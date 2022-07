La tassa rifiuti viene pagata dal proprietario o dall'inquilino in caso di affitto? Se intendi locare i tuoi immobili o se stai prendendo casa in affitto devi assolutamente informarti su come funziona la TARI.

Dilemma molto combattuto quando si tratta di affitti e locazioni. Chi paga la tassa rifiuti? L’inquilino o il proprietario?

La questione è molto chiara da parte della legge e da parte della giurisprudenza. Infatti, la TARI deve essere pagata dal colui che è in possesso dell’immobile.

In questo articolo vedremo in breve la normativa e, a livello pratico, le azioni da compiere da parte dell’inquilino e del proprietario per essere in regola con la legge.

La TARI la paga l’inquilino o il proprietario? Ecco la normativa

La legge principe che oggi disciplina la tassa sui rifiuti è la 147 del 2013 che ad oggi, seppur con integrazioni e approfondimenti, ancora definisce in maniera imprescindibile i soggetti passivi che devono corrispondere la tassa rifiuti. Infatti all’articolo 642:

“La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.”

Ad ulteriore specifica, il comma successivo:

“In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.“

Per comprendere meglio quanto sopra esposto è doveroso fare una specifica in merito al concetto di “possesso” e “detenzione”. Il primo termine indica il potere di fatto che si ha su una cosa, mentre il secondo indica il diritto di avere disponibilità materiale di una cosa.

L’affitto, che cosa prevedono in termini di diritto? Si tratta di un contratto di locazione che ha ad oggetto il godimento, ovvero l’uso, di un bene o un immobile. Questo comporta che l’affittuario ha in gestione tale bene o immobile in cambio di un corrispettivo economico.

Chi paga la TARI? L’inquilino o il proprietario? Ecco la risposta

In base alla normativa sopra citata, è chiaro che nel momento in cui si configura un rapporto contrattuale basato sull’affitto, si realizza la fattispecie del possesso e detenzione dell’inquilino sull’immobile.

In altre parole, l’inquilino ha un diritto sull’immobile ovvero la sua disponibilità e potere di fatto sul bene. Infatti, ha la facoltà di abitarci e di disporne come meglio creda. Salvo il mantenimento del suo stato.

In questi termini, è l’inquilino a dover corrispondere la tassa sui rifiuti. Approfondendo la questione, la normativa specifica, inoltre, che questo assunto non si applica in caso di locazioni inferiori ai sei mesi.

Ovvero, il proprietario dovrà corrispondere la tassa sui rifiuti al posto dell’inquilino solo nel caso in cui il contratto stipulato sia di tipologia breve.

TARI intestata al proprietario: cosa devo fare se affitto l’appartamento?

Le casistiche che interessano il proprietario sono tre:

a ffitto breve: come già anticipato nel precedente paragrafo sarà il proprietario a dover presentare la dichiarazione e pertanto a pagare la tassa sui rifiuti;

a ffitto continuo: ovvero che terminato un contratto subentra subito un nuovo inquilino. In tal caso sarà onere degli inquilini provvedere alle dichiarazioni di cessazione e iscrizione alla tassa in questione;

a ffitto discontinuo: tra una locazione e l’altra, indipendentemente dal periodo di tempo intercorso, è necessario che il proprietario provveda a pagare quanto dovuto nel periodo in cui l’immobile è vuoto.

A maggiore specifica, è da sottolineare che il proprietario è competente dell’immobile solo nel momento in cui è sfitto. Anche se è vuoto la tassa sui rifiuti è da pagare e in assenza di occupanti è dovuta dal proprietario.

Allo stesso modo, il proprietario non ha nessun obbligo di comunicazione dell’avvenuta stipula di un contratto di locazione. Salvo l’obbligo di presentare dichiarazione di cessazione alla tassa rifiuti.

Hai appena preso in affitto casa? Cosa devi fare per la TARI in quanto inquilino

Se sei un novello inquilino che prende la sua prima casa in affitto devi assolutamente sapere che devi comunicare al Comune in cui l’immobile è situato che, dalla data di partenza del contratto, la tassa sui rifiuti è di tua competenza.

Come fare? La normativa prevede l’obbligo perentorio di presentare la dichiarazione su apposito modello messo a disposizione dal Comune. In questo modello dovrai indicare tutti i dati fondamentali per il calcolo della tassa rifiuti che sono:

n ominativo e dati del soggetto passivo;

d ati catastali dell’immobile occupato;

m etri quadrati calpestabili dell’immobile;

numero di occupanti.

Si ricorda, inoltre, che tale obbligo è previsto anche nel momento in cui scade il contratto e quindi è necessario cessarsi dalla tassa rifiuti. Entrambe le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo al fatto, ovvero all’inizio o fine del contratto di affitto.

E se l’inquilino non paga? Ci rimette il proprietario?

Assolutamente no. La tassa sui rifiuti è strettamente disciplinata in merito al soggetto passivo, ovvero colui che la deve versare. Pertanto, se l’inquilino non dovesse pagare o peggio, non dovesse presentare addirittura la dichiarazione di iscrizione, il Comune ha la facoltà di inviare solleciti e accertamenti esclusivamente all’inquilino rilevato in sede di controllo dei contratti di locazione registrati all’Agenzia delle Entrate.

Il proprietario, quindi, per tutelarsi è sempre bene che provveda alla regolare registrazione del contratto. In alternativa, potrebbe vedersi recapitare la famigerata busta verde e dover giustificare a posteriori la sua mancata iscrizione o il suo mancato versamento con la presentazione della scrittura privata di accordo tra le parti. C'è da sapere, infatti, che il manacato pagamento di questa tassa giustifica il Comune ad avviare il pignoramento dell'immobile.

E se il contratto di affitto prevede che la TARI venga pagata dal proprietario?

Su questa domanda non c’è una risposta, ovvero la normativa non prevede delle particolari sanzioni o controindicazioni. Non risultano neanche sentenze acclamante dalla cassazione in merito.

Tecnicamente, un accordo privato stipulato tra due persone non dovrebbe superare il potere legislativo. Tant’è che spesso ai Comuni interessa prevalentemente che la TARI venga corrisposta e non importa da chi finché ci sia accordo pacifico tra le parti.

In tal caso però è obbligatorio per il proprietario comunicare il corretto numero di occupanti che man mano vanno ad occupare l’immobile in quanto, questo, è un dato essenziale per il corretto calcolo della tassa.

Altresì, si consiglia in questa sede di confrontarsi con il Comune in cui l’immobile è situato per individuare l’operatività migliore da seguire.