La pressione del fisco in Italia non si ferma, e nel 2021 si è registrato un record senza precedenti nell'applicazione delle tasse verso i cittadini. Tuttavia questo aumento potrebbe essere collegato direttamente all'inflazione, e al recente aumento dei prezzi di materie prime e prodotti utilizzati quotidianamente. Vediamo nell'articolo quali sono le motivazioni alla base del recente aumento della pressione delle tasse, e le prospettive per il 2022.

Si torna a parlare di pressione fiscale in Italia, perché secondo gli ultimi dati le tasse stanno salendo alle stelle nel paese. La pressione del fisco sui cittadini italiani è da sempre al centro dell’attenzione, in quanto l’Italia si trova ai primi posti in quanto a imposizione fiscale. Questo non è una novità, tuttavia nell'ultimo periodo si sono aggiunte anche diverse oscillazioni dell'economia.

L’inflazione ha portato come prima conseguenza ad un aggravarsi della situazione: le tasse nel paese hanno raggiunto soglie record, e come riporta Ilgiornale.it la situazione è piuttosto critica attualmente:

“G li ultimi dati diffusi dalla Cgia di Mestre sono sintetizzabili in questo modo: in Italia la vera emergenza politica è l'oppressione fiscale. Solo lo Stato francese è più esoso del nostro.”

Nel periodo storico attuale, si può dire che l’inflazione ha portato a conseguenze sull’economia generale italiana e sulle imposte da non sottovalutare. Attualmente l’Italia è uno dei paesi con una maggiore pressione del fisco in Europa, e l’inflazione dovuta alla crisi economica e all’aumento del costo delle materie prime ha aggravato l’imposizione fiscale.

Dall’altro lato, lo stato sta recuperando diverse somme non solamente dalle tasse, ma anche dalle iniziative per promuovere una maggiore trasparenza verso il fisco, per cui il governo va nella direzione di una riduzione dei fenomeni di evasione fiscale presenti nel paese. Ma quali sono le tasse aggiuntive che gli italiani stanno pagando nel 2022? Vediamo una panoramica generale della situazione relativa alle imposte, in questo articolo.

Tasse e pressione fiscale nel 2022

Le tasse costituiscono una delle principali entrate dello stato: si tratta di somme di denaro che ogni anno i cittadini versano sui redditi percepiti, sul fatturato annuo, ma anche su proprietà immobiliari e mobiliari, o su particolari imposte aggiuntive. E sono moltissime le tasse minori, di cui spesso non si ha conoscenza, che vengono applicate per diverse pratiche burocratiche, o sulle imprese.

Le tasse in Italia superano ogni record, e per quanto riguarda il lavoro, a provvedere al pagamento di queste imposte sono sia i lavoratori dipendenti, direttamente in busta paga, sia i lavoratori autonomi.

Anche la pressione del fisco sulle imprese è considerevole nel paese, perché raggiunge percentuali molto elevate rispetto al fatturato complessivo, tant’è che per molte aziende il pagamento delle tasse può diventare un vero e proprio problema.

Nel 2022 la pressione fiscale raggiunge percentuali molto elevate, ma i record assoluti sono stati riscontrati nel 2021 con l’arrivo dell’inflazione. Secondo i dati della Cgia di Mestre, la pressione fiscale in Italia nel 2022 ha raggiunto cifre mai viste, ovvero il 43,5% del PIL.

Per quest’anno la percentuale è destinata a scendere leggermente, tuttavia si tratta sempre di una pressione fiscale molto elevata, per cui attualmente l’Italia è seconda solo dopo alla Francia. Bisogna tenere conto che in Europa la maggiore pressione fiscale si può riscontrare in Francia, Germania e Italia, e con alcuni paesi con una pression fiscale anche molto ridotta.

Quali tasse gli italiani pagano nel 2022

Secondo le ipotesi e i dati a disposizione, un italiano smette di pagare le tasse dovute allo stato a partire da giugno nel 2022, ovvero tutti i guadagni da gennaio a giugno 2022 sono da destinare a coprire i versamenti di imposte verso lo stato. Si tratta di versamenti dovuti alla presenza di diverse imposte, con pagamento obbligatorio, come ad esempio:

•L’IRPEF, ovvero l’imposta che viene applicata ai redditi delle persone fisiche;

•L'IMU, ovvero la tassa sulle proprietà immobiliari;

•La TARI: la tassa che gli italiani pagano sulla produzione dei rifiuti sia a livello domestico che di impresa;

•L’IVA: l’imposta sul valore aggiunto applicata su prodotti e servizi;

•IRAP, IRES e altre imposte applicate alle imprese;

•Contributi destinati all’ente previdenziale per l’accesso alla pensione: anche queste somme, nonostante non siano da ricondurre direttamente alle tasse, sono obbligatorie nel loro versamento da parte di tutti i cittadini che lavorano, per avere accesso alla pensione. Si possono versare all'INPS oppure ad una cassa specifica in base alla professione svolta.

Come è facile intuire, la somma di tutte queste tasse e contributi da versare allo stato contribuiscono all’ammontare totale annuo che ogni cittadino versa allo stato, per cui secondo le ultime statistiche al cittadino servono diversi mesi di lavoro per poter provvedere al loro pagamento.

