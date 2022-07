Pagamenti TARI in scadenza o scaduti? Come fare per verificare se le rate sono già state pagate? Ecco i consigli per essere sempre in regola ed evitare le sanzioni del fisco.

Per la TARI 2022, la tassa comunale sui rifiuti urbani, ci sono differenti date da ricordare, in base all'ente locale che stabilisce i termini di versamento. Tuttavia ci sono regole generali che valgono per tutti i contribuenti, e prevedono la suddivisione dell'importo totale in più rate.

Solitamente nel periodo estivo e cioè entro la fine di luglio ci sono le scadenze della seconda rata di acconto per la maggior parte dei comuni. Ed entro fine anno (in genere al 30 novembre) occorre saldare o tutto il dovuto in unica soluzione, o l'ultima rata.

Visto che i pagamenti sono frazionati, può succedere che ci si dimentichi di effettuare il versamento di una o più rate o che arrivati a fine anno ci sia la necessità di sapere quanto rimane da pagare perché alcune ricevute sono andate perse.

Quindi come fare per conoscere la situazione in ogni momento ed evitare di rischiare le sanzioni del fisco o di dover chiedere un rimborso quando si paga più del dovuto? Ecco come verificare tutti i pagamenti per essere sempre in regola.

Come verificare il pagamento TARI presso il Comune di residenza

Il primo consiglio per sapere quali pagamenti sono già stati effettuati, è quello di recarsi personalmente presso l'ufficio tributi del comune e chiedere di avere un estratto di tutto lo storico versamenti ed eventuali debiti ancora in essere. Per fare questo bisognerà portare un documento di identità e i dati catastali dell'immobile soggetto al pagamento del tributo.

La procedura può essere anche effettuata totalmente online per tutti i comuni che sono dotati di una banca dati anagrafica e tributaria sul web. In genere si può accedere a questo tipo di servizio accedendo con le credenziali SPID dal portale ufficiale del comune di residenza, alla sezione pagamenti tributi TARI.

Nel caso si riscontrasse una irregolarità debitoria per pagamenti parziali, sarà possibile anche, nella maggior parte dei casi, pagare direttamente online quanto dovuto, grazie alla piattaforma PagoPa, integrata ormai nella maggior parte dei siti della pubblica amministrazione.

Come controllare online sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Se si possiede l'identità digitale, è possibile controllare in qualsiasi momento la situazione pagamenti e debiti di natura fiscale. Quindi anche l'estratto di tutti i versamenti TARI o le relative cartelle di pagamento scadute. Questo grazie all'area personale di Fisconline, nella quale si possono trovare anche i dati catastali degli immobili per i quali è dovuta la tassa sui rifiuti.

Oltre al cassetto fiscale personale, è possibile anche consultare la banca dati dell'ente riscossione. Questa modalità alternativa, è comoda nel caso si abbiano più pagamenti arretrati iscritti già a ruolo. Infatti si potranno visualizzare tutte le cartelle esattoriali già scadute e conoscere lo stato di eventuali provvedimenti a carico, come ad esempio azioni intraprese dal comune per la riscossione coattiva dei debiti.

Consultando la propria posizione è anche possibile pagare subito online in unica soluzione le cartelle, o quando cumulate, decidere di rateizzarle con il servizio apposito del fisco riservato a contribuenti privati e titolari di partita iva.

Se la TARI è scaduta o non pagata

Quando si va a verificare lo storico pagamenti del tributo locale, è possibile che ci si accorga di non aver pagato un'annualità o di aver dimenticato di saldare qualche rata. Cosa succede in questo caso? C'è sempre la possibilità di pagare in ritardo applicando una sanzione entro certi limiti di tempo, per evitare che il comune intraprenda azioni di recupero con conseguenze più gravi.

Applicando il ravvedimento operoso, con codice tributo che dovrà indicare il numero della rata corrispondente, è possibile versare l'importo con maggiorazione della sanzione prevista, che può arrivare anche al 30% in più dell'importo originario, in base ai giorni di ritardo.

Quando il ritardo supera un anno si riceverà una notifica di accertamento da parte del comune, che se ignorata passerà successivamente all'ente riscossione, che si farà carico del recupero del credito, anche attraverso strumenti di esecuzione forzata come il pignoramento di beni mobili o immobili. I rischi quindi possono essere più o meno gravi a seconda dell'importo totale del debito accumulato.

E se il comune non invia gli avvisi di pagamento o i bollettini, il consiglio è quello di rivolgersi tempestivamente all'ufficio tributi per richiedere il calcolo della TARI e ritirare i modelli F24 precompilati per effettuare i pagamenti in tempo.

Come per altre tipologie di tributi, anche questa tassa è soggetta a prescrizione. In particolare nel caso in cui l'ente preposto alla riscossione non invia la notifica di accertamento entro il quinto anno dalla scadenza originaria. Quando questo accade è bene sempre provvedere all'annullamento della cartella presso gli uffici comunali o dandone comunicazione all'agenzia delle entrate, dichiarando che le somme non sono dovute e producendo l'apposita documentazione a prova della decadenza del debito.

È utile infine ricordare, che le ricevute dei pagamenti TARI vanno conservate per i successivi 5 anni in caso di controlli fiscali, quindi il consiglio è di tenere sempre in ordine sia i bollettini cartacei che le ricevute dei pagamenti telematici effettuati online, stampandole o salvandole in un'apposita cartella.