Per molti italiani è il momento di provvedere al pagamento dell'imposta sui rifiuti, la Tari. In un particolare Comune in Italia tuttavia arriva lo sconto del 50%: scopri qui se puoi beneficiarne e come chiederlo.

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, molti italiani devono provvedere al pagamento dell'imposta sui rifiuti prodotti, ovvero la Tari. Si tratta di una tassa obbligatoria per tutti coloro che producono rifiuti all'interno della propria abitazione, oppure per le imprese che ne producono in spazi come capannoni, uffici, negozi e così via.

Questa tassa si paga al proprio Comune di residenza, o in cui è situato l'immobile dove si producono rifiuti, e serve per pagare la raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti. Si tratta quindi di una tassa comunale, per cui in ogni città italiana possono essere previste specifiche modalità di pagamento, in base a una quota fissa e una variabile.

In alcuni casi i Comuni sclegono di mettere a disposizione particolari esenzioni, per cui alcuni non devono necessariamente pagare questa tassa. Una novità recente riguarda un comune italiano, vicino a Potenza, che prevede uno sconto del 50% sulla Tari. Scopri in questo articolo se puoi beneficiarne anche tu, come funziona lo sconto e come richiederlo.

Tari: sconto del 50% ad Anzi

Il Comune in cui viene applicato uno sconto del 50% è Anzi, in provincia di Potenza. Secondo le disposizioni, tutti coloro che abitano in questa zona e producono rifiuti possono accedere allo sconto, che dimezza di fatto il prezzo da pagare per la Tari del 2022.

Il Comune ha messo a disposizione diversi fondi per favorire questa agevolazione per i suoi cittadini, come riporta l'Amministrazione Comunale. Si tratta di 92.871,21 euro disposti appositamente per questa imposta. Ma qual è la causa che ha portato questa amministrazione a scegliere di applicare uno sconto a tutti?

La motivazione è semplice: il Comune ha deciso di alleggerire i suoi cittadini da questa spesa come sostegno ulteriore di fronte ai rincari di questi mesi che hanno coinvolto le bollette del gas e dell'energia elettrica. Anche se al momento si intravede una lieve diminuzione del prezzo del gas, gli effetti si vedranno con molta probabilità nel 2023.

Uno sconto di questo tipo va a sostenere i cittadini di questa zona che si sono ritrovati a pagare bollette molto più care rispetto agli scorsi anni. Si tratta sia delle bollette per l'energia elettrica che per il gas, il cui aumento ha coinvolto tutti i cittadini italiani.

Tari scontata del 50% ad Anzi: come richiedere l'agevolazione

Va evidenziato che per poter accedere a questo importante sconto, non è necessario procedere con una richiesta specifica. Secondo le prime indiscrezioni infatti al momento stanno arrivando i bollettini per il pagamento già scontati del 50% per chi abita ad Anzi.

Si tratta di uno sconto molto vantaggioso, perché al cittadino basterà procedere con il pagamento come di consueto seguendo le istruzioni contenute nella comunicazione annuale della Tari, tuttavia il costo sarà ridotto della metà. Per chi è fortunato e vive in questo Comune, il prezzo per la tassa sarà molto più contenuto rispetto agli scorsi anni.

Tuttavia non si tratta di un caso isolato: molti Comuni italiani propongono esenzioni o sconti sul pagamento di questa imposta, non solamente a causa degli aumenti delle bollette di energia e gas, ma anche per altre motivazioni. In alcuni casi è possibile infatti accedere a degli sconti specifici presentando il proprio valore ISEE aggiornato, e gli sconti vanno soprattutto a vantaggio di chi ha un reddito basso.

Per richiedere questi sconti tuttavia è necessario informarsi al Comune di competenza, presentando documenti che attestano la propria situazione reddituale, che include tutti i componenti del nucleo familiare, e procedere con la richiesta come stabilito dalla singola amministrazione comunale.

Tari 2022: chi ha diritto allo sconto

Escludendo lo sconto del 50% del Comune di Anzi, in ogni città italiana possono essere previste delle agevolazioni nel pagamento della Tari, per diversi motivi, che riassumiamo qui:

sconti nel caso di malfunzionamenti del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;





sconti dedicati a chi ha un reddito basso;





agevolazioni per chi possiede abitazioni ad uso stagionale;





agevolazioni per pensionati che vivono all'estero;





esenzioni per abitazioni vuote.

Trattandosi di una imposta comunale, in ogni città possono essere stabilite delle modalità agevolative differenti, per cui si consiglia di leggere tutte le informazioni pubblicate online sui siti ufficiali dei Comuni, oppure di chiedere agli uffici preposti.

Va ricordato anche che questa tassa prevede delle precise scadenze nel pagamento, e che al momento si avvicina la data del saldo per il 2022 dell'imposta, ovvero entro il 31 dicembre 2022. Pagare in ritardo può comportare una multa in denaro, per cui è consigliato informarsi per tempo.