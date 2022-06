Non hai pagato le tasse? Ecco cosa succede!

Cosa succede a chi non paga le tasse? Diventa automaticamente un evasore fiscale? No, non è proprio così. Il Fisco prevede infatti diverse modalità per sanare la propria posizione, con come maggiore variabile quella del tempismo: prima ci si rimette in regola, più limitata è la sanzione. Ecco tutte le informazioni che devi assolutamente sapere se non hai pagato le tasse o hai il dubbio di non essere in regola con il Fisco.

Il dubbio, almeno una volta nella vita, lo hanno avuto tutti i cittadini. Il nostro sistema fiscale e burocratico è spesso complesso e astruso, motivo per cui a chiunque potrebbe essere venuto il dubbio di non essere in regola con alcuni pagamenti o con alcuni altri obblighi. Tra tasse, contributi, tributi e imposte non è semplice orientarsi... soprattutto se si è dei liberi professionisti.

Infatti, i lavoratori dipendenti godono di alcuni vantaggi per quanto riguarda il pagamento delle imposte di cui invece non beneficiano i liberi professionisti, tipicamente abbandonati a loro stessi in questo genere di obblighi. Proviamo a capire meglio come funziona, chi deve fare cosa e soprattutto cosa accade in caso di mancato pagamento.

Ci riferiamo, in particolare, alla principale imposta sul reddito: l'Irpef. Questa è infatti la più consistente imposta pagata da ogni cittadino che si basa sul reddito, dunque su quanto si guadagna a prescindere da che lavoro si svolge e dal come (dipendente, lavoratore autonomo o collaboratore occasionale). Essere in regola con l'Irpef è fondamentale, altrimenti si incorre in problemi e sanzioni.

Vediamo l'esatto funzionamento delle sanzioni in caso di mancato pagamento, con particolare riguardo per i lavoratori autonomi, i quali hanno condizioni e tempi di pagamento completamente diversi rispetto ai lavoratori dipendenti. Il suggerimento è in ogni caso quello di sanare la propria posizione il prima possibile, a prescindere da ogni altra valutazione.

Non hai pagato le tasse? Ecco perché ad un dipendente non può succedere!

Il primo punto da affrontare è proprio quello riguardante il lavoratore dipendente che, in sostanza, non può ritrovarsi nella condizione di non aver pagato l'Irpef. Infatti, questa categoria gode di quello che viene chiamato "sostituto d'imposta", vale a dire un soggetto che si sostituisce al lavoratore e regola direttamente il pagamento dell'Irpef e delle addizionali con il Fisco.

Questo soggetto non è altro che il datore di lavoro, quindi l'impresa, che versa nelle tasche del lavoratore solo lo stipendio netto, da cui sono già state detratte le tasse ed i contributi. Ciò significa che proprio quelle tasse e contributi che sono stati trattenuti, l'azienda li dovrà versare al Fisco ed all'INPS.

Di conseguenza, il lavoratore non è tenuto a versare alcuna somma all'Agenzia delle Entrate, anzi si ritrova già perfettamente in regola senza dover fare altro. Alla fine di ogni anno ed in genere entro settembre dell'anno successivo, dovrà però presentare il cosiddetto "Modello 730".

Si tratta di un documento in cui il soggetto dichiara quanto ha guadagnato come reddito da dipendente (ormai nel precompilato è già considerato) e tutti gli eventuali altri redditi, come può essere ad esempio una rendita immobiliare, su cui quindi deve ancora pagare l'Irpef ed eventualmente regolare altri obblighi.

Il 730 è anche il documento in cui presentare eventuali spese detraibili o deducibili sostenute durante l'anno, andandone così a recuperare una parte. In sostanza, nel 730 si va a pareggiare l'Irpef da pagare (o da ricevere) rispetto a tutte le altre variabili, escluso appunto il reddito da dipendente che è già stato regolato.

Quando e come si pagano le tasse con la Partita IVA?

