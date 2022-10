La coalizione di centrodestra difende la proposta d'innalzare il limite di denaro contante a 10.000 euro. Immediate le reazioni dell'opposizione: adesso Giorgia Meloni pensa al ridimensionamento.

Il tetto ai contanti continua ad essere terreno di scontro tra le forze politiche. Da una parte la Lega che vorrebbe portare il limite a 1.000 euro dall'altra i forti dubbi dell'opposizione e di alcuni esponenti della maggioranza, soprattutto in Forza Italia. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Giorgia Meloni stia valutando una soluzione di compromesso: il tetto ai contanti di 5.000 euro, quindi la metà di quanto proposto dalla Lega ma comunque più elevato del limite attuale di 2.000 euro.

Il nuovo tetto tuttavia non frena i malumori, agevolare la circolazione di denaro contante è davvero la priorità del momento?

Tetto contanti a 5.000 euro: cosa sta succedendo

Il Carroccio guidato da Matteo Salvini difende a spada tratta la proposta di legge con la quale si vuole innalzare a 10.000 euro il tetto massimo di contanti da tenere in casa e con cui effettuare i pagamenti. Decisione in contrasto con le norme approvate dai governi precedenti che, invece, hanno promosso i pagamenti digitali e introdotto l’obbligo di POS, fatta eccezione per alcune categorie. Giorgia Meloni, alla guida del nuovo governo, potrebbe dimezzare la proposta e favorire il compromesso: introdurre il tetto dei contanti di 5.000 euro.

La misura, stando ai rumors, potrebbe essere inserita nella prossima Legge di Bilancio attesa entro la fine dell’anno. Si ricorda che attualmente il limite è fissato a 2.000 euro e avrebbe dovuto scendere a 1.000 euro il prossimo 1° gennaio 2023.

Anche la maggioranza è divisa

Oltre a suscitare seri dubbi all’opposizione - feroci gli attacchi di Giuseppe Conte al nuovo governo - nemmeno la maggioranza è compatta riguardo all'innalzamento del limite. Ad esempio Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia, ha apertamente dichiarato che il tetto ai contanti non è sicuramente la priorità del Paese.

La questione ha richiesto un vertice a Palazzo Chigi, a conclusione del quale sarebbe stata raggiunta la mediazione dei 5.000 euro al massimo.

Leggi anche: Tetto contanti da 2.000 a 10.000 euro: ecco come funziona nel resto d'Europa