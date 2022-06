La pensione italiana, allo stesso modo di come accade per i redditi da lavoro, è soggetta ad alcune tasse, in base alle normative fiscali. Questo significa che, in base a particolari aliquote fiscali, anche i pensionati pagano le tasse allo stato, ogni anno. In Italia queste imposte fanno riferimento all'IRPEF, e sono piuttosto elevate, mentre in altri paesi europei e non la tassazione è molto ridotta. Vediamo in questo articolo un confronto tra Italia e paesi esteri.

La pensione è una somma che viene corrisposta ogni mese ai cittadini italiani che hanno più di 67 anni, o che hanno raggiunto i requisiti per terminare il lavoro e accedere al periodo di pensionamento. Non tutti sanno che anche sulle pensioni vengono pagate le tasse: questo vuol dire che una parte dell'importo effettivo che viene versato ogni mese ai pensionati viene accantonato e pagato allo stato.

In Italia la principale imposta, che viene utilizzata sia per il lavoro che per la pensione, è l'IRPEF, ovvero l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche. Va tenuto in considerazione che da quest'anno sono cambiate le percentuali con cui viene applicata questa tassa, come ricorda Laleggepertutti.it:

"Il 2022 ha portato con sé una nuova tassazione delle pensioni: con la riforma Irpef, cambiano sia le aliquote e gli scaglioni d’imposta, che le detrazioni per chi percepisce redditi di pensione."

Sono cambiate leggermente le aliquote, e l'IRPEF, la tassa principale sulle pensioni, è stata modificata passando da un sistema a scaglioni basato su 5 aliquote ad uno a 4 aliquote. Anche se per i pensionati questa novità ha portato ad un leggero aumento delle pensioni, tuttavia alcuni paesi esteri hanno una tassazione complessiva sulle pensioni molto più conveniente.

Un esempio è il Portogallo, la cui tassazione è ambita anche dai pensionati italiani, data l'aliquota molto più bassa rispetto a quelle presenti nel nostro paese. Vediamo in questo articolo un confronto tra la tassazione sulle pensioni presente in Italia e quella relativa agli altri paesi europei.

Tasse sulla pensione in Italia

Prima di vedere qual è la tassazione prevista sulle pensioni all'estero, vediamo quali sono le regole fiscali per il trattamento delle pensioni nel nostro paese. Se stai ricevendo una pensione, devi sapere che la somma che ti viene corrisposta ogni mese è il netto dell'importo spettante. Dal lordo infatti va tolta la parte relativa alle tasse, che viene corrisposta allo stato dall'ente previdenziale INPS.

Come pensionato infatti, non devi occuparti di versare queste cifre in prima persona, perché se ne occupa già alla fonte l'ente previdenziale INPS. Le pensioni in Italia possono essere di diverso tipo, e prevedono diversi importi in base ad alcuni fattori come: la tipologia di lavoro svolto precedentemente, i contributi effettivamente versati all'INPS, il trattamento pensionistico specifico.

Sulle pensioni in Italia viene applicata la stessa imposta presente sui redditi da lavoro, ovvero l'IRPEF. L'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche per il 2022 prevede quattro scaglioni diversi, ovvero la percentuale cambia con l'aumentare del guadagno effettivo derivato dalla pensione, calcolato in base a tutto l'anno. Le aliquote sono così suddivise:

Fino a 15.000 euro annui di pensione: aliquota al 23%;





Da 15.001 a 28.000 euro annui di pensione: aliquota al 25%;





Da 28.001 a 50.000 euro annui di pensione: aliquota al 35%;





Oltre 50.001 euro annui di pensione: aliquota al 43%.

Queste percentuali sono le stesse che si applicano anche sul lavoro, ovvero sui guadagni annui che i lavoratori cumulano in totale. Va poi tenuto presente che ci sono alcune detrazioni fiscali specifiche per i pensionati, in base ad alcuni calcoli che tengono in considerazione il guadagno annuo totale derivato da queste prestazioni previdenziali.

Pensioni esenti dalle tasse in Italia

Esistono tuttavia alcune tipologie di pensione che sono completamente esenti da tassazione: si tratta di pensioni speciali e particolari, come quelle privilegiate connesse al servizio militare di leva, oppure in presenza di particolari indennità. Nel dettaglio, sono esenti dall'applicazione delle tasse le seguenti pensioni:

Pensioni privilegiate per le vittime di lesioni relative al servizio di leva militare, oppure per le vittime di terrorismo, criminalità organizzata;





Indennità speciali per pensioni estere per malattia professionale o incidenti sul lavoro;





Pensioni di guerra e similari;





Invalidità civile;





Assegno di accompagnamento e assegno sociale.

In questi casi le tasse sulle pensioni non si applicano, in relazione all'IRPEF. Va anche tenuto in considerazione che questa imposta non è l'unica prevista in Italia per la pensione, perché si prevedono anche tasse come l'addizionale regionale e quella comunale, in base alla zona specifica di residenza del pensionato.

Tasse sulla pensione in Portogallo

Prendendo in considerazione la tassazione presente negli altri paesi europei, uno degli esempi di tassazione sulle pensioni più conveniente è quello del Portogallo. Il Portogallo è uno dei paesi maggiormente considerati dai pensionati italiani per il trasferimento, per diversi motivi.

Se sei un pensionato italiano e ti sposti all'estero, rimanendo stabile in questo territorio, e ponendo la tua residenza, riceverai tutta la pensione lorda italiana, ovvero non verranno applicate le imposte italiane. Questo è il principale motivo per cui questa meta è molto ambita dai pensionati italiani.