Ben diversa la situazione per chi è titolare di Partita IVA, purtroppo, perché il meccanismo è molto meno automatico e ci sono numerose altre variabili da considerare. Il titolare di Partita IVA, infatti, deve dichiarare quanto fattura e sulla base di quanto dichiarato pagare le relative tasse.

Per quanto riguarda il come esiste un modello, detto F24, in cui vanno inserite tutte le voci di pagamento e va poi confermato il pagamento telematico. Si capisce quindi la differenza fondamentale con i dipendenti: i titolari di Partita IVA incassano effettivamente per intero le loro fatture e devono poi regolarsi con il Fisco, mentre al dipendente la quota di Irpef (ed anche i contributi) viene direttamente tolta dallo stipendio.

Una differenza non da poco che spiega molto bene la situazione: si capisce innanzitutto perché per i lavoratori autonomi le tasse siano così gravose, ma anche perché il fenomeno dell'evasione fiscale sia così diffuso, vista la modalità di pagamento.

Per quanto riguarda invece la tempistica, la scadenza principale è fissata al 30 giugno dell'anno successivo. Per i redditi 2021, quindi, bisognerà provvedere entro il 30 giugno 2022. Va però detto che molto spesso questa scadenza slitta in avanti di alcune settimane, talvolta anche fino a settembre, per permettere a tutti di regolarizzare la propria posizione.

Non hai pagato le tasse? Ecco cosa succede!

Ora è chiaro perché ai lavoratori dipendenti non può accadere di non pagare per intero le tasse, ma al limite solo di dover integrare (o di dover ricevere) una certa quota rispetto a quanto pagato dal sostituto d'imposta.

Quando non si pagano le tasse, il primo step è quello del ravvedimento operoso. Si tratta di un modo per il soggetto per regolare volontariamente la propria posizione, pagando una sanzione che va in percentuale rispetto alla cifra dovuta ed aumenta all'aumentare dei giorni di ritardi.

Si parte infatti con il ravvedimento sprint (entro 14 giorni), con solo lo 0,1% di sanzione più interessi, fino ad arrivare gradualmente al ravvedimento lunghissimo (oltre l'anno) con il 4,29% di sanzione più interessi. Di mezzo, il ravvedimento veloce (fino a 30 giorni), il ravvedimento intermedio (fino a 90 giorni) ed il ravvedimento lungo (fino all'anno).

Il secondo step è invece l'avviso bonario, uno strumento dell'Agenzia delle Entrate per avvisare il soggetto che è passato un anno dal momento in cui le tasse erano dovute. In questo caso, la sanzione applicata è del 10% rispetto alla cifra dovuta ed è quindi ancora ragionevole.

Se non viene regolata la propria posizione neanche con l'avviso bonario, si passa alla cartella esattoriale. Uno strumento tanto temuto quanto elastico, in realtà, perché prevede spesso delle proroghe delle scadenze di pagamento, pensate proprio per andare incontro ai cittadini. In questo caso, la sanzione arriva al 30% della cifra dovuta all'Agenzia delle Entrate, dunque comincia ad essere consistente.

Non hai pagato le tasse? C'è la possibilità della rateizzazione

In caso di mancato pagamento dell'Irpef rispetto a quanto incassato, si incorre nelle sanzioni e nelle casistiche esposte nel precedente paragrafo. Ma cosa cosa accade se non si paga neanche dopo questi step? Si diventa ufficialmente evasori e quindi in posizione debitoria verso il Fisco.

Per evitare questa condizione, sconveniente anche per la collettività, l'Agenzia delle Entrate permette anche il pagamento rateizzato sia dell'avviso bonario sia della cartella esattoriale: nel primo caso la rateizzazione arriva fino a 60 mesi, mentre nel secondo caso arriva fino a 72 mesi.

Tempistiche preziose, perché si permette ai cittadini concretamente in difficoltà di regolare la propria posizione verso il Fisco attraverso un pagamento "spalmato" su più anni e dunque nettamente meno pesante rispetto al pagamento in un'unica soluzione.

Speriamo che ora sia più chiaro ciò che accade in caso di mancato pagamento delle tasse, anche se l'augurio è quello di non trovarsi mai in questa condizione.