linea con la finalità di aiuto alle imprese e ai lavoratori autonomi per fronteggiare la crisi che la pandemia ha comportato.