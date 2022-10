La Tari è la tassa sui rifiuti, il cui pagamento si avvicina per molti italiani. In particolare, per chi abita a Milano è possibile scegliere di effettuare il pagamento in due soluzioni. Tutte le info utili.

La Tari è la principale tassa in Italia che riguarda la produzione di rifiuti, sia a livello abitativo che aziendale. Questa imposta va pagata secondo le scadenze e le modalità previste da ogni singolo Comune, perché si tratta di una tassa comunale.

Analizzando le scadenze per chi vive a Milano, va ricordato che è possibile scegliere se pagare in un unico versamento, una volta all'anno, oppure optare per dilazionare la spesa, secondo le date indicate dal Comune. Questo pagamento è obbligatorio per legge, perché le somme raccolte servono a finanziare il ritiro e il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nelle abitazioni, nei negozi, nelle imprese e industrie.

Per ciò che riguarda gli abitanti di Milano, si avvicina la scadenza del pagamento: vediamo in questo articolo quando arriva la Tari a casa, chi deve pagarla, quanto costa e come viene calcolata. Vediamo anche le modalità previste per il pagamento di questa tassa.

Tari Milano 2022: quando arriva

Prima di vedere come effettuare il pagamento, vediamo quando arriva l'avviso per il pagamento di questa imposta. Va ricordato che ogni Comune ha delle proprie regole a proposito di questa tassa, per cui non è detto che le stesse modalità di pagamento previste per la città di Milano siano le stesse che si considerano anche negli altri Comuni italiani. Per conoscere le scadenze precise è necessario informarsi al sito ufficiale del proprio Comune.

La tassa si paga successivamente alla ricezione di un avviso di pagamento a casa, in cui sono indicate le cifre specifiche e le scadenze per il saldo. Tale avviso sta arrivando in questi mesi nelle case dei cittadini di Milano, oppure si può verificare al cassetto digitale online del cittadino. Inoltre, in alcuni casi si assiste ad un aumento di questa tassa nel 2022.

Tuttavia, se questo avviso non dovesse arrivare per qualsiasi ragione, questo non vuol dire che la tassa non va pagata: si consiglia in questo caso di chiedere informazioni al Comune e farsi recapitare nuovamente l'avviso di pagamento.

Per ciò che riguarda le scadenze entro cui procedere al pagamento, per il Comune di Milano sono previsti due metodi di pagamento: in due rate annuali, oppure in un'unica soluzione:

Pagamento in unica soluzione: scadenza al 23 dicembre 2022;





Pagamento in due soluzioni: prima scadenza il 9 dicembre 2022 e seconda scadenza il 31 gennaio 2023.

Si può dire quindi che per chi decide di pagare in due soluzioni, la Tari arriva prima, tuttavia è dilazionata. Per chi sceglie un'unica soluzione invece è necessario pagare tutto entro la fine dell'anno.

Tari Milano 2022: quanto costa

Un'attenzione particolare va per il costo di questa tassa. Attualmente bisogna ricordare che sono terminate le disposizioni emergenziali legate alla pandemia da Covid-19, per cui in molti casi l'imposta era ridotta al 50%. Ci sono buone notizie per quanto riguarda il costo della tassa nel Comune di Milano nel 2022.

Infatti questa tassa sarà leggermente ridotta per tutti: si parla di uno sconto applicato in questa misura:

Riduzione del 4% del costo della Tari per le utenze domestiche;





Riduzione del 3,5% del costo della Tari per le utenze non domestiche.

Da un lato il servizio di raccolta e smaltimenti dei rifiuti è meno costoso quest'anno, dall'altro lato si assiste ad un aumento delle superfici domestiche sottoposte alla tassa, per cui viene spalmata per un numero maggiore di metri quadrati. va ricordato che questa tassa si calcola sulla base della superficie dell'immobile, del numero di persone che vi abitano e sulla quantità di rifiuti prodotti.

Il costo quindi non è uguale per tutti: ciascuna famiglia riceve in questi mesi il bollettino di pagamento con una somma diversa, in base alle caratteristiche viste sopra e al calcolo specifico per la Tari.

Tari Milano 2022: chi deve pagare e come

A dover pagare questa tassa, come visto prima, sono sia i cittadini di Milano, sulla base dei rifiuti prodotti nella propria abitazione, sia i negozi, le attività rivolte al pubblico, gli uffici, le aziende, che producono rifiuti. Il Comune di Milano spiega, anche sul sito ufficiale, come sia possibile pagare questa tassa.

I cittadini che devono provvedere al pagamento possono utilizzare diverse modalità:

Tramite PagoPa accedendo al sito ufficiale del Comune, per cui è necessario effettuare l'accesso con lo SPID oppure la CIE, e utilizzare il Fascicolo del cittadino;





Senza autenticazione, pagando anche per altri soggetti;





Chiedendo l'addebito diretto sul conto corrente;





Tramite Home Banking dal tuo conto corrente o le Poste Italiane;





Utilizzando bancomat, sportelli bancari o postali, presso tabaccherie o ricevitorie.

Il Comune ribadisce che per il pagamento vanno utilizzati i codici contenuti nell'avviso di pagamento, e non vanno utilizzati bollettini, oppure il Modello F24 o MAV. Nel caso in cui non si riceva l'avviso a casa, questo errore potrebbe essere anche dovuto ad una mancata comunicazione di residenza presso l'immobile.

Chi sposta quindi la propria residenza nel Comune di Milano deve ricordarsi di dichiararlo anche per il pagamento del servizio Tari, compilando un apposito modulo. In questo modo gli verrà intestato il pagamento di questa tassa.