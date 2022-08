Tessera Sanitaria, la nuova è senza chip: addio a questi servizi | È caos tra i cittadini

Tessera Sanitaria al centro del dibattito pubblico: è caos tra i cittadini per alcune caratteristiche della nuova versione rilasciata già da qualche mese. Dal 1° giugno 2022 chi per scadenza richiederà il nuovo documento riceverà una nuova card senza chip. Questo comporta l’impossibilità di accedere ad alcune funzioni garantite invece dalla precedente. Quali sono questi servizi a cui si dovrà dire addio e cosa fare della vecchia tessera?

Tessera Sanitaria al centro del dibattito pubblico: è caos tra i cittadini per alcune caratteristiche della nuova versione rilasciata già da qualche mese. Dal 1° giugno 2022 chi per scadenza richiederà il nuovo documento riceverà una nuova card senza chip. Questo comporta l’impossibilità di accedere ad alcune funzioni garantite invece dalla precedente. Quali sono questi servizi a cui si dovrà dire addio e cosa fare della vecchia tessera?

La Pubblica amministrazione non è nuova in termini di novità da applicare ai cittadini. Una in particolare ha attirato l’attenzione degli italiani più curiosi. Nell’occhio del mirino è finita la Tessera Sanitaria, conosciuta ai più esperti anche con il nome di Carta dei Servizi.

Stiamo parlando del documento che dimostra l’iscrizione dei cittadini al Servizio Sanitario Nazionale, su cui risultano trascritte le generalità di questi ultimi (nome, cognome, data di nascita e luogo, numero di identificazione personale e della tessera, codice fiscale).

Rispetto alla vecchia versione, la Tessera Sanitaria odierna (TS-CNS) permette di accedere ad alcuni servizi per il disbrigo di pratiche online. al pari dello SPID e della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Basti pensare ai servizi offerti dai portali dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate e di Istanze Online.

Trascorsi 11 anni dalla sua introduzione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato la distribuzione dal 1°giugno 2022 della nuova versione della Tessera Sanitaria senza chip.

Una novità questa sorretta da una serie di motivazioni economiche che rendono difficile il reperimento dei materiali per la produzione del chip stesso e che nel contempo ha portato il caos tra i cittadini i quali non potranno più avvalersi di particolari servizi legati, appunto, alla presenza del chip ora assente nella nuova versione.

Senza perdere altro tempo vediamo subito quali sono i motivi che hanno portato all’eliminazione del chip dalla Tessera Sanitaria e quali sono i servizi messi in crisi dalla sua mancanza.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo da parte del MEF.

Tessera Sanitaria, la nuova è senza chip: ecco il perché

Prima ancora di vedere quali sono i servizi a cui si dovrà dire addio in caso di possesso di una nuova Tessera Sanitaria senza chip è di fondamentale importanza capire il motivo per cui le tessere di nuova emissione sono prive dello stesso.

Per fare questo occorre risalire al comunicato stampa del Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 31 maggio 2022.

Il documento conferma il rilascio dal 1°giugno 2022 della Tessera Sanitaria in due versioni: quella su cui è apposto il chip (la classica TS-CNS abilitata come Carta Nazionale dei Servizi) e la nuova completamente priva del componente elettronico.

Sul fronte estetico, chip a parte, non si ravvisano particolari differenze. Entrambe continueranno ad avere sul retro le generalità del cittadino richiedente, potendo essere sfruttate ancora come “Tessera europea di assicurazione di malattia” (TEAM).

Solo il 9 giugno 2022 la modifica alla normativa che va ad integrare la produzione della Tessera Sanitaria prima di chip è stata inserita in Gazzetta Ufficiale .

A questo punto viene spontaneo chiedersi per quale motivo la nuova versione della Tessera Sanitaria viene emessa senza chip.

Ancora una volta, la ragione è da ricercare nella carenza di materie prime a livello mondiale riconducibile alla guerra Russia Ucraina e nella crisi iniziata con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Kiev e Mosca risultano essere i Paesi più ricchi dei materiali (palladio e neon) indispensabili per la produzione dei chip. Il conflitto ancora in corso ha perciò reso difficile la partenza dei materiali dai porti proprio come avvenuto in grano.

A complicare la situazione ci pensa l’embargo posto dalla Cina a Taiwan per le forniture di materie prime. Paese quest’ultimo che rientra nella lista dei maggiori assemblatori di chip al mondo.

Tessera Sanitaria, la nuova è senza chip: addio a questi servizi | È caos tra i cittadini

Veniamo ora al punto cruciale dell’articolo. Dopo aver visto le similitudini esterne delle due versioni della Tessera Sanitaria, concentriamo sui servizi non garantiti ai cittadini dalla nuova card senza chip.

Sin dalle prime informazioni comparse in rete sull’addio ad alcuni servizi assicurati invece dalla vecchia Tessera Sanitaria, il caos non ha tardato a diffondersi tra gli italiani.

Ma quali sono questi servizi inaccessibili ai proprietari di una Tessera Sanitaria senza chip?

La risposta non è affatto scontata: al contrario della versione dotata del componente elettronico, la nuova tessera non permette l’accesso ai servizi offerti dalla Carta Nazionale dei Servizi.

Per il resto, nulla cambia rispetto alla “vecchia” Tessera Sanitaria.

Sul retro è sempre presente la banda magnetica su cui sono memorizzati tutti i dati anagrafici del cittadino richiedente, il codice a barre identificativo del Codice Fiscale e la sigla dello Stato che rilascia la tessera.

Sul fronte della nuova Tessera Sanitaria non è presente il chip, mentre i dati dell’assistito (nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia, scadenza) rimangano uguali a quelli della versione con il microchip incluso.

Tessera Sanitaria, cosa fare della vecchia card con il chip

Se vi viene rilasciata la nuova Tessera Sanitaria senza chip l’accesso ai servizi online è consentito se si seguono alcune dritte. Nonostante il caos iniziale generato nei cittadini dall’assenza del componente, non c’è da preoccuparsi.

Per non dire definitivamente addio alla componente Carta Nazionale che garantisce l’accesso ad alcuni servizi online è di fondamentale importanza conservare la vecchia Tessera Sanitaria (quella su cui il chip è presente).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti comunicato la possibilità poter utilizzare la vecchia TS-CNS fino alla fine del 2023, anche se scaduta.

Solo in questo modo i cittadini potranno continuare ad accedere ai servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Tutto questo in attesa di avere delle informazioni più chiare sul funzionamento della nuova Tessera Sanitaria.