Le tasse non verranno applicate su questi importi, se decidi di trasferirti, in base ad una convenzione specifica tra Portogallo e Italia. Generalmente invece, sulle pensioni stabilite dalla legge in Portogallo, c'è una tassa al 10%. Questa aliquota è comunque molto vantaggiosa rispetto a quelle italiane viste sopra, che partono da un minimo del 23% di tassazione.

Il vantaggio della tassazione portoghese è anche l'applicazione di una tassa fissa, ovvero non è previsto che all'aumentare del reddito percepito dalle pensioni, aumentino anche le tasse.

Ma come è possibile, da italiano, percepire i vantaggi di questa tassazione così bassa? Per farlo, è necessario trasferirsi effettivamente in questo paese, ovvero porre la propria residenza per un periodo minimo di sei mesi all'anno. Questa esenzione fiscale totale è possibile per pensionati esteri con residenza non abituale, per un massimo di 10 anni.

L'unica eccezione per cui non possono essere applicate queste regole fiscali riguarda le pensioni che derivano dallo svolgimento di una funzione pubblica, come quelle svolte dalle autorità, l'esercito e la polizia.

Tasse sulla pensione in Spagna

Molti paesi esteri, vicini all'Italia, sono considerati come mete ambite dai pensionati proprio per la tassazione ridotta: nel nostro paese, in confronto alle tasse che si pagano all'estero, le percentuali sono piuttosto elevate. Un altro esempio di meta ambita dai pensionati è la Spagna.

Come riporta Pensionioggi.it, in Spagna esiste una tassazione che prevede sulle pensioni una differente percentuale:

"Il prelievo fiscale sulle persone fisiche residenti in Spagna segue, inoltre, una doppia aliquota stabilita in misura progressiva."

A differenza delle aliquote IRPEF, che si dividono in quattro scaglioni, in Spagna esiste una doppia aliquota IRPF, dal 9,5% al 22,5% come tassa statale, e dal 9,5% e il 12% per il primo scaglione e dal 21% al 25,5% sul secondo scaglione di reddito.

Ma cosa significa questo, nella pratica? Che in base alla regione specifica in cui si decide di vivere, in Spagna, cambia l'applicazione delle tasse. Per fare un esempio, alle Canarie non vengono applicate le imposte regionali, comunali e l'IRPF spagnolo, per cui un pensionato italiano che si trasferisce in questa zona potrebbe vedere aumentare sensibilmente l'importo mensile della pensione.

Tuttavia per trasferirsi in questa zona, è necessario ottenere una carta da residente, anche se si è cittadini dell'Unione Europea. Per questo motivo è consigliato informarsi preventivamente, in base alla zona scelta, per conoscere gli adempimenti burocratici per il trasferimento.

Tasse sulla pensione in Tunisia

Un altro paese con vantaggi fiscali non indifferenti per i pensionati è la Tunisia. In questo paese infatti sia le tasse che il costo generale della vita è molto basso, per cui si considera come una meta molto ambita dai pensionati italiani.

In questo paese infatti esiste una particolare normativa che riguarda proprio i cittadini stranieri che espatriano, soprattutto se pensionati. Per chi riceve una pensione italiana, o europea, è possibile un abbattimento delle tasse dell'80%.

Nella pratica, solamente il 20% della pensione percepita dall'Italia, viene tassata spostandosi in Tunisia. Questo vuol dire che, facendo un calcolo generale sul totale della pensione, non viene superata l'aliquota complessiva del 5% sulla pensione annua.

Questa regola è stata introdotta in Tunisia con l'obiettivo specifico di attirare cittadini europei a vivere in questo territorio, che possono risparmiare non solo a livello economico, dato il costo basso della vita, ma anche a livello di tassazione.

Tasse sulla pensione a Malta

Un altro luogo da non sottovalutare, se si sta decidendo di trasferirsi all'estero per il vantaggio fiscale sulle pensioni, è Malta. Non tutti sanno che anche qui è previsto un notevole vantaggio in termini di tasse per chi si sposta per viverci stabilmente, e percepisce una pensione italiana.

A Malta le tasse sui redditi sono piuttosto basse, e l'aliquota sulle pensioni, anche se non arriva a livelli minimi come quelli riscontrati in Tunisia o Portogallo, è molto vantaggiosa. Si tratta di una aliquota fissa al 15%, molto più bassa rispetto all'aliquota minima IRPEF applicata in Italia.

Va tenuto in considerazione che questo paese è piuttosto vicino all'Italia, per cui il trasferimento può essere particolarmente vantaggioso anche per altri motivi: si parla spesso la lingua italiana, e il costo della vita è molto simile a quello italiano. Anche Malta è una meta molto ambita per i pensionati italiani, che ogni anno decidono di spostarsi.

Per poter beneficiare dei vantaggi fiscali, il pensionato deve trasferire la propria residenza in questo luogo, iscrivendosi anche all'AIRE, ovvero il registro degli italiani all'estero. Per poter rimanere a Malta è necessario acquistare una casa, o firmare un contratto di affitto, stipulare una assicurazione sanitaria e risiedere stabilmente nel territorio per almeno 90 giorni all'anno.

La burocrazia in questo caso è leggermente più complessa rispetto agli adempimenti presenti in altri paesi, come il Portogallo o la Spagna, tuttavia i vantaggi possono essere comunque interessanti.