TARI, sempre sotto la lente di ingrandimento. La tassa sui rifiuti più odiata dagli italiani e delle imprese subirà una riduzione per alcuni fortunati per una copertura parziale delle spese per il saldo del 2 dicembre. Vediamo quali sono le novità al riguardo sulla nuova agevolazione.

Ottime notizie sul versante della TARI. La crisi economica, causata dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalla emergenza da covid 19 ste sta spingendo le famiglie italiane e le imprese sull’orlo del baratro. Non soltanto gli aumenti di luce e gas, ma anche quello delle materie prime sta provocando aumenti insopportabili per le famiglie, oltre che nei vari settori produttivi.

Ai costi necessari per mandare avanti un’impresa va aggiunta anche una pressione fiscale non indifferente.

Una delle tasse più odiate non solo dalle famiglie italiane ma anche dalle imprese ha subito nel corso dell’ultimo anno una serie di aggiornamenti. A ciò vanno aggiunte una serie di iniziative messe in campo dalle varie amministrazioni locali a sostegno di famiglie e imprese.

In virtù di ciò, alcune attività commerciali vedranno ridursi l’importo del saldo TARI in scadenza il 2 dicembre, grazie all’intervento di un’amministrazione locale.

Vediamo subito chi può accedere allo sconto e qual è l’amministrazione comunale che ha posto in essere l’agevolazione.

TARI, arriva lo sconto in bolletta: per questi fortunati coperta la spesa del saldo al 2 dicembre

Sul fronte TARI nuove novità. Si tratta di una riduzione della tassa per alcune particolari tipologie di imprese posta in essere da parte del comune di Palermo per specifici fortunati. Di chi stiamo parlando?

L’agevolazione TARI è stata disposta per circa 25mila attività artigiane e commerciali del territorio.

In particolare, lo sconto verrà concesso per musei, associazioni, biblioteche, scuole, cinema, teatri, stabilimenti balneari, autosaloni, alberghi, studi professionali, parrucchieri, estetisti, bar, pasticcerie, discoteche, distributori di carburanti, impianti sportivi, negozi di abbigliamento e calzature.

Una riduzione della TARI resa possibile grazie ad un fondo perequativo regionale di circa 18,7 milioni di euro. Il comune con tali fondi ha annunciato di voler coprire il 69 per cento del saldo della tassa sui rifiuti da pagare entro il 2 dicembre.

Si tratta di agevolazione a favore di quelle attività commerciali che hanno subito gli effetti della crisi da Covid 19. Non va dimenticato che ad oggi le stesse attività si trovano a fronteggiare il caro bollette e più in generale il caro vita.

TARI, quali attività beneficeranno dello sconto

È lo stesso comune di Palermo ad aver individuato le imprese che posso accedere all’agevolazione in vista della prossima scadenza del saldo TARI al 2 dicembre.

Le attività beneficiarie del contributo sono state individuate in collaborazione la società partecipata Sispi.

La stessa ha va analizzato le diverse situazioni dal parziale pagamento al mancato versamento. Tali fattispecie daranno luogo compensazioni sull’annualità in corso o sulle successive.