La pausa fiscale estiva è ufficialmente terminata, al rientro dalle vacanze gli italiani sono di nuovo tenuti a rispettare i propri adempimenti fiscali.

Oggi, lunedì 22 agosto è la data di ripartenza di tutte le trafile che riguardano gli adempimenti fiscali.

La partenza non è di certo leggera, ci sono infatti moltissime scadenze ravvicinate per diverse imposte. Complessivamente per tutte le ultime settimane di agosto sono previsti circa 200 adempimenti fiscali, che i cittadini italiani dovranno rispettare.

Tutte queste scadenze fiscali presentano circa un totale di 40 miliardi di entrate, che sono direttamente destinate alle casse dell’erario italiano.

Una delle scadenza più importanti cade proprio oggi, e riguarda coloro che non hanno ancora effettuato il pagamento del saldo 2021 e dell’acconto 2022 per le imposte sui redditi. Questi cittadini potrai effettuare il pagamento di entrambi, ma pagando una maggiorazione del 0,40%, in quanto in ritardo. Ricordiamo infatti che la data per il pagamento di questa imposta era fissata con il 30 giugno.

Questa purtroppo non è l’unica scadenza vicina; nel corso dell’articolo vedremo assieme tutte le rispettive scadenze che i cittadini italiani dovranno pagare a partire da oggi 22 agosto.

La scadenza delle imposte sui redditi

Abbiamo già accennato che la scadenza più imminente coincide proprio con la data del 22 agosto. Questa scadenza riguarda tutti coloro che non hanno ancora effettuato il pagamento per saldo 2021 ed acconto 2022 delle imposte sui redditi.

Per questi cittadini è prevista una maggiorazione, in quanto sono in ritardo rispetto alla scadenza prefissata. La maggiorazione è pari allo 0,40% e riguarda soprattutto i titolari di partita IVA. La norma prevede infatti che si ha la possibilità di effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza. Questa data doveva essere il 30 luglio, ma a seguito degli slittamenti per la pausa estiva è diventato il 22 agosto.

Il saldo dell’IVA

Un altro adempimento che è slittato a seguito della pausa estiva è proprio il saldo IVA relativo all’anno 2021. Anche in questo caso è prevista una maggiorazione pari allo 0,40% per ogni mese aggiunto al termine stabilito del 16 marzo.

In questo caso lo slittamento è stato sicuramente maggiore, i contribuenti hanno potuto infatti versare il contributo IVA anche oltre ai termini dei 30 giorni.

Superati i 30 giorni però si è aggiunta un ulteriore maggiorazione, pari allo 0,4%.

Questo significa che per coloro che stanno effettuando il pagamento del saldo dell’IVA, le maggiorazioni saranno ben due.

La prima pari allo 0,40% per ogni mese di ritardo a partire dal termine prefissato, questo significa dal mese di marzo al mese di giugno.

A questa prima maggiorazione dovranno aggiungere anche lo 0,4%, calcolato sulla maggiorazione già precedente.

Adempimenti Irpef

Un altro tasto dolente riguarda gli adempimenti Irpef, che presentano circa 8 voci all’interno del calendario fiscale a partire dal 22 agosto.

Vediamo assieme tutti questi adempimenti Irpef e come sono dilazionati nel tempo:

il versamento del primo acconto 2022 e saldo 2021;

i versamenti addizionali e comunali;

versamento acconto (prima o seconda rata) Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata con maggiorazione;

Versamento della terza rata per i soggetti a tassazione separata.

Per quanto riguarda invece coloro che non sono titolari di partita IVA, esistono anche scadenza che riguardano:

il versamento della seconda rata e l’acconto per il 2022;

il versamento della seconda rata per tutti coloro che fanno parte della tassazione separata.

Ricordiamo anche i versamenti dell’Ires che andranno effettuati per i soggetti che lavorano nel campo della ricerca e coltivazione di idrocarburi. Assieme a questi sono tenuti al pagamento dell’imposta anche gli intermediari finanziari, con una maggiorazione dello 0,40%.

Gli appuntamenti periodici

Una cosa è certa, questo periodo andrà a colpire particolarmente tutti i possessori di partita IVA; infatti le scadenza di questo mese riguardano principalmente loro.

Questo perché per i liberi professionisti e titolari di partita IVA hanno degli appuntamenti periodici che riguardano le loro scadenza fiscali.

Tra questi appuntamenti troviamo il pagamento dell' IVA per il mese di luglio, ed anche la liquidazione mensile di aprile e giugno, per coloro che effettuano i pagamenti trimestrali.

Facendo sempre riferimento ai possessori di partita IVA abbiamo anche le scadenza che riguardano i contributi previdenziali Inps.

Un ulteriore scadenza che si aggiunge già a queste riguarda l’esterometro, per la quale è prevista la scadenza del secondo trimestre 2022.

Per concludere abbiamo un altra scadenza periodica, che però riguarda un’altra categoria di cittadini, stiamo parlando del over 75.

Per questi cittadini infatti il 22 agosto coincide anche con la data ultima per presentare la domanda relativa all’esenzione del pagamento del canone RAI.

Infatti, anche per quest’anno è prevista l’esenzione del pagamento del canone RAI per tutti i contribuenti che hanno più di 75 anni ed hanno un reddito non superiore agli 8.000 euro.