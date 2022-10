Molti saranno felici di sapere che la tassa sui rifiuti sta per cambiare, e in meglio. Presto potrebbe finire la differenza di prezzo tra un Comune e l'altro.

Parlando di Tari, la tassa sui rifiuti che tutti i proprietari e affittuari devono pagare, ci sono grandi novità in arrivo. Presto un cambiamento potrebbe investire l'Italia intera: fine della disparità di prezzo tra un Comune e l'altro. Una novità assoluta che consente di unificare il tributo sul territorio nazionale.

Questo provvedimento agevola soprattutto chi abita nelle città in cui la Tari costa di più. I cittadini residenti a Milano potrebbero in questo modo pagare quanto i cittadini residenti in una città del sud Italia. Quanto manca all'entrata in vigore di questa legge? Ecco tutte le informazioni.

La Tari sta per cambiare, si pagherà la stessa cifra in tutta Italia

Numerose sono le polemiche che in tutta Italia infiammano le città, a causa di una cattiva gestione della raccolta dei rifiuti: servizio spesso definito dai cittadini come scadente, ricco di incongruenze e mancanze. Tutto questo, porta i cittadini a domandarsi per quale motivo dovrebbero adempiere al dovere di pagamento della tassa, sborsando in molti casi delle somme piuttosto elevate.

A partire da queste criticità, si è deciso pertanto di optare per un iter comune, così come già accade per altre tasse. Per questa ragione molto presto il tributo sui rifiuti cambierà drasticamente: fine della disparità di trattamento tra le città del nord e quelle del sud. Vuol dire che, come altre tasse, la Tari sarà "fissa".

Come cambia la tasse sui rifiuti e da quando

Diverse sono le novità in programma per l'aggiornamento della Tari. Le nuove misure saranno accomunate da un unico grande obiettivo: garantire maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini.

La prima novità che verrà introdotta già a partire dal 2023, è l'obbligo imposto ai gestori, di rendere consultabile per tutti i cittadini che lo desiderano, tutta la documentazione contenente le informazioni dettagliate relative al servizio offerto.

Un'altra novità riguarda il fatto che l'importo dovuto sarà proporzionale ai rifiuti che sono stati prodotti e smaltiti, in relazione al costo dei diversi servizi del gestore (ecco tutte le informazioni su come pagare la Tari).

Una maggiorazione sarà possibile solo nel caso in cui si verifichi un miglioramento nella qualità del servizio che viene garantito ai cittadini, oppure nel caso in cui vengano previsti dei servizi aggiuntivi. Il cambiamento nell'importo delle tariffe sarà tuttavia una novità che verrà introdotta solo in un secondo momento.

Più chiara e trasparente dovrà essere anche la fattura. La tariffa dovrà basarsi su alcuni parametri predefiniti. In particolare, i parametri individuati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sono cinque:

recupero e trattamento dei rifiuti urbani

lavaggio strade con spazzamento

raccolta e trasporto

operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti

gestione di due aspetti, cioè il rapporto con i contribuenti e la gestione delle tariffe

Non saranno incluse invece, altre attività come: la disinfestazione dalle zanzare, la rimozione di scritte vandaliche, manutenzione di fontane, il servizio di spazzaneve, il risanamento di aree infestate da ratti, la rimozione di manifesti abusivi e la bonifica e smaltimento dell'amianto.

Un'ultima importantissima novità, riguarda infine una forma di tutela nei confronti dei cittadini che pagano puntualmente e regolarmente la Tari. Non sarà infatti possibile, per i Comuni, gravare ulteriormente su tali cittadini, con lo scopo di sopperire al mancato pagamento da parte di cittadini inadempienti.