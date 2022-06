La TARI è una tassa che tutti devono pagare al proprio Comune di residenza, per la raccolta e lo smaltimento corretto dei rifiuti. Si tratta quindi di una imposta il cui pagamento è obbligatorio, e per cui una dimenticanza può anche portare ad una multa. Dimenticarsi di pagarla corrisponde ad una evasione fiscale. Tuttavia non bisogna preoccuparsi: se ti accorgi della dimenticanza, puoi rimediare. Ecco come, nell'articolo.

La TARI è una tassa che tutti devono pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Si tratta infatti di una imposta di tipo comunale, ovvero va pagata al Comune in cui si risiede. A dover pagare la tassa quindi sono tutti coloro che producono rifiuti all'interno della propria abitazione.

Anche se questa tassa ha caratteristiche specifiche in ogni Comune italiano, va sottolineato che ha alcune caratteristiche comuni in tutta Italia. Come riporta per esempio Leggioggi.it, la tassa si può pagare in un unico versamento, oppure in due momenti all'anno distinti:

"La TARI si può pagare o in un unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno oppure in due soluzioni: l’acconto entro il 31 maggio e il saldo entro il 30 novembre."

Indubbiamente il pagamento di questa tassa è obbligatorio: questo vuol dire che non si può evitare in nessun modo di pagare l'imposta al Comune in cui si vive. I soldi raccolti da questa imposta infatti servono a pagare le imprese, stabilite in ogni zona, che si occupano effettivamente di prelevare i rifiuti e smaltirli.

Come è facile intuire, chiunque produca dei rifiuti all'interno del proprio ambiente domestico, all'interno di un ufficio o di un negozio deve pagare la TARI. Non si tratta infatti di una tassa collegata solamente alle abitazioni, ma a tutti gli immobili in cui si producono rifiuti, inclusi quelli destinati ad una azienda o attività economica.

Fatte queste premesse, cosa accade se dimentichi di pagare questa imposta? In generale si può dire che, trattandosi di un pagamento di tipo fiscale, si può incorrere in una evasione fiscale, se non si paga entro i termini. Tuttavia non tutto è perduto: ci sono alcune soluzioni utili per rimediare ad un mancato pagamento: ecco quali.

TARI non pagata: cosa si rischia

Il mancato pagamento di una tassa in Italia è sempre considerato come azione di evasione fiscale. Bisogna quindi tenere presente con attenzione quali sono le scadenze per versare la somma di denaro corrispondente al Comune, e conoscere gli importi corretti da versare.

Ma nella pratica, cosa potrebbe accadere se non paghi in tempo questa tassa? In linea generale, quando non si paga per tempo, vengono aggiunte all'importo dovuto anche le somme relative alla sanzione. In ogni caso, se non paghi la TARI, verrai quindi multato, dato che si tratta di un obbligo di legge.

La sanzione viene applicata con una percentuale sulla somma da pagare, anche in base al periodo di ritardo nel suo saldo. Questo significa che più passa il tempo, dalla data di scadenza, senza pagare, più la sanzione aumenta. Per questo motivo è così importante tenere sotto controllo le scadenze, che vengono comunque notificate periodicamente dal Comune specifico.

Come riporta Pierpaolo Molinengo in un articolo recente, il Comune può avviare diverse azioni in caso di TARI non pagata:

"Il primo passo è quello di inviare un avviso di pagamento. Nel caso in cui questo dovesse rimanere inascoltato, verranno avviate le procedure di riscossione attraverso l'agente per la riscossione."

Prima di tutto quindi il cittadino verrà informato della sanzione, e gli verrà richiesto di pagare la tassa, con le somme aggiuntive previste dalla multa. In un momento successivo, se ancora non viene pagato l'importo corretto, possono essere messe in campo ulteriori azioni per recuperare il denaro, fino ad arrivare in casi estremi, e se la cifra di debito è molto alta, al pignoramento.

TARI non pagata: il ravvedimento operoso

Nel caso in cui la tassa non è stata pagata, indubbiamente le conseguenze possono anche essere molto pesanti. Si può infatti incorrere in una multa salata, oppure nei casi peggiori, al recupero forzato da parte degli enti preposti, delle somme dovute.

Tuttavia se ti sei dimenticato di provvedere al pagamento di una imposta di questo tipo, puoi in ogni caso rimediare, appena ti accorgi dell'errore. La legge italiana infatti prevede la possibilità di scegliere per il ravvedimento operoso. Questo sistema permette di rimediare all'errore, pagando quanto dovuto, e incorrendo anche in una sanzione piuttosto ridotta rispetto alla multa massima applicata.

Il ravvedimento operoso quindi consente di rimediare al mancato pagamento, ma non esclude l'applicazione delle multe, dove sono previste. Tuttavia ne riduce l'importo: un vantaggio non indifferente se sei in ritardo nei pagamenti. Esistono diverse forme di ravvedimento operoso, che possono essere applicate in base al periodo di ritardo effettivo nel saldare l'imposta.

Esiste infatti un ravvedimento sprint, ovvero che avviene se ti accorgi entro poco tempo del mancato pagamento, un ravvedimento breve, applicabile entro un mese dalla scadenza del pagamento, un ravvedimento medio per periodi più lunghi, e un ravvedimento lungo superati i tre mesi di ritardo nel pagamento.

In ogni caso il consiglio è quello di preoccuparsi di pagare questa tassa subito, ovvero entro la scadenza, o al più tardi, appena ci si accorge di non averla correttamente pagata. Se la tassa non viene pagata entro un tempo molto lungo, ovvero per più di un anno, la sanzione può lievitare arrivando anche al 30% della somma totale della tassa. Per questo il ravvedimento operoso può essere molto utile per abbassare la sanzione.

