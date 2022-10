Alcuni fortunati cittadini e imprenditori potranno richiedere importanti agevolazioni sulla TARI, la tassa sui rifiuti che pesa sul bilancio familiare, già messo a dura prova dall'inflazione e dal caro bollette. Per fare domanda c’è poco tempo a disposizione.

La TARI agevolata per qualcuno presto sarà realtà: visto il caro bollette e l’inflazione che incalza, alcuni Comuni stanno correndo ai ripari con bonus e sconti particolari. Chi ne ha diritto, facendo apposita richiesta, potrà essere esonerato dal versamento della tassa sui rifiuti oppure ricevere uno sconto considerevole.

Un Comune del sud Italia ha previsto per i suoi cittadini residenti e per le aziende ivi ubicate agevolazioni TARI fino al 80% dell'importo dovuto. Per averlo serve consegnare l’ISEE e rispettare i termini previsti dall'amministrazione comunale.

Ecco i dettagli e la scadenza, attenzione perché è dietro l'angolo.

TARI, nuove agevolazioni per famiglie e attività commerciali

Come dicevamo, alcune famiglie e imprese locali potranno avere forti agevolazioni sulla TARI grazie all'iniziativa del Comune di Casal Velino, in provincia di Salerno, misura che è essenziale per l'amministrazione comunale considerando la crisi energetica e i danni della pandemia.

Possono beneficiarne negozi, aziende, liberi professionisti e famiglie residenti nel territorio comunale. Per quanto riguarda le attività commerciali e i liberi professionisti, la delibera comunale stanza contributi fino all’80% del prezzo della TARI dovuta.

Per i privati cittadini invece, i requisiti per avere agevolazioni sulla tassa sui rifiuti sono i seguenti:

chi ha un ISEE fino 8.107,60 euro avrà un contributo di 150 euro per pagare la tassa;

chi ha un ISEE non superiore a 15.000 euro si avrà un bonus di 100;

chi ha un ISEE fino a 25.000 euro riceverà un contributo massimo di 70 euro.

Tale contributo economico sarà usato in compensazione per il versamento della tassa locale ed è un bonus una tantum.

Quando scadono le agevolazioni sulla TARI: ancora pochi giorni per farne richiesta

Dunque le famiglie che intendano chiedere questa agevolazione devono essere in possesso dell’ISEE aggiornato e devono rispettare tempi e modi indicati dal Comune. Il termine ultimo per inviare la richiesta è giovedì 20 ottobre 2022 tramite autocertificazione dei requisiti richiesti dall’Ente da inviare alternativamente:

via PEC a protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it