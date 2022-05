Presto potremmo assistere all'introduzione di una nuova tassa, applicata sui prelievi allo sportello bancario tramite bancomat. Si tratta di una possibilità per cui si vocifera da tempo, e che seguirebbe le attuali limitazioni al denaro in contante in circolazione. Tuttavia questa ipotesi è vera solamente in parte, e sta scatenando diverse polemiche soprattutto sul web. Cerchiamo di fare chiarezza in questo articolo e vediamo come risparmiare in questi casi.

Si parla da tempo sul web di alcune nuove tasse sui prelievi allo sportello bancario ATM. Si tratterebbe di voci circolate soprattutto su internet, per cui presto tutti dovremmo pagare una somma aggiuntiva rispetto alle normali commissioni per prelevare contante dalla banca.

Anche se nell'ultimo periodo si utilizzano maggiormente metodi di pagamento alternativi al contante, come le carte prepagate, il bancomat, e i bonifici postali e bancari, tuttavia sono ancora moltissime le persone che prelevano ogni giorno dallo sportello della propria banca.

La questione è piuttosto complessa, perché, come riporta Altroconsumo.it, presto chi preleva da un altro sportello, diverso rispetto a quello della propria banca, potrebbe dover pagare di più:

"Se la proposta dovesse essere approvata in via definitiva, il cliente che effettuerà un prelievo in contanti da uno sportello ATM potrà dover pagare una commissione che sarà decisa dalla banca proprietaria dello sportello automatico presso cui viene effettuata l'operazione."

La proposta è arrivata direttamente da Bancomat S.p.a., e coinvolgerebbe tutte le banche, e di conseguenza, tutti i cittadini che prelevano dagli sportelli. Questa situazione potrebbe causarti un aumento del costo delle operazioni di prelievo bancario se effettuate da uno sportello diverso da quello della tua banca.

Le voci quindi che riguardano l'arrivo di nuove imposte sul prelievo di contanti potrebbero essere vere, tuttavia bisogna ancora attendere. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sulle reali possibilità di introduzione di tasse aggiuntive sui prelievi, e vediamo come comportarsi per poter risparmiare.

Tasse sui prelievi bancomat: quali sono

Ogni qual volta che si decide di prelevare da uno sportello bancario il denaro in contante, dal proprio conto, bisogna tenere ben presenti quali sono le regole della propria banca, proprio su questi prelievi. Generalmente prelevare soldi in contanti da uno sportello bancario della propria banca non ha dei costi aggiuntivi, ed è quindi una operazione del tutto gratuita.

Tuttavia non sempre è così, e l'unico modo per sapere se devi pagare ogni volta che prelevi denaro in contanti è verificare quali sono le clausole del tuo contratto con la banca. Si parla impropriamente di tasse sui prelievi, ma si può dire che su molti prelievi esistono delle commissioni specifiche.

Le commissioni bancarie sul denaro che prelevi sono importi che spettano alla banca stessa per il servizio che ti mette a disposizione. Non tutte le banche al momento possiedono lo stesso numero di sportelli ATM, ovvero sportelli da cui è possibile prelevare, e molte banche stanno diminuendone la presenza in Italia.

Tuttavia generalmente se prelevi da uno sportello della tua banca non pagherai nessuna tassa o commissione aggiuntiva, mentre invece se prelevi da uno sportello di un'altra banca potresti dover pagare una piccola somma come commissione per il prelievo del contante.

Anche su questo però devi fare attenzione: ci sono delle banche che prevedono questo pagamento, altre banche che invece propongono il servizio in modo gratuito, altre ancora che prevedono un certo numero di possibilità di prelevare gratuitamente al mese, e per cui si inizia a pagare superata una certa soglia.

Le tasse, o commissioni, sui prelievi bancomat, sono piuttosto specifiche per ogni banca, e al momento paghi solamente se la tua banca lo prevede, e per gli sportelli per cui lo prevede. Per conoscere i dettagli di queste cifre, ti puoi riferire al contratto che hai attivato con la banca, o puoi chiamare la tua banca per presentare una richiesta di chiarimento.

Tieni presente che le banche possono decidere di modificare i termini del contratto in qualsiasi momento, e ti avviseranno delle novità. Questo potrebbe comportare diversi aumenti sulle commissioni che normalmente paghi alla banca per prelevare.

Quanto paghi di tasse sui prelievi bancomat?

Per avere un quadro generale di quanto paghi per le imposte sui prelievi allo sportello, devi sapere che tutto dipende dal tipo di contratti stipulato dalla banca. Tuttavia, una volta che hai individuato quali sono gli sportelli in cui ti viene richiesto il pagamento di una commissione, e quali invece per cui non sussiste alcun pagamento, ti interesserà sapere quanto paghi.

Come riporta Quifinanza.it, si tratta di una cifra piuttosto esigua, che tuttavia viene applicata ad ogni prelievo:

"Come spiega Altroconsumo, ad oggi per prelevare contanti presso tutti gli sportelli automatici di tutte le banche aderenti al circuito Bancomat il cliente può pagare la commissione interbancaria che non supererà comunque la cifra di 0,49 euro."

Una cifra così piccola, ovvero di 0,49 euro, può comportare un grande dispendio di denaro nel momento in cui questa imposta viene pagata numerose volte durante il mese, ovvero ad ogni prelievo. Indubbiamente tenere un conto corrente non è gratis, perché anche sul conto si pagano alcune tasse annuali e dovrai pagare alcuni servizi offerti dalla banca.

Se apri un conto corrente in banca, puoi verificare tutti i costi per le singole operazioni direttamente sul contratto, oppure farti assistere allo sportello e chiedere per quali servizi stai pagando. In alcuni casi infatti potresti dover pagare alla banca anche per altri servizi aggiuntivi, come l'utilizzo di app, oppure per determinati pagamenti.

Tuttavia se prendi alcune accortezze puoi risparmiare su queste cifre, e alla fine dell'anno accorgerti che molte delle uscite del tuo conto erano proprio a causa di queste imposte nascoste. Queste somme vengono versate alla banca, e puoi facilmente immaginare gli importi complessivi, tenendo presente che ogni anno vengono effettuati almeno 500 milioni di prelievi complessivi.

Per risparmiare queste cifre, o evitare di pagarle alla banca, è possibile agire in diversi modi, e in alcuni casi si può anche arrivare a non dover più pagare nessuna commissione. Vediamo di cosa si tratta.

Come risparmiare sulle tasse ai prelievi bancomat

Un modo piuttosto semplice per risparmiare sui prelievi allo sportello ATM con il bancomat è quello di ridurre il numero di prelievi. Si tratta di un'indicazione che può essere banale, ma efficace per ridurre la spesa in questo senso. Se decidi di voler risparmiare sulle tasse allo sportello, la prima cosa che dovrai fare è verificare quante volte al mese prelevi denaro in contanti.

A questo punto ti potrà essere più conveniente prelevare tutto ciò che ti servirà, come denaro in contante, una volta al mese, oppure ridurre sensibilmente il numero di volte in cui prelevi. Solitamente le commissioni allo sportello vengono applicate non in base all'importo prelevato, ma in base alla singola operazione.

Se decidi di prelevare piccole cifre, ma per un numero elevato di operazioni, pagherai sicuramente più tasse sulle commissioni. Una prima soluzione per ridurre la spesa è quella di limitare i prelievi con il bancomat, ma non solo.

Puoi anche decidere di limitare del tutto l'utilizzo del contante, ovvero scegliere di pagare per le tue spese di tutti i giorni tramite carte, bancomat o bonifici bancari, in modo da non avere bisogno di denaro in contante.

Un'altra soluzione è quella di verificare effettivamente quando paghi queste commissioni: se ti trovi a dover pagare solamente quando prelevi da uno sportello diverso da quello della tua banca, la soluzione migliore è quella di trovare nella tua zona uno o più sportelli tenuti dalla tua banca, e prelevare solo da essi.

Molti conti correnti infatti, in base al contratto, prevedono la possibilità di prelevare in modo completamente gratuito solamente da uno sportello della banca in cui hai il conto. Prelevare dagli altri potrebbe non essere una scelta vantaggiosa, perché comporterebbe una spesa aggiuntiva su cui è possibile risparmiare.

Infine, se vuoi risparmiare non solo sul prelievo dei contanti, ma anche su altri servizi che attualmente la tua banca ti sta erogando, puoi sempre chiedere di rivedere il contratto, e eliminare alcuni di questi servizi, se non ti servono e ti tolgono denaro.

Tasse sui prelievi bancomat: tutti gli aumenti

Recentemente è girata voce sul web di un possibile aumento delle tasse, ovvero delle commissioni, sui pagamenti. Secondo queste ipotesi, già alla fine del 2022 si potranno verificare situazioni in cui prelevare allo sportello di un'altra banca verrà a costare molto di più.

Questa ipotesi è dovuta principalmente ad una proposta recente di Bancomat S.p.a., che intende modificare gli accordi esistenti tra banche. Niente allarmismi però, perché la decisione non è ancora stata presa in modo definitivo, anche perché recentemente è intervenuto l'Antitrust a cercare di limitare l'arrivo di ulteriori aumenti a danno degli italiani.

Nonostante questa possibilità sia al momento in una fase di stallo, altri aumenti possono sempre arrivare dalle singole banche, che possono decidere di modificare i termini d'utilizzo degli sportelli e aumentare le commissioni a carico di chi preleva allo sportello.

Sicuramente ti sarai accorto che gli sportelli sono sempre di meno, negli ultimi anni, perché molte banche stanno cercando dei modi per risparmiare su questi sportelli ATM, che necessitano di una costante manutenzione. Se la tua banca decidesse di aumentare le commissioni sul prelievo dei contanti, puoi sempre decidere di scegliere tra una delle soluzioni viste sopra.

Riassumendo, potresti diminuire il numero di prelievi che fai durante il mese, scegliere di non utilizzare più il contante per i tuoi pagamenti, oppure di prelevare solamente dagli sportelli messi a disposizione dalla tua banca. Tutte queste soluzioni sono valide per poter risparmiare sulle imposte applicate sul prelievo del contante.

La decisione di utilizzare solamente il bancomat per i tuoi pagamenti, quindi evitando di prelevare denaro in contante, può essere molto vantaggiosa in questo periodo, anche perché nel 2022 è possibile pagare in contanti per acquistare un prodotto solamente per un massimo di 2.000 euro. Dal 2023 questa cifra scenderà ancora, fino ad arrivare a 1.000 euro. Ridurre il denaro che usi in contanti può essere una scelta vantaggiosa.