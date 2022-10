Caro vita: gli ultimi dati ISTAT sulla situazione economica non sono confortanti. Aumentano le tasse e i prezzi al consumo intaccando notevolmente il potere di acquisto delle famiglie italiane. Le previsioni sull'inflazione 2023 non sono confortanti, Ecco chi verrà più colpito dalla crisi.

Allarme pressione fiscale in Italia, si va verso il 50%. Un dato preoccupante per le famiglie, i lavoratori e le imprese, che di conseguenza devono ridurre i consumi e limitare i risparmi. Gli ultimi dati ISTAT mostrano chiaramente una flessione negativa in merito al potere d'acquisto dei consumatori, merito soprattutto dell'aumento generalizzato dei prezzi ma anche delle tasse, spesso troppo elevate rispetto ai redditi medi degli italiani. Vediamo quindi, alla luce delle ultime previsioni sull'inflazione, cosa aspettarsi per il futuro e quali saranno le fasce di cittadini ed i settori più colpiti dalla crisi.

Aumenta la pressione fiscale in Italia

Secondo le ultime analisi ISTAT, la pressione fiscale, e cioè il rapporto tra tutte le entrate tributarie ed il PIL è arrivata al 42,4%, ed è in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Parliamo dell'ammontare di tutti i tributi dovuti allo stato da ogni singolo cittadino, sia per le imposte dirette e cioè in base al reddito, come ad esempio l'IRPEF o i contributi previdenziali, sia per quelle indirette come ad esempio l'IVA.

L'Italia è tra i paesi europei maggiormente tassati, e a pagarne le spese sono soprattutto i lavoratori dipendenti ed i liberi professionisti con volumi d'affari meno elevati. Inevitabilmente quindi cresce anche l'indebitamento delle famiglie e soprattutto, si abbassano i risparmi, che vengono intaccati dall'inflazione e dalle spese quotidiane sempre più care. Unica nota positiva che emerge sempre dalle statistiche è che si è notevomente ridotto il debito delle pubbliche amministrazioni.

Sommando tutte queste informazioni è chiaro che il gettito fiscale in aumento dovrebbe essere destinato, come accade nei paesi europei ad alti livelli di tassazione, a migliorare i servizi pubblici e in parte ridistribuito alle fasce di popolazione più colpite dagli aumenti. In tal senso è già stato fatto un minimo passo avanti con l'ulteriore riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, lo sconto contributivo e le nuove aliquote IRPEF, ma non è ancora abbastanza.

Il nuovo governo dovrà lavorare ad interventi per abbassare ulteriormente la pressione del fisco sui cittadini e far fronte agli aumenti dei tassi dei mutui e al caro prezzi dell'energia per evitare una recessione.

Famiglie: potere d'acquisto in calo, cambiano le abitudini

Cosa cambia quindi per le famiglie in termini concreti? Secondo il quadro dell'ISTAT, tra prezzi in aumento e pressione fiscale alle stelle resta un unico dato positivo dell'aumento percentuale di reddito disponibile. Infatti questo è cresciuto dell'1,5% nell'ultimo trimestre, e sono anche aumentati i consumi.

Tutto ciò significa che gli italiani possono spendere leggermente più dello scorso anno, merito anche della ripartenza delle attività a pieno regime rispetto al 2021 quando ancora la pandemia aveva inevitabilmente bloccato molti settori. Cambiano le abitudini, le famiglie quindi decidono di spendere per i beni necessari in maniera differente e risparmiano meno.

Quindi sono in crescita gli acquisti quotidiani nei discount alimentari e negli ipermercati nei quali c'è più possibilità di scegliere tra vari prodotti di diversi prezzi. Un nuovo scenario che andrà sicuramente a consolidarsi nei prossimi mesi, a causa anche dell'incertezza in merito alle spese elevate alle quali i consumatori dovranno far fronte per il gas l'elettricità ed altri servizi. Secondo le ultime rilevazioni di sondaggi infatti, la maggior parte degli italiani si dichiara preoccupata per l'inflazione in costante aumento.

La situazione sui risparmi e depositi, anche se migliorata rispetto al periodo pre covid, mostra che, seppure ci sia la tendenza a mettere da parte più fondi per il futuro rispetto a prima, purtroppo per molti non ci sono più i margini di risparmio intaccati dal caro vita e dalla pressione fiscale ai massimi storici.

Inflazione e caro vita, drammatiche previsioni per il 2023

La notizia sui dati relativi all'aumento delle tasse non è l'unica negativa, ci sono purtroppo dati allarmanti che mostrano come il prossimo anno potrebbe subentrare una vera e propria crisi economica di imprese e famiglie alle prese con il caro prezzi. Si stima che circa 120 mila piccole e medie aziende saranno costrette a chiudere.

Questo significa che aumenteranno i licenziamenti e i fallimenti nel settore privato soprattutto al sud, dove al momento si registra il maggiore stato di difficoltà dei piccoli imprenditori. La causa è soprattutto il caro energia che non tende a rallentare abbattendosi sulle attività con maggiori consumi di elettricità e gas.

Secondo gli esperti di valutazione della Fitch Ratings, il rischio di recessione per tutti i paesi dell'eurozona è concreto, la crescita sarà rallentata anche in Italia colpendo maggiormente i settori produttivi manifatturieri e quelli dei servizi.

Tutto ciò causerà un ulteriore incremento dei prezzi al consumo per beni e servizi, ulteriore calo del potere di acquisto e della capacità di risparmio delle famiglie ed un netto innalzamento del tasso di disoccupazione, che secondo il rapporto sull'Italia del Fondo Monetario Internazionale dall'attuale 8,1 salirà al 9,9% nel 2023.