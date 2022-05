Nel momento in cui acquistiamo un'automobile, sia che essa sia nuova o usata, dobbiamo tenere in considerazione tutte le imposte e le spese di manutenzione che vanno affrontate periodicamente.

Le tasse che sono imposte dallo stato italiano rispetto al possesso di un veicolo a motore sono diverse, e ognuna di queste possiede delle scadenze da rispettare, altrimenti potremmo rischiare di incorrere in sanzioni, in alcuni casi anche molto cospicue.

La spesa più conosciuta che riguarda il possesso di un'auto veicolo nel nostro paese è il bollo auto la tassa che si paga sul nostro veicolo e che varia in base alle caratteristiche di potenza e cilindrata dello stesso.

Ovviamente questa non è l'unica spesa che gli automobilisti devono sostenere nei confronti del proprio veicolo, ne esistono molte altre che variano sempre in base alle caratteristiche del veicolo ma anche a quelle del conducente, basti pensare per esempio alla copertura assicurativa (RCA), la quale ha un costo differente a seconda dell'età del conducente e anche delle sue abitudini di guida.

Tutte queste spese si vanno a sommare tra di loro e negli ultimi anni per alcuni particolari automobilisti le spese sono diventate davvero tante, soprattutto se andiamo a sommare anche i recenti aumenti relativi al costo del carburante.

Fortunatamente nel corso delle ultime settimane sono sopraggiunte alcune novità che riguardano l'abolizione di alcune particolari tasse per alcuni proprietari di autoveicoli.

Vediamo insieme nel corso dell'articolo quali sono tutte le tasse da pagare rispetto al proprio veicolo e quali sono le recenti agevolazioni che sono state introdotte in merito ad alcuni costi del proprio mezzo di trasporto.

Tasse automobile: il bollo auto

Abbiamo già accennato all'introduzione a questo articolo che sicuramente la tassa automobilistica più conosciuta risulta essere il bollo auto.

Questa imposta si paga da parte di tutti i proprietari di un veicolo e si tratta di una tassa indiretta, ovvero dipende dalla tipologia di veicolo e non dal reddito di colui che lo possiede, questo perché come già anticipavamo dipende dalla potenza e dalla cilindrata del veicolo stesso.

Essendo una tassa direttamente correlata alla proprietà di un veicolo è quasi impossibile non doverlo pagare, anche se a partire da quest'anno sono stati introdotte alcune esenzioni, che si vanno a sommare a quelle già presenti, che rendono alcuni proprietari non obbligati al pagamento del bollo auto.

In generale comunque il bollo auto si paga con una scadenza annuale e va effettuato l'ultimo giorno del mese a seguire rispetto a quello della scadenza nel caso in cui si tratti di un nuovo autoveicolo papà pagato entro la fine del mese nel quale è avvenuta la l'immatricolazione.

Un'altra caratteristica della tassa automobilistica bollo auto e che si tratta di un'imposta regionale infatti il valore dell'imposta viene versato dal cittadino direttamente alla propria regione di residenza; tranne che per le regioni a statuto speciale dove il bollo auto viene riscosso direttamente dall'agenzia delle entrate.

Il calcolo del proprio bollo auto chi effettua prendendo in considerazione le caratteristiche del proprio veicolo, il suo valore varia a seconda della tipologia dello stesso veicolo, per questo motivo non tutti paghiamo lo stesso importo del bollo auto.

Però ad un punto fondamentale in che modo si effettua il pagamento del bollo auto?

Risulta essere in realtà molto semplice in quanto per effettuare il suo pagamento esistono davvero diverse modalità, che possono variare in base alle proprie singole esigenze.

I diversi metodi per effettuare il pagamento del bollo auto sono i seguenti:

pagamento tramite un ufficio postale;

pagamento presso tabaccheria o Lottomatica;

pagamento presso ufficio ACI;

pagamento con la propria banca se abilitata.

Tasse automobile: tutte le esenzioni e abolizioni per il bollo auto

Come abbiamo già anticipato esistono diverse esenzioni alla tassa automobilistica principale, vediamo assieme in questo paragrafo quali sono quelle pensate per il 2022; ricordiamo anche che purtroppo il pagamento del bollo auto è indipendente dall'utilizzo meno del veicolo il nostro possesso.

La prima esenzione che citiamo per quanto riguarda il pagamento del bollo auto riguarda tutti i cittadini che sono portatori di handicap, ma non solo, non molti sanno che queste tensione può essere estesa anche ad un familiare che con il suo autoveicolo fornisce aiuto e sostegno alla persona con handicap.

L'abolizione del pagamento del bollo auto è prevista per le seguenti categorie:

in riferimento alla persona che porta gravi disabilità, sia fisiche che mentali, la quale per via di questi impedimenti non risulta essere autosufficiente a livello di apprendimento e a livello lavorativo;

i genitori della persona che presenta queste gravi disabilità;

il coniuge o la coniuge del cittadino con disabilità;

i parenti o affini che si prendono cura della persona con disabilità, che diventano fino al terzo grado se la persona ha compiuto più di 65 anni di età o è affetta da patologie invalidanti.

Nel caso dei familiari ricordiamo che si può usufruire dell'esenzione totale solo nel caso in cui la persona con disabilità risulti essere a carico dei familiari e non possieda un reddito annuo superiore ai 2.840 €.

