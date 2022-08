Tra le scadenze fiscali di agosto, c'è sicuramente l'appuntamento importante per tutti i titolari di attività con il versamento dell'IVA periodico. Ecco entro quando pagare per evitare la sanzione e come compilare online l'F24.

Le date da ricordare dopo il 20 agosto per quanto riguarda il versamento dell'Iva interessano tutte le tipologie di contribuenti. In particolare però, per i titolari di imprese che effettuano la cessione di beni e servizi c'è un appuntamento importante.

Il termine ultimo per i versamenti IVA il giorno 22. Vediamo chi è obbligato a pagare questa imposta e tutte le istruzioni per effettuare correttamente il versamento della liquidazione con i servizi telematici di Agenzia delle Entrate.

Chi è obbligato al versamento IVA

La liquidazione IVA a debito periodica è dovuta dai soggetti che effettuano attività di vendita o cessione di beni e servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto. I termini di pagamento sono differenziati per categorie di contribuenti in base al volume d'affari.

Gli imprenditori e professionisti quindi possono scegliere di provvedere al versamento su base mensile o trimestrale. Per calcolare quanto dovuto, occorre verