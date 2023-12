Terreni ereditati, come e quando vanno dichiarati nel 730 senza rischiare sanzioni

Come funzione, in caso di successione, la dichiarazione dei redditi per i terreni ereditati? Ecco cosa devi sapere per evitare sorprese future.

Ereditare una proprietà immobiliare, che sia un terreno o un appartamento, è un momento che solleva diverse questioni, tra cui quelle legate alle procedure burocratiche e fiscali. Una delle incertezze più comuni riguarda la necessità di dichiarare la proprietà ereditata nel modello 730, un aspetto cruciale che richiede chiarezza per evitare eventuali complicazioni.

Quando inserire un terreno ereditato nel 730

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarezza in merito al momento in cui si apre la successione, come stabilito dall'Art. 456 del Codice Civile. La successione si concretizza al momento della morte del defunto, presso il suo ultimo domicilio. È in questo istante che l'erede diventa il legittimo titolare del patrimonio precedentemente appartenuto alla persona deceduta. Nonostante l'accettazione formale dell'eredità possa verificarsi successivamente, la legge consente di presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall'apertura delle successioni.

Il titolo di proprietà ereditato ha un valore retroattivo che risale alla data del decesso del defunto. In altre parole, anche se la formalità dell'accettazione dell'eredità è posticipata, l'erede assume il ruolo di proprietario legittimo fin dal momento in cui si apre la successione. Questa retroattività conferisce all'erede diritti effettivi sulla proprietà ereditata, contribuendo a definire con precisione il suo status di legittimo possessore del patrimonio del defunto.

Chi eredita una casa o un terreno deve fare il 730?

Indipendentemente dal fatto che l'erede abbia presentato o meno la dichiarazione di successione, è obbligatorio indicare nel modello 730 il reddito derivante dalla proprietà ereditata. I terreni ereditati, pertanto, devono essere inclusi nella dichiarazione, e l'erede deve considerare i giorni di possesso a partire dall'apertura della successione per calcolare la percentuale di possesso.

Dove vanno dichiarati i terreni ereditati nella dichiarazione dei redditi

Il quadro B del modello 730, noto anche come Rb del modello Redditi, è il luogo in cui l'erede deve dichiarare il reddito derivante dal possedimento della proprietà ereditata. È essenziale specificare il numero dei giorni di possesso durante l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), calcolati dall'apertura della successione. In caso di diritto di abitazione del coniuge superstite, spetterà a lui indicare l'immobile al 100% nel 730.

Gli errori da evitare nella dichiarazione

Durante la dichiarazione dei redditi è essenziale evitare degli errori che potrebbero poi ripercuotersi in futuro.

• inclusione della proprietà immobiliare , uno degli errori comuni da evitare è trascurare l'inclusione della proprietà immobile ereditata nella dichiarazione 730. Alcune persone potrebbero pensare di poter omettere questa informazione, specialmente se la documentazione formale della successione non è ancora stata presentata. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate richiede esplicitamente che anche in assenza di documentazione ufficiale, la proprietà ereditata venga indicata nel modello 730.

• calcolo corretto dei giorni di possesso, un altro aspetto è il corretto calcolo dei giorni di possesso per determinare il reddito derivante dalla proprietà ereditata. L'errore comune è sottovalutare l'importanza di questo calcolo, che deve partire dall'apertura della successione. Ignorare questo aspetto potrebbe portare a dichiarazioni dei redditi inaccurati e potenziali problemi con l'Agenzia delle Entrate.

Evitare questi errori è essenziale per garantire una corretta dichiarazione fiscale e prevenire possibili sanzioni o complicazioni burocratiche. La corretta indicazione della proprietà ereditata e il calcolo accurato dei giorni di possesso sono passi fondamentali per assicurare la conformità fiscale e la trasparenza nell'affrontare gli aspetti fiscali legati all'eredità di terreni o immobili.

