Alcune tasse sono al centro dell'attenzione in particolare Tari e Tosap: si tratta di cartelle di pagamento inviate ai cittadini per sbaglio, come conferma anche il Comune di Ancona. Ecco cosa è successo.

Tari e Tosap sono due tasse che gli italiani devono pagare per alcuni servizi garantiti dal Comune. In particolare, la Tari si riferisce al pagamento della raccolta e del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni, ma anche da uffici e imprese.

La tassa Tosap invece fa riferimento all'occupazione del suolo pubblico: questa imposta va pagata quando si occupa una zona di territorio di proprietà di un ente locale. Si tratta quindi di imposte ben precise che vanno calcolate in entrambi i casi per la situazione specifica.

Talvolta vengono inviate ai cittadini cartelle di pagamento per richiederne il saldo, perché ci si trova di fronte ad una scadenza, oppure perché sono presenti degli arretrati da pagare.

Chi vive in un comune vicino ad Ancona, tuttavia in questi giorni potrebbe ritrovarsi nella situazione di ricevere una cartella errata, che non è da pagare. Vediamo in cosa consistono nello specifico le imposte Tari e Tosap, e come tutelarsi in caso di errori similari.

Tari e Tosap: il caso delle cartelle "pazze" che non si devono pagare

La questione che ha fatto scalpore riguarda l'invio di cartelle di pagamento Tari e Tosap ai cittadini, in un comune nei pressi di Ancona. Queste richieste, oltre ad alcune cartelle riferite a passi carrabili, sono state accertate come errate. La giunta del Comune ha spiegato che l'errore è dovuto ad un passaggio di informazioni mancato tra la banca dati del Comune e la nuova società che si occupa del servizio di riscossione.

Di fatto queste cartelle contenevano richieste di pagamento errate come:

Richieste di saldo della Tari con conteggio errato dei componenti dei nuclei familiari;





Richieste di saldo della tassa Tosap;





Accertamenti su passi carrabili già pagati dai cittadini;





Accertamenti fino a sei anni precedenti sulle imposte.

In ogni caso il Comune si è scusato per l'inconveniente, garantendo anche ai cittadini una giornata aperta al pubblico per qualsiasi chiarimento. Queste cartelle di pagamento tuttavia, inviate in un momento critico a causa dell'inflazione, come quello attuale, hanno generato non poca preoccupazione tra i cittadini.

Escludendo questo caso particolare, come è possibile tutelarsi da richieste di pagamento errate? Va ricordato che in caso di errori che riguardano pagamenti verso il fisco, o i Comuni, l'Agenzia delle Entrate propone il meccanismo dell'autotutela, tramite cui è possibile chiedere l'annullamento della cartella di pagamento dopo ulteriori verifiche. Agire in tempi brevi rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate è la soluzione migliore in questi casi.

Come funziona la Tari, la tassa sui rifiuti

La tassa sui rifiuti va pagata ogni anno al Comune di riferimento, in cui si risiede o in cui è presente un immobile di proprietà che produce rifiuti. Questa imposta è decisa quindi a livello comunale, e il suo pagamento viene richiesto tramite documento apposito inviato al domicilio della persona che deve provvedere al pagamento.

La scadenza di questo pagamento può variare da Comune a Comune, e l'importo dipende da diversi fattori come: la grandezza dell'immobile in cui vengono prodotti rifiuti, il numero di persone che vi abitano, oppure la quantità di rifiuti prodotti, e per le aziende, la tipologia.

Le scadenze generalmente sono fissate in tre date all'anno, anche se ogni Comune può decidere una scadenza specifica. Generalmente si tratta dei mesi di aprile, luglio e dicembre. Per ciò che riguarda le modalità di pagamento di questa imposta, bisogna informarsi al Comune specifico, oppure leggere il bollettino che arriva per posta.

Risulta possibile pagare tramite Modello F24, oppure tramite MAV o con bollettino postale. Va evidenziato che in alcuni casi è possibile accedere ad uno sconto della Tari del 10%, oppure anche in percentuale maggiore in base alle disposizioni del Comune.

Come funziona la Tosap, la tassa sul suolo pubblico

La Tosap, ovvero la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, si paga quando un soggetto occupa una zona che appartiene ad un ente locale, come un Comune. Anche questa imposta, come la Tari, si paga verso il Comune di riferimento, e in particolare scatta quando negozianti, esercenti e proprietari di bar e ristoranti chiedono di poter occupare il suolo pubblico con una precisa motivazione e per un dato periodo.

Quando è arrivata la pandemia per esempio molte attività di questo tipo sono state esonerate dal pagamento della Tosap, in base alle disposizioni del governo, che ha scelto di incentivare un maggiore utilizzo degli spazi aperti rispetto a quelli chiusi.

La tassa viene applicata non soltanto se si occupa il suolo pubblico, ma anche se si ottiene una rendita da questa occupazione. Per applicare la tassa quindi è indispensabile che il soggetto che occupa il suolo pubblico ne tragga un ricavo in termini di denaro. L'occupazione del suolo può poi riferirsi ad una modalità permanente, ovvero continuativa, oppure per un certo periodo di tempo.

Anche questa imposta si paga quindi al Comune o alla Provincia, e viene calcolata in base alla superficie occupata, e alla tipologia di suolo occupato. Risulta obbligatorio presentare una denuncia al Comune quando si occupa il suolo pubblico, e il versamento per l'anno deve essere effettuato entro il 31 dicembre, tramite Modello F24. Per optare per la rateizzazione bisogna superare 258,23 euro di tassa.