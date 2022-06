Ci sono due tipi di donazione, diretta e indiretta. In genere, la donazione è un atto che si compie verso familiari oppure affetti molto stretti. Sai quali sono le differenze tra le due e come funziona la tassazione? Ecco cosa devi sapere.

Quando si vuol fare un regalo, di alto o modico valore, e non si vuole avere a che fare con possibili problemi con il Fisco, si aprono dinnanzi due possibili strade. Si può optare per la donazione diretta oppure per la donazione indiretta. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un atto che si compie tra familiari o verso affetti particolari.

Bisogna sapere, prima di tutto, cosa sono e quali sono le differenze tra i due tipi di donazione. Sicuramente, la prima informazione che si vuol avere riguarda la convenienza. Soprattutto sul piano della tassazione, quale conviene fare tra le due?

In questo articolo risponderemo a questa domanda, andando a spiegare cos’è la donazione diretta e la donazione indiretta, analizzando, nel contempo quali differenze intercorrono tra le due.

Ovviamene, dedicheremo uno spazio generoso a come cambia la tassazione tra le due.

Iniziamo a parlare della donazione diretta.

Cos'è la donazione diretta

In linea generale, la donazione è una forma di contratto tra due soggetti: chi effettua la donazione - il donante - e chi la riceve - il donatario. Il donante, infatti, trasferisce un proprio diritto o un bene ad un altro soggetto, il donatario.

Quello della donazione è un contratto particolare definito a “titolo gratuito”. Infatti, in virtù della sua natura il donatario non ha nessun obbligo di controprestazione nei confronti del donante.

La donazione diretta è quella forma di donazione effettuata senza secondi fini di un qualsiasi bene, sia mobili sia immobili. Pertanto, con la donazione diretta si può regalare un oggetto oppure del denaro. Si possono donare sia beni di alto valore sia beni di modico valore.

Nel primo caso, è necessario recarsi da un notaio, in quanto è necessario sottoscrivere il rogito. Nel secondo caso, invece, non è necessario andare dal notaio, in quanto si tratta di una donazione di modico valore.

Cos'è la donazione indiretta

Rispetto a quella diretta, la donazione indiretta non cambia particolarmente. Il fine è lo stesso, ovvero l’arricchimento di un soggetto donatario, senza nessun obbligo verso il donante. Tuttavia, la donazione avviene indirettamente. Per quale motivo? Avviene indirettamente, quando si decide di versare una somma di denaro considerevole, motivandone il versamento per iscritto sul bonifico, per l’acquisto di un bene di valore. In questo caso, la donazione diventa, appunto, indiretta.

Un’altra differenza tra i due tipi di donazione, riguarda il ricorso al notaio. Come abbiamo detto in precedenza, quando si effettua una donazione diretta di alto valore è necessario recarsi presso un notaio. Invece, quando si effettua una donazione indiretta, anche se la somma da versare è considerevole, non è necessario ricorrere alla prestazione professionale di un notaio. Tuttavia, si devono rispettare alcune condizioni:

Il bonifico deve prevedere l’acquisto di un bene;

Sull’atto di acquisto del bene deve essere indicato che questo sia stato pagato da una terza persona e non dal suo acquirente;

Sull’atto di acquisto del bene si deve indicare che il denaro sia stato versato tramite bonifico come donazione.

Tassazione applicata sulla donazione diretta e indiretta

Passiamo ad analizzare come funziona la tassazione applicata alle donazioni, sia dirette che indirette.

Sono tassate entrambi i tipi di donazione, naturalmente, con le dovute differenze. Su quella diretta sono previste aliquote e franchigie in relazione non solo all’entità dell’importo, ma anche in base al rapporto di parentela tra chi effettua la donazione e chi la riceve.

Le aliquote di donazione sono al 4%, al 6% e all’8%, a seconda dei casi.

Invece, le donazioni indirette vengono tassate solo in alcune specifiche circostanze, ovvero:

Quando sono scaturite da atti soggetti a registrazione;

Quando sono scaturite da atti non soggetti a registrazione, solo se vengono registrate volontariamente all’Agenzia delle entrate.

Donazione: quale conviene tra la diretta e l'indiretta

Abbiamo spiegato, in linea generale, cosa sono le donazioni dirette e le donazioni indirette. Abbiamo parlato della tassazione applicata, sia all’una che all’altra, a seconda dei casi e con le dovute differenze.

In quest’ultima parte del testo, parleremo di convenienza, in relazione non solo alla tassazione, ma anche in base al tipo di bene da versare e come la si vuole effettuare.

Dire che conviene l’una piuttosto che l’altra è, tutto sommato, difficile. Come abbiamo potuto constatare si tratta di due diversi tipi donazione, anche se il fine è lo stesso, ovvero effettuare una donazione. Nel primo caso, si tratta di un semplice regalo; nel secondo caso, il regalo viene concretizzando acquistando un bene per conto di terze persone.

Dal punto di vista delle tassazioni, come abbiamo detto, entrambe le donazioni, a seconda dei casi sono tassate - anche se quelle indirette, come abbiamo indicato nel paragrafo precedente, sono tassate solo in alcune specifiche circostanze.

Le donazioni indirette, inoltre, non presuppongono l'atto notarile e, quindi, il pagamento della prestazione professionale del notaio.