Per tutti coloro che usufruiscono di queste agevolazioni grazie alla legge 104 devono però rispettare alcune particolari limitazioni che fanno riferimento alla tipologia di vettura.

Per questi cittadini, infatti, è ammessa l'esenzione solo nel caso in cui il veicolo non superi la cilindrata dei 2000 cm cubici per i veicoli a benzina e dei 2800 cm cubici per i veicoli a gasolio.

Esistono anche altre due abolizioni previste per il pagamento del bollo auto stiamo parlando dell'abolizione per tutti i proprietari di auto ibride o elettriche, e l'esenzione per i veicoli che hanno più di trent'anni.

Nel caso della prima abolizione si tratta di una novità di quest'anno che è stata introdotta solo da alcune regioni italiane, e prevede l'abolizione del pagamento del bollo auto per i primi tre o 5 anni dall'acquisto del veicolo.

Per quanto riguarda invece tutte le vetture che hanno più di trent'anni non occorre presentare alcun tipo di esenzione; infatti, il pagamento del bollo auto si esaurisce in automatico nel momento in cui il veicolo superi i trent'anni di età.

Tasse automobile: il superbollo, a cosa fare attenzione?

Il superbollo è una tassa automobilistica alla quale prestare particolarmente attenzione, si tratta infatti di una sovrattassa imposta dal 2011 nel nostro paese per tutti coloro che possiedono un veicolo chi ha una potenza superiore a 185 kilowatt.

Per i proprietari di questi autoveicoli non è infatti sufficiente il pagamento del bollo auto tradizionale ma bisogna effettuare un pagamento che comprende un supplemento pari a 20 € per ogni kilowatt che eccede dal limite dei 185.

Anche in questo caso esiste un piccolo accorgimento da prendere in considerazione nel momento in cui vogliamo risparmiare sul pagamento del superbollo, infatti nel caso in cui il veicolo abbia compiuto vent'anni non è più soggetto al supplemento del superbollo.

Come ultima cosa è anche importante sottolineare che l'importo del superbollo diminuisce di anno in anno, diventando sempre meno costoso.

Tasse automobile: l’assicurazione RCA

Un'altra importantissima spesa che deve sostenere il cittadino rispetto al proprio autoveicolo e l'assicurazione RCA, che nonostante non sia ufficialmente obbligatoria, risulta essere però fondamentale.

La spesa per l'assicurazione RCA è fondamentale per tutti i possessori di un autoveicolo in quanto risulta essere l'unica copertura nel caso in cui ci ritroviamo ad essere vittima di un incidente stradale con il nostro autoveicolo.

In questi casi è proprio l'assicurazione a coprire tutti i danni causati al nostro o a terzi autoveicoli; bisogna anche essere molto attenti di non circolare senza una copertura assicurativa perché anche in questo caso potremmo incorrere in alcune particolari sanzioni.

Il calcolo della propria assicurazione RCA, a differenza di quello del bollo auto, non dipende solo dalla tipologia e della potenza del nostro veicolo ma anche dalle caratteristiche del conducente.

Esistono infatti diverse classi che possono far variare l'importo annuo da pagare per la nostra assicurazione, queste classi variano come dicevamo non solo dal tipo di veicolo ma anche dall'età del conducente; le classi variano anche a seconda della regione nella quale si effettua la RCA.

Per quanto riguarda l'assicurazione RCA non esistono al momento ancora delle esenzioni, è possibile però trovare l'assicurazione più vantaggiosa in base alle nostre caratteristiche e a quelle del nostro autoveicolo, affidandosi ad alcuni particolari siti che mettono a confronto le varie assicurazioni disponibili sul mercato, cercando così di risparmiare qualcosa.

Tasse automobile: le spese di mantenimento

Un fattore molto importante è che non si può considerare direttamente collegato alle tasse automobilistiche e quello delle spese di mantenimento.

Molto spesso, infatti, gli automobilisti non prendono in considerazione che nel momento in cui acquistiamo un nuovo veicolo oltre alle spese relative alle tasse automobilistiche dobbiamo anche tenere in considerazione quelle relative alla sua manutenzione e al suo utilizzo.

Vi sono due spese che risultano essere obbligatorie e fondamentali da compiere almeno una volta all'anno, stiamo parlando del tagliando e della revisione.

Il tagliando del nostro autoveicolo non è altro che un controllo di manutenzione che va effettuato periodicamente sul nostro veicolo presso un'officina autorizzata, questo per riuscire a garantire la massima efficienza e sicurezza del nostro veicolo.

Senza tagliando il nostro autoveicolo può circolare, ma non può farlo senza revisione; infatti, essa è controllata direttamente dalla motorizzazione civile ACI, che provvede a controllare che il nostro veicolo sia abilitato a circolare sulle strade.

Nel caso in cui il nostro autoveicolo presenti dei danni tali da non autorizzare la sua circolazione su strada, disegnerà prontamente rimediare a questi, fino a quel momento la revisione non verrà autorizzata e quindi il nostro veicolo non potrà circolare.

Nel momento in cui il nostro veicolo risulta essere adeguato alle norme stabilite dalla legge riceverà un particolare bollino adesivo che certifica che la revisione stata effettuata per l'anno in corso.