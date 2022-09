Tari, incredibile sconto del 40% per questi fortunati. Domande con ISEE entro il 30/10

TARI meno cara. Arriva un incredibile sconto del 40% sulla tassa rifiuti a sostegno di alcuni fortunati cittadini. Le domande andranno presentate entro il 31 ottobre 2022 rispettando alcuni requisiti e soglia ISEE. Ecco come accedere allo sconto e tutte le informazioni a riguardo.

TARI meno cara. Arriva un incredibile sconto del 40% sulla tassa rifiuti a sostegno di alcuni fortunati cittadini. Le domande andranno presentate entro il 31 ottobre 2022 rispettando alcuni requisiti, compresi due limiti ISEE. Vediamo come accedere allo sconto e tutte le informazioni a riguardo

Sempre nuove notizie sul fronte del pagamento della TARI. In questo periodo di crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da Covid 19 prima e ora dal conflitto Russia Ucraina, le famiglie italiane sono sempre di più costrette a tenere sotto controllo le proprie spese.

Ai costi per il sostentamento familiare vanno aggiunte le numerose tasse che i cittadini italiani si trovano a spostene, una fra tutte la TARI.

Si tratta di una delle imposte più onerose a cui devono far fronte le famiglie italiane. Si calcola che la spesa media della tassa sui rifiuti si attesti intorno ai 312 euro a famiglia. Un aumento rispetto al 2020 di 1,5 punti percentuali.

La stessa tassa è stata oggetto di importanti aggiornamenti negli ultimi mesi allo scopo di migliorare il servizio di raccolta. E non vanno dimenticate numerose agevolazioni a vantaggio dei cittadini come la possibilità di scomporre la tassa in più rate.

A ciò si aggiungono numerose iniziative messe in campo delle varie amministrazioni comunali per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento della tassa, alleggerendo cosi la bolletta sui rifiuti.

Un nuovo sconto del 40% sul pagamento della TARI va a sostegno di alcuni fortunati che si trovano a fronteggiare la crisi economica connessa all’aumento dei prezzi e al caro bollette causati dalla pandemia e dal conflitto Russia Ucraina.

Questa crisi mondiale ha fatto emergere nuove fasce di nuclei familiari in condizione di fragilità economica, destinate a trasformarsi presto in nuove povertà.

L’incredibile sconto del 40% è messo in campo dall’amministrazione comunale di Cisterna di Latina che, grazie alla delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29-07-2022, ha dato l’ok alla riduzione della TARI 2022 per le famiglie disagiate, in condizioni di estrema difficoltà sociale ed economica.

Il finanziamento di € 467.150 consentirà di dare sollievo alle famiglie più in difficoltà alleggerendo la pressione fiscale.

Nello specifico, lo sconto del 40% può essere richiesto entro il 31 ottobre da quanti risiedono nel comune di Cisterna di Latina purché intestatari della TARI del medesimo immobile di residenza. A ciò si aggiunge l’essere in regola con il pagamento della medesima tassa negli anni precedenti.

Per poter accedere allo sconto TARI massimo del 40% è necessario rispettare la soglia ISEE pari o inferiore ad 8.265 euro. Per chi rientra in questa soglia ISEE, infatti, è previsto uno sgravio del 40% della quota variabile.

Se l’indicatore ISEE in corso di validità risulta compreso tra 8.265 euro e 15.000 euro lo sgravio previsto non supererà il 15% della quota variabile.

Va sottolineato che la parte variabile della tassa è la quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ed all’entità dei costi di gestione.

TARI, come richiedere l’incredibile sconto del 40%

Per poter usufruire dell’incredibile sconto del 40% sulla TARI i fortunati possessori dei requisiti previsti devono presentare domanda entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Le domande possono essere inoltrate tramite PEC all’indirizzo dell’ufficio tributi del Comune di Cisterna di Latina. Si sottolinea che pur trattandosi di un indirizzo PEC l’invio può avvenire anche da mail ordinaria.

Alternativamente, coloro che non sono dotati di PEC o mail ordinaria possono consegnare il modulo debitamente sottoscritto presso gli uffici comunali negli orari indicati.

Tari, quali documenti allegare alla richiesta dell’incredibile sconto del 40%

Alla domanda da presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2022 per poter usufruire dell’incredibile sconto TARI del 40%, i fortunati richiedenti devono allegare l’attestazione ISEE in corso di validità e il documento d’identità del titolare dell’immobile per cui si paga il contributo.

A seguito delle verifiche di possesso dei requisiti si procederà all’erogazione dell’agevolazione, ricalcolando le somme dovute per il 2022.

Se è stato effettuato un pagamento parziale della TARI lo sgravio sarà calcolato sulle rate residue. Se, invece, è stato pagato l’intero importo lo sconto del 40% sarà compensato per l’annualità 2023.

Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2022