La Tari è comunemente detta tassa sui rifiuti e serve effettivamente a coprire i costi che le amministrazioni sostengono per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Proviamo a comprendere come funziona, quando scade, chi è tenuto a pagarla (e quanto!) e come si procede al pagamento. In poche parole: tutto ciò che c'è da sapere sulla Tari.

La Tari non è una novità, in quanto si tratta di una tassa che è nella forma attuale ormai da diverso tempo, cioè dal 2014, quando ha sostanzialmente sostituito la Tares. La sostanza è molto semplice e molti cittadini già ne sono a conoscenza: è la tassa sui rifiuti che si paga sulla base della dimensione della propria abitazione e del numero di soggetti che ci abitano.

Possiamo quindi dire in maniera abbastanza semplice che più è grande la casa e numeroso il nucleo familiare, più è elevata la tassa da pagare. Come vedremo in seguito, però, ci sono alcune esenzioni e c'è un modo per pagare fino al 20% in meno, uno sconto che per tante famiglie potrebbe non fare la differenza, ma per altrettante potrebbe invece essere un'ottima notizia.

In questo articolo proviamo a comprendere in maniera più approfondita innanzitutto cos'è e come funziona, ma anche quali sono le modalità di pagamento, due quelle previste dalla normativa, ed anche le eventuali esenzioni, oltre naturalmente alla scadenza da rispettare che, lo anticipiamo, è l'8 agosto 2022.

Chiaramente, in questa specifica fase, anche queste tasse sono piuttosto gravose per le famiglie italiane, tra l'aumento dell'inflazione in seguito alla guerra in Ucraina e diversi rincari su beni specifici, come per esempio la benzina (nonostante il taglio delle accise). La fase è certamente delicata, ma gli obblighi fiscali restano naturalmente validi, sperando che qualcosa cambi con la legge delega alla riforma fiscale.

Si tratta di piccole novità, a dire il vero, per il cittadino medio. Sicuramente questa riforma fiscale non andrà ad appesantire ulteriormente il carico fiscale, ma è presto per dire quale sarà l'esatta ricaduta sulle tasche degli italiani.

Cos'è la Tari? Ecco come funziona la tassa sui rifiuti

Partendo dal principio, la Tari è la tassa che permette alle amministrazioni regionali e locali di sostenere il costo dello smaltimento dei rifiuti, negli anni diventato sempre più consistente a causa della giusta transizione in tutta Italia verso la raccolta differenziata.

Un costo per la collettività tutt'altro che trascurabile e per cui la collettività stessa è chiamata a sostenere un costo specifico, cioè in sostanza non rientra nella fiscalità generale. Come detto nell'introduzione, la tassa in questa forma esiste dal 2014 e considera la consistenza del nucleo che abita una residenza e la dimensione della residenza stessa.

Come precisa il Ministero dell'Economia e delle Finanze "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]."

Come anche alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato, non è l'effettiva produzione di rifiuti urbani ad essere presupposto, ma la potenziale produzione degli stessi. Per questo motivo, viene considerata la dimensione della famiglia e la dimensione della casa, senza utilizzare un parametro puntuale di effettiva produzione di rifiuti urbani che sarebbe troppo difficile da gestire e controllare.

Questo sistema potrebbe sembrare poco equo, ma è effettivamente pensato per la contribuzione dei cittadini ai costi di smaltimento in maniera mediamente equa rispetto all'effettiva spazzatura prodotta.

Quando scade la Tari? Ecco la data

Passiamo ora alle famose "3 cose da sapere" su questa tassa, a partire naturalmente dalla scadenza, cioè la data entro la quale va pagata (successivamente vedremo anche come). Il versamento dell'acconto Tari in un'unica soluzione per le utenze non domestiche ha scadenza fissata al 1° agosto, mentre per le utenze domestiche la scadenza è una settimana più avanti, cioè l'8 agosto 2022.

Bisogna però specificare che la Tari è di responsabilità del singolo Comune, motivo per cui queste date potrebbero variare da Comune a Comune, anche se la scadenza generale è stabilita a livello nazionale. In sostanza, le modalità di pagamento sono uguali ed anche la scadenza, ma concretamente l'erogazione viene effettuata da ogni cittadino al proprio Comune di residenza, il che significa che alcune differenze potrebbero esserci.

Per verificarle e non avere sorprese, il suggerimento è quello di controllare proprio sul portale del proprio Comune se ci sono peculiarità da tenere in considerazione.

Come si paga la Tari? Ecco le modalità previste

Le modalità di pagamento della Tari sono le medesime a livello nazionale, ma come detto in precedenza possono esserci piccole variazioni da Comune a Comune. Come specificato nell'introduzione, le modalità di pagamento previste sono sostanzialmente due, vediamole insieme.

La prima modalità prevede un versamento dell'importo dovuto nella forma del bollettino precompilato. In questo caso la procedura è piuttosto semplice, perché di fatto l'importo è già presente ed il precompilato arriva al cittadino direttamente dal Comune di competenza. Il bollettino può essere pagato presso gli uffici postali o sul portale online di Poste Italiane.

La seconda opzione prevede invece il pagamento attraverso F24 che si ottiene presso gli uffici della società competente alla gestione dello smaltimento rifiuti o scaricando il documento online. Per il pagamento si procede poi attraverso il codice corretto (codice 3944 – Tari, codice 3945 – Tari (Interessi), codice 3945 – Tari (Sanzioni), codice 3950 – Tariffa, codice 3950 – Tariffa (Interessi), codice 3950 – Tariffa (Sanzioni).

Chi deve pagare la Tari? Ecco le casistiche

Come visto nel primo paragrafo, la Tari è di competenza di chiunque abbia proprietà di aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, dunque è svincolata dall'effettiva produzione di rifiuti. Seguendo questa logica, sono esonerati dal pagamento i cittadini possessori di aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili.

La legge prevede poi la possibilità di prevedere esenzioni e riduzioni sulla base di specifiche situazioni, valutate ancora una volta da Comune a Comune. Le casistiche sono le seguenti: abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.

La competenza comunale invita, ancora una volta, a verificare sul portale del singolo Comune le condizioni per ottenere l'esenzione o per verificarne i criteri.

Riduzione Tari: è possibile ottenere il 20% di sconto!

Le tre cose da sapere sulla Tari sono ora certamente più chiare: scadenza, modalità di pagamento ed eventuali esenzioni/riduzioni. C'è però ancora da considerare un possibile sconto del 20% che non riguarda condizioni specifiche, ma anzi può essere ottenuto in maniera semplice da tutti i cittadini.

Si tratta di ottenere fino al 20% di sconto se si attiva la domiciliazione bancaria. In sostanza, si compila un modulo (reperibile online o all'ufficio tributi del Comune) e si autorizza al pagamento automatico della Tari direttamente con prelievo dal proprio conto corrente. Questo vantaggio esiste anche per l'IMU e per il bollo auto.

In questo modo, lo Stato si garantisce l'entrata costante e senza ritardi, mentre il cittadino riceve uno sconto (fino al 20%, non per forza del 20%) e non ha il pensiero di ricordare la scadenza. Una soluzione certamente comoda che permette di risparmiare un buona quota della tassa.