Come pagare la TARI in ritardo

Come anticipato, il ravvedimento operoso è la soluzione principale quando di parla di ritardo nel pagamento della tassa sui rifiuti. Questa operazione tuttavia non è uguale per tutti, perché cambia in base al periodo di ritardo intercorso tra la scadenza della tassa e il momento in cui ci si ricorda di pagare. Il ravvedimento operoso consiste nel saldo immediato dell'imposta, e cambia in base al ritardo effettivo nel pagamento:

Ravvedimento operoso sprint : si tratta della possibilità di saldare la tassa entro 14 giorni dalla scadenza della stessa, ovvero appena ci si accorge di non aver pagato. La sanzione si riduce in questo caso dallo 0,2% allo 0,1% aggiuntivi al giorno, in base alle giornate di ritardo effettivo, più gli interessi;





: si tratta della possibilità di saldare la tassa entro 14 giorni dalla scadenza della stessa, ovvero appena ci si accorge di non aver pagato. La sanzione si riduce in questo caso dallo 0,2% allo 0,1% aggiuntivi al giorno, in base alle giornate di ritardo effettivo, più gli interessi; Ravvedimento operoso breve : in questo caso si tratta del saldo dell'imposta dopo un ritardo che va da 15 a 30 giorni, ovvero entro un mese dalla scadenza. Qui la sanzione è fissa all'1,5%, più gli interessi;





: in questo caso si tratta del saldo dell'imposta dopo un ritardo che va da 15 a 30 giorni, ovvero entro un mese dalla scadenza. Qui la sanzione è fissa all'1,5%, più gli interessi; Ravvedimento operoso medio : si applica se il pagamento avviene da uno a tre mesi di ritardo, per cui la multa è dell'1,6% aggiuntivo al giorno, più gli interessi;





: si applica se il pagamento avviene da uno a tre mesi di ritardo, per cui la multa è dell'1,6% aggiuntivo al giorno, più gli interessi; Ravvedimento operoso lungo: questo può avvenire entro 90 giorni di ritardo del pagamento, con sanzione al 3,75% dell'importo totale al giorno, più gli interessi. Se il ritardo arriva a più di un anno di tempo, la sanzione sale vertiginosamente fino al 30% della somma dovuta.

Secondo il periodo di ritardo quindi, viene aggiunta una sanzione, che può lievitare fino al 30%. Tuttavia il ravvedimento operoso è la soluzione principale quando si intende rimediare ad una dimenticanza. Permette quindi al cittadino di dimostrare di essere in buona fede, di aver compiuto un errore e di voler rimediare pagando subito quanto dovuto.

Notifica di pagamento TARI del Comune

Un appunto va fatto per quanto riguarda la modalità di pagamento, e la notifica inviata da parte del Comune. Normalmente per il pagamento dell'imposta, il Comune o una ditta preposta, inviano una comunicazione annuale con la somma corrispondente da pagare.

Questo vuol dire che se non sai come e quando dovrai pagare, puoi rivolgerti al tuo Comune per chiedere informazioni, oppure puoi semplicemente aspettare che ti venga inviata la comunicazione a casa, tramite posta. Una volta che ti è arrivata questa comunicazione, ti vengono anche presentate le modalità di pagamento.

Tuttavia quando hai dimenticato di versare questa somma, e sei in ritardo con il pagamento, può arrivarti successivamente anche una notifica di pagamento, in cui ti viene segnalato il mancato versamento della tassa, e ti viene richiesto di pagarla entro un certo termine, o di provvedere al ravvedimento operoso.

La notifica di pagamento che ti arriva a casa può anche essere una vera e propria cartella esattoriale: con questo termine si indicano le cartelle contenenti i debiti che i cittadini hanno verso il fisco italiano. Una cartella esattoriale può essere inviata al cittadino in merito all'evasione fiscale, quindi potresti riceverla dopo diversi mesi che non hai provveduto a pagare la tassa.

Forse non sai che se ritardi il pagamento della TARI, la notifica potrebbe arrivarti anche molto dopo rispetto al momento della violazione: potrebbe infatti esserti inviata anche dopo 5 anni dal momento in cui hai mancato il pagamento. Per questo motivo è sempre consigliato tenere sotto controllo le scadenze: potresti non accorgerti della presenza della somma da pagare, e incorrere in una multa molto salata successivamente.

Come pagare la TARI con ravvedimento

Una volta che hai ricevuto la notifica di pagamento dal Comune, e ti sei accorto che non hai versato questa imposta, come puoi procedere al pagamento tramite ravvedimento operoso? Dovrai provvedere in questo caso al pagamento della tassa effettivamente dovuta, più l'aggiunta di sanzioni e interessi in base alle percentuali viste in precedenza. L'importo complessivo ti verrà comunicato dagli enti di riscossione o dal Comune.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, sono molto simili ai normali metodi utilizzati per pagare l'imposta, entro la scadenza annuale. Potrai quindi utilizzare il tuo conto corrente bancario o postale e il modulo F24 per saldare quanto dovuto, e rimediare alla mancanza.

Tramite PagoPA infatti è possibile saldare i pagamenti utilizzando il proprio conto, recandosi alla propria banca oppure utilizzando i servizi di pagamento online. Per quanto riguarda i codici del tributo, non preoccuparti: ti verranno forniti insieme alla richiesta di pagamento del Comune.

Se non sai se la TARI è stata già pagata invece, puoi sempre rivolgerti agli uffici comunali della tua zona, presentando tutti i tuoi dati, i documenti di identità e le informazioni sulla residenza. Il Comune è tenuto a comunicarti il riepilogo dei pagamenti passati, e a informarti se non hai saldato qualche imposta.