TARI, tassa sui rifiuti addio: 100% gratis con questa soglia ISEE. Scade il 26 ottobre

TARI, sempre sotto controllo. La tassa sui rifiuti più odiata dagli italiani subirà una riduzione del 100% per questi fortunati che rispettano una determinata soglia ISEE. La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 26 ottobre 2022. Ecco tutte le novità al riguardo sulla nuova agevolazione.

Le buone notizie sulla TARI non mancano mai. La crisi economica, causata dalla crisi tra Russia Ucraina e sta spingendo le famiglie italiane sempre più colpite dal caro vita sull’orlo del baratro. Non solo gli aumenti sul fronte di luce e gas, ma anche sul costo delle materie prime stanno facendo lievitare i prezzi dei beni di pima necessità.

Tutto ciò sta portando le famiglie italiane a modificare le proprie decisioni di acquisto e di consumo.

Ai costi necessari per il sostentamento familiare va aggiunta anche la pressione fiscale che non lascia respirare le famiglie italiane.

Una famiglia italiana tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri paga mediamente 312 euro per la TARI.

La Regione con l’importo più basso sembra essere il Veneto con circa 232 euro medi per famiglia. La più cara invece risulta essere la Campania con circa 416 euro medi, seguita a ruota dalla Liguria.

Puglia, Umbria e Sicilia invece hanno una spesa media compresa tra i 350 e i 400 euro. Segue Toscana, Lazio, Abruzzi, Calabria e Sardegna in cui si paga mediamente fra i 300 e i 350 euro.

Le zone dove si paga fra i 250 e i 300 euro sono la Valle d'Aosta, il Piemonte e l’Emilia Romagna.

Le cifre più basse si registrano in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise e Basilicata, con cifre che oscillano tra i 200 e i 250 euro.

La stessa TARI, diversa per importo e modalità di calcolo, è stata oggetto di importanti aggiornamenti. A ciò si aggiungono numerose iniziative poste in essere dalle varie amministrazioni locali per aiutare le famiglie italiane in questa fase di profonda crisi.

Proprio in virtù di ciò, alcune fortunate famiglie vedranno ridursi del 100% l’importo della TARI, grazie ad un intervento di un’amministrazione locale.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito come poter accedere a questa incredibile agevolazione e come presentare domanda entro il 26 ottobre.

TARI, tassa sui rifiuti addio: 100% gratis con questa soglia ISEE. Scade il 26 ottobre

Sul fronte TARI spunta una nuova agevolazione a favore di alcune fortunate famiglie che potranno dire definitivamente addio alla tassa sui rifiuti.

Non si tratta assolutamente di una fake news: alcuni italiani saranno esonerati dal pagamento di una delle tasse comunali che più fa storcere il naso ai cittadini: la TARI.

Questa incredibile iniziativa è messa in campo dal comune di Campofranco e deliberata con Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 31 maggio 2022.

Il finanziamento di € 28.909,34 consentirà di alleggerire la pressione fiscale delle famiglie di Campofranco che si trovano in condizione di difficoltà sociale ed economica

La nuova agevolazione che permette una riduzione del 100% della tassa sui rifiuti può essere richiesta entro il 26 ottobre 2022, ma come quota parte degli aiuti studiati per venire incontro ai cittadini, non tutti potranno accedere all’incredibile agevolazione.

Potranno domanda coloro che risiedono nel comune di Campofranco ed è necessario essere intestatari della TARI del medesimo immobile di residenza.

Per poter accedere all’agevolazione del 100% della tassa è comunque necessario rispettare la soglia ISEE pari o inferiore ad € 15.000.

In caso i fondi siano da considerarsi in avanzo rispetto alle domande presentate, verranno prese in considerazione le domande presentare da coloro che hanno una soglia ISEE compresa tra 15.001,00 euro e 20.000 euro, con riduzione proporzionale in caso di richieste eccedenti le risorse a disposizione

TARI, come richiedere l’incredibile riduzione del 100% entro il 26 ottobre

È possibile presentare domanda per ottenere l’incredibile riduzione del 100% dell’importo della tassa sui rifiuti entro e non oltre le ore 12 del 26 ottobre 2022.

La domanda va presentata esclusivamente compilando l’apposito modello predisposto dal comune di Campofranco, scaricabile direttamente dal sito del Comune o da ritirare manualmente presso gli uffici comunali.

Alla stessa va allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante e l’ISEE in corso di validità.

TARI, 100% della tassa sui rifiuti gratis anche per le utenze non domestiche

L’agevolazione TARI per l’anno 2022 che prevede la riduzione del 100% dell’importo sulla tassa sui rifiuti è applicabile anche alle utenze non domestiche. Ciò è previsto dalla stessa deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31.05.2022.

È possibile, infatti, presentare domanda per tale riduzione nel caso in cui vi sia stato un calo del fatturato tra l’anno 2019 e 2021 pari ad almeno il – 20%.

La domanda va inoltrata con le stesse modalità ed entro il 26 ottobre 2022 per le utenze domestiche.