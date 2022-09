Oggi non è una novità che molti pensionati scelgano anche di lavorare, per arrotondare la pensione o aumentare i guadagni del mese. Non è infatti vietato lavorare anche se si è in pensione, tuttavia conviene davvero?

Ad oggi molti pensionati italiani decidono di continuare a svolgere dei lavori, anche se recepiscono una pensione. Da un lato vi è la necessità di arrotondare l'importo mensile erogato dall'INPS o da qualsiasi altro ente previdenziale. Dall'altro lato nulla vieta a chi è in pensione di svolgere anche un lavoro.

Va ricordato che lavorare mentre si recepisce la pensione è lecito, e durante lo svolgimento del lavoro è anche possibile continuare a versare i contributi per la pensione stessa. Tuttavia sono previsti alcuni limiti particolari, per cui in determinati casi è possibile svolgere solamente lavori saltuari, con la prestazione occasionale.

Questa regola non è valida per la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Va tenuto in considerazione però che sia il reddito derivato dalla pensione che quello dal lavoro vengono cumulati, e su di essi il pensionato è obbligato a pagare una certa percentuale di tasse. In alcuni casi lavorare mentre si recepisce una pensione può essere molto svantaggioso da questo punto di vista, vediamo perché.

Redditi da pensione e da lavoro: la tassazione

In Italia è possibile andare in pensione, terminando il proprio periodo di lavoro, secondo le regole delle diverse misure INPS disponibili. La tassazione viene applicata a tutti i redditi guadagnati dai lavoratori, che siano essi autonomi o dipendenti, ma non solo, perché anche le pensioni degli italiani sono soggette ad una tassazione.

Le aliquote, ovvero le percentuali di imposte applicate su questi redditi, sono le stesse per il lavoro dipendente e per le pensioni, ovvero ci si basa sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Una pensione standard, con reddito fino a 15.000 euro, subisce generalmente una aliquota del 23%, al pari dei redditi da lavoro.

La tassazione applicata è la stessa, e inoltre in Italia è ammesso che anche chi percepisce una pensione possa lavorare, anche nel caso di Ape Sociale, e senza penalizzazioni. Tuttavia le tasse che questo lavoratore pensionato deve pagare allo stato annualmente vengono calcolate in base alla somma tra i redditi da lavoro e quelli da pensione.

Ogni pensionato italiano infatti è obbligato a procedere ogni anno con la dichiarazione dei redditi, al pari di come accade ad un lavoratore, ma in questo caso il sostituto di imposta, anziché il datore di lavoro, è l'INPS. Nel caso di ricezione di redditi da pensione e da lavoro, è necessario sommare insieme entrambi i redditi, da presentare nella dichiarazione obbligatoria, e su cui verranno applicate delle tasse.

Lavorare in pensione: come evitare la stangata del fisco

Se generalmente lavorare in pensione può essere una scelta dettata dalla necessità e da un importo piuttosto basso di erogazione INPS mensile, dall'altro lato molti pensionati decidono di continuare a lavorare per non rimanere fermi, e possono scegliere anche di svolgere lavori sporadici tramite ritenuta di acconto.

Tuttavia, in ogni caso è obbligatorio dichiarare al fisco entrambi i redditi percepiti, che in linea generale innalzano quello che è definito come reddito imponibile, ovvero assoggettato alla tassazione. Quando si parla di lavorare in pensione quindi, va valutata con attenzione la convenienza di questa scelta.

Indubbiamente un lavoro aggiuntivo alla pensione va ad innalzare le entrate economiche mensili e annuali, e questo può essere anche molto positivo. Tuttavia allo stesso tempo vengono innalzate anche le tasse, ed è possibile trovarsi nella situazione in cui si devono pagare delle tasse più alte sulla pensione rispetto a chi la percepisce senza lavorare. Si tratta di una stangata che sarebbe meglio evitare.

Di fatto, la base imponibile aumenta, e si può facilmente rischiare, prendendo ad esempio l'importo visto prima, di superare i 15.000 euro annui di reddito. In questo caso quindi si andrebbe a pagare una cifra maggiore di tasse, perché l'aliquota arriverebbe al 25%, secondo le percentuali del secondo scaglione di reddito.

La decisione di lavorare anche se si percepisce una pensione quindi può anche essere svantaggiosa, specialmente se il guadagno è leggermente più alto di 15.000 euro, e automaticamente si passa ad una fascia di tassazione maggiore. Una soluzione è quella di cercare di rimanere entro questo limite, oppure superarlo di molto.

Lavorare in pensione: quando conviene

Un'altra premessa doverosa riguarda la possibilità stessa di lavorare pur ricevendo una pensione. Abbiamo visto come la legge italiana non limiti tale possibilità, anche se ci sono delle particolari pensioni (come Quota 100 e la pensione a 64 anni di Quota 102) per cui si possono solamente svolgere attività a prestazione occasionale.

Negli altri casi va sottolineato che non è possibile continuare semplicemente a lavorare richiedendo la pensione. Ovvero la regola prevede che il lavoratore prima di tutto termini di svolgere la propria mansione, termini quindi il lavoro con relativo contratto in essere, e chieda l'accesso alla pensione.

Solo in un momento successivo sarà possibile per questo pensionato iniziare a svolgere un lavoro, mentre riceve gli assegni mensili di pensione. Solamente dal momento in cui viene erogata la pensione (può avvenire nel giro di un mese dal termine del lavoro) è possibile poi ricominciare a lavorare, anche per la stessa azienda.

Per quanto riguarda le imposte invece, queste vengono applicate sempre, sia sul lavoro svolto in precedenza che sul nuovo lavoro, ma anche sulla pensione. Per questo motivo conviene valutare attentamente i pro e i contro nel cominciare a lavorare, una volta che si ha diritto a ricevere la pensione.

Conviene lavorare se si riesce a rimanere in termini di guadagno annuo entro i limiti di tassazione più bassi, al contrario risulta piuttosto sconveniente, perché si accede alle aliquote fiscali più elevate.