Anche se nel 2022 gli italiani pagano una quantità di tasse così elevata, il record è stato raggiunto nel 2021, con l’arrivo dell’inflazione. In ambito economico, si parla di inflazione quando, a seguito di una crisi economica, si assiste ad un aumento dei prezzi soprattutto delle materie prime, e ad una oscillazione dell’economia generalizzata, come quello che si riscontra in questo periodo.

Inflazione e tasse: le conseguenze

Le conseguenze dell’arrivo della crisi economica a seguito della pandemia non si riscontrano solamente nel numero di imprese che hanno dovuto chiudere battente o hanno visto diminuire drasticamente il fatturato, ma si registrano a livello globale e complessivo sull’economia.

Nel 2022 l’inflazione è al +5,3%, con un conseguente aumento del prezzo di moltissimi beni e servizi. Dalle materie prime come l’energia elettrica, a carico di imprese e cittadini, al costo del gas e dei carburanti, che in Italia ha portato a non poche conseguenze, soprattutto in alcuni comparti dell’economia, come l’autotrasporto.

Le conseguenze dell’inflazione coinvolgono anche la pressione fiscale, ovvero le tasse che lo stato applica ai cittadini per rientrare dei costi che sostiene per servizi pubblici e per lo stato stesso. Una componente da analizzare in relazione all’inflazione e all’aumento della pressione fiscale riguarda gli aiuti che lo stato ha erogato, e che in parte continua ad erogare, proprio per sopperire alla crisi economica.

Negli ultimi anni, a causa della situazione sanitaria, lo stato ha sostenuto economicamente molte imprese e famiglie italiane introducendo sostegni mirati al reddito, bonus sociali e incentivi per le imprese. Tutti questi bonus e agevolazioni contribuiscono ad aumentare la spesa dello stato, anche se fungono da cuscinetto per gli aumenti dei prezzi e le difficoltà economiche di molti cittadini.

Il problema collaterale è l’aumento della spesa pubblica, per cui lo stato deve in qualche modo rientrare, e a livello teorico lo fa anche attraverso le tasse. Le imposte infatti consentono allo stato di ripagare molti servizi e sostegni garantiti in diverse circostanze. L’inflazione porta non solamente a conseguenze negative, ma anche positive, in termini di aumento dei redditi delle famiglie.

Inflazione: aumentano i redditi e le tasse

Una delle conseguenze dirette dell’inflazione è anche l’aumento dei redditi, perché, sempre a livello teorico, ma si può anche riscontrare a livello pratico, aumentano i redditi durante la ripresa economica conseguente ad una forte crisi, e aumenta anche il lavoro.

L’aumento dei redditi comporta necessariamente un aumento delle imposte che i cittadini pagano allo stato, proprio su quei redditi. Le tasse che si pagano in Italia sui redditi guadagnati dal lavoro principalmente sono di tipo progressivo, ovvero con l’aumentare dei redditi salgono anche le imposte.

In breve, guadagnando di più, si pagano più imposte. E questo può essere molto positivo per lo stato, in termini di rientro delle spese sostenute in precedenza. Tuttavia l’inflazione provoca come effetto collaterale l’aumento della pressione fiscale, per cui i cittadini si trovano a pagare più tasse negli ultimi anni.

Va anche considerato che negli ultimi anni lo stato è impegnato in una costante lotta all’evasione fiscale, e ad una maggiore attenzione ad incentivare una maggiore trasparenza nei confronti del fisco. Le iniziative prese in tal senso sono molteplici: dall’obbligo del POS per le attività che vendono beni o servizi, all’obbligo della fatturazione elettronica per gli autonomi, e preso anche per chi lavora con regime forfettario.

Oltre a queste misure, sono state prese iniziative per promuovere i pagamenti elettronici e limitare l’utilizzo del contante, per cui dal prossimo anno i pagamenti potranno essere sostenuti con denaro contante solamente entro la soglia massima di 1.000 euro, che quest’anno è imposta a 2.000 euro.

Inflazione e tasse: prospettive per i prossimi mesi

Generalmente al momento si assiste ad una graduale ripresa economica, a seguito dell’inflazione, nonostante i prezzi delle materie prime ancora non accennano a diminuire. Le prospettive per i prossimi mesi sono in positivo per quanto riguarda l’economia italiana, ma anche nel mondo, nonostante ancora si assiste agli effetti collaterali degli aumenti dei prezzi.

Come riporta Mglobale.it, il principale indicatore del miglioramento economico è il PIL, ovvero il Prodotto Interno Lordo del paese:

“L’aumento del Pil sarà determinato prevalentemente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (rispettivamente +6 e +4,4 punti percentuali nei due anni). L’apporto della domanda estera netta sarà invece più contenuto (+0,3 punti percentuali entrambi gli anni).”

Il miglioramento economico si è già riscontrato, e si prevede per i prossimi mesi soprattutto su settori come il commercio, il trasporto, la ristorazione, e segnali positivi si prevedono anche per il turismo. Per quanto riguarda l’inflazione, che ha provocato un decisivo aumento dei prezzi, si prospetta un miglioramento a partire dalla seconda metà del 2022.

Per quanto riguarda invece le tasse, secondo i recenti dati il tax freedom day, ovvero la giornata che segna il limite tra periodo lavorativo dedicato al pagamento delle imposte, e periodo di lavoro per guadagnare per sé, nel 2022 è fissato al 7 giugno, un giorno in anticipo rispetto allo scorso anno. Questo vuol dire che gli italiani da gennaio 2022 al 7 giugno 2022 lavorano per accantonare fondi sufficienti per il pagamento delle tasse.