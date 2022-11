Si avvicina a passo spedito il nuovo tax day di quest’anno, fissato nella data del prossimo 16 novembre 2022. Un appuntamento poco gradito, per tutti i diretti interessati, quanto perentorio per tutti coloro alle prese con le scadenze fiscali previste in tale giornata.

Titolari di partita Iva, soggetti Ires e contribuenti Inps sono alle prese con conti da pagare e imposte sui redditi.

È evidente quanto sia importante tenere il passo con tali adempimenti, principalmente per essere in riga con il Fisco ma non solo.

Infatti, risultare regolari nei pagamenti, nel rispetto di tali appuntamenti fissati in agenda dall’Agenzia delle Entrate, significa anche avere sempre la porta aperta su agevolazioni, sgravi, bonus ed eventuali opportunità di finanziamento, per la propria azienda o attività, nel caso di professioni autonome.

Cosa si paga il 16 novembre 2022, cruciale tax day tra le scadenze fiscali dell’anno

Versamento Iva, Irpef e contributi Inps, che chiamano in causa soggetti Ires, titolari di partita Iva, datori di lavoro ecc.

Il 16 novembre 2022 infatti rappresenta innanzitutto la data di scadenza per ciò che riguarda il versamento dell’IVA, sia per i contribuenti che procedono con la liquidazione mensile che per i trimestrali.

Nella fattispecie, per quanto riguarda i trimestrali, si paga l’Iva dovuta in riferimento al terzo trimestre dell’anno, quindi luglio, agosto e settembre.

Come di consueto, si procede con il pagamento tramite modello F24, in maniera telematica, sia direttamente a carico del contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.

Sono chiamati in causa coloro che hanno optato per il pagamento a rate e che hanno provveduto al primo versamento, entro la data del 30 giugno scorso.

Chi versa l’Iva mensilmente, il 16 novembre andrà a pagare quella relativa al mese di ottobre.

Per quanto riguarda i soggetti Ires, sono tenuti al versamento delle imposte che derivano dalla loro dichiarazione dei redditi. Il periodo d’imposta è quello che coincide con l’anno solare, con approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L'importante è aver effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022.

Scadenze fiscali: anche contributi Inps e Irpef entro il tax day del 16 novembre

Ricordiamo infatti che entro tale data è previsto anche il pagamento dei contributi previdenziali, per chi è iscritto alla Gestione Separata Inps.

Nella fattispecie, si tratta di tutti i contribuenti che, nel corso dello scorso mese di ottobre, hanno corrisposto dei compensi per collaboratori occasionali, ma con reddito annuo superiore a 5 mila euro.

Sono tenuti a rispettare tale scadenza anche i venditori porta a porta, tutti coloro che sono coinvolti in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in percorsi di dottorati di ricerca.

Anche tutti i datori di lavoro sono chiamati a versare i contributi per i loro dipendenti, per ciò che concerne le ritenute Irpef delle retribuzioni relative al mese di ottobre.

Novembre è un mese importante anche per ciò che concerne la dichiarazione dei redditi nonché la rateizzazione di Ires, Irap e Irpef, il cui saldo è previsto proprio entro la fine del mese in corso.

Scadenze fiscali 2022: quali tasse si pagano in Italia

È ben chiaro a tutti che, in qualità di cittadini, siamo chiamati a pagare delle tasse, dopo aver presentato una dichiarazione dei redditi.

Il sistema tributario italiano prevede la possibilità di versare degli acconti e poi dei saldi, per estinguere il debito dovuto nei confronti delle casse statali.

In maniera più diretta, possiamo definirle appunto scadenze fiscali, da segnare in agenda e da rispettare nel pagamento, a tempo debito.

Soprattutto per quanto riguarda aziende e liberi professionisti, è davvero complicato stare dietro a ogni adempimento, dal momento che siamo nell’ordine di centinaia, per ogni scadenza!

Da questo punto di vista, la collaborazione con un esperto del settore, è essenziale, per non commettere errori.

Ma quali sono le principali tasse che si pagano in Italia?

La macro differenza tra le varie tasse è che esistono due tipologie: quelle dirette e quelle indirette. Ad esempio, per quanto riguarda l’imposta sui redditi è il cittadino che la versa direttamente allo Stato mentre l’Iva è l’imposta sul valore aggiunto dei prodotti che ci servono e che acquistiamo (quindi la paghiamo indirettamente).

Irpef, Irap, Ires e Iva, Imu, bollo e Rc auto sono le tasse principali da pagare in Italia.

L’Irpef è l’imposta sul reddito personale prodotto. Un onere fiscale dovuto allo Stato, da parte di tutti coloro che lavorano.

L’Ires invece è l’imposta che si paga sui redditi delle società di capitali.

L’Irap si paga a livello regionale e sono le aziende a garantire tale gettito, sulla base del loro fatturato annuale.

Abbiamo già avuto modo di accennare all’Iva mentre l’Imu è l’imposta che il Fisco impone di versare a chi ha degli immobili di proprietà.

Bollo e Rc Auto sono infine due tasse sui veicoli, che riguardano rispettivamente il possesso stesso del veicolo e la copertura obbligatoria per la sua assicurazione.

Sicuro di aver sempre pagato tutto? Scopri in semplici mosse, se hai debiti con il Fisco!