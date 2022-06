Un fondo pensione è una scelta per il futuro, ma è impossibile pensare al futuro senza calcolare esattamente la tassazione che verrà applicata quando la rendita diverrà attiva. Ecco quali tasse si pagano, a quanto ammontano e come sono calcolate.

Come in tantissimi altri ambiti, anche per quanto riguarda i fondi pensione la situazione è complessa. Complessa perché negli anni è avvenuta la cosiddetta "stratificazione" dal punto di vista normativa, cioè in sostanza subentravano nuove normative e di volta in volta andavano a complicare la situazione, con spesso anche problemi di coerenza tra regole nuove e vecchie.

Naturalmente questa è la situazione in parole semplici, mentre le normative stesse sono tutt'altro che semplici ed intuitive. Proprio per questo motivo, sono molti gli italiani che costituiscono un fondo pensione perché "conviene" ma sono ben pochi quelli consapevoli di quante tasse dovranno pagare al momento della rendita.

La rendita non è altro che lo svincolo, mese dopo mese, di una certa somma dal fondo pensione. Si accumula per anni e quando si va in pensione si ha sostanzialmente un'entrata extra, naturalmente commisurata ai versamenti fatti nel tempo, rispetto alla pensione base prevista. Nel complesso, è una scelta utile e conveniente e ti invitiamo a prenderla in considerazione per almeno cinque ottimi motivi.

Perché è utile un fondo pensione? Definizione ed esempio

Considerando l'invecchiamento della nostra società, particolarmente rilevante proprio in Italia, la scelta di costituire un fondo pensione è sicuramente saggia ed intelligente, un modo valido per assicurarsi un futuro solido e sostenibile. Ma, ancora una volta, è fondamentale sapere quanto si pagherà di tasse.

Piccolo spoiler: meno del "normale". Lo Stato e l'Agenzia delle Entrate, nonostante alcune incongruenze, cercano di incentivare questa forma di risparmio e di assicurazione per il futuro e l'augurio è che continuino a farlo, cosa assolutamente non scontata in considerazione dell'imminente riforma fiscale, piuttosto preoccupante sotto alcuni punti di vista.

Non potendo prevedere il futuro, ci limitiamo a capire come funziona l'attuale tassazione dei fondi pensione. Prima di tutto, però, facciamo un breve esempio: Tizio costituisce un fondo pensione versando 5.000 euro all'anno. Quando giunge effettivamente alla pensione ha accumulato un certo capitale (che matura degli interessi, naturalmente) e riceve una pensione integrativa di 400 euro al mese. Quanto paga di tasse Tizio?

Rispondiamo a questa (ed altre) domande nei prossimi paragrafi.

Come viene tassato il capitale finale? Ecco l'esempio standard

Il fondo pensione va a costituire sostanzialmente una pensione integrativa al momento in cui finisce la vita lavorativa del soggetto, dunque comprendere come viene tassata significa capire a quanto può potenzialmente ammontare tale pensione integrativa.

Ma facciamo un passo indietro: nel momento in cui si fanno i versamenti, il fondo pensione è esentasse. Significa che il nostro caro Tizio del precedente paragrafo, non pagherà le tasse sui 5.000 euro versati nel fondo pensione e, nell'ipotesi abbia un reddito imponibile Irpef di 35.000 euro, esso verrà diminuito quindi a 30.000 euro.

Un risparmio considerevole, che però non può restare in eterno. Nel momento in cui si procede a ricevere la famosa rendita o pensione integrativa, essa viene tassata attraverso la cosiddetta imposta sostitutiva (dell'Irpef, come visto), pari al 15%.

Essa, a particolari condizioni, può scendere fino al 9%. La tassazione Irpef base è al 23% e può arrivare fino al 43%, dunque la possibilità di risparmiare sulla tassazione è evidente.

Ecco come è tassata la prestazione pensionistica liquidata in forma di capitale

Abbiamo appena visto che la tassazione base è pari al 15%. Le condizioni che permettono di far scendere tale imposta fino al 9% sono legate agli anni di durata del fondo pensionistico. Se lo si alimenta per oltre 15 anni, si può ottenere uno "sconto" sull'imposta.

Dal quindicesimo anno in poi, si va a ridurre l'imposta del 0,30% all'anno. Il massimo è vent'anni, dunque il 6% in meno rispetto al famoso 15%... vale a dire un'imposta sostitutiva ancora più conveniente del 9%.

Come viene tassato il riscatto del fondo pensione? Condizioni e convenienza

Il fondo pensione è un "cassetto" in cui mettere una somma annuale esentasse che poi torna in forma di pensione integrativa... ma cosa succede se Tizio necessita di quel denaro prima della pensione? La casistica è la seguente.

In caso di riscatto totale in seguito alla perdita del requisito di partecipazione al fondo, la tassazione è pari alla prima aliquota Irpef, cioè al 23%. Ne consegue, naturalmente, una valutazione di convenienza da fare con attenzione, anche se questo reddito resta non cumulabile con gli altri redditi.

Ciò significa che è comunque tassato al massimo al 23%.

Qual è l'unica anticipazione tassata con l'aliquota dal 15 al 9%? I casi

Vi sono dei casi specifici in cui la tassazione viene ridotta dal 9% al 15% rispetto al 23% appena visto anche in caso di riscatto anticipato del fondo pensione.

Si tratta di casi in cui il soggetto necessita dei fondi per spese sanitarie, a causa di inoccupazione o inabilità. Queste casistiche sono sostanzialmente viste come giustificate ed urgenti, motivo per cui la tassazione è tagliato al 15% o addirittura fino al 9% sulla base del numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

In ultimo, ti invitiamo a considerare se e come va dichiarato un fondo pensione all'interno della Dichiarazione ISEE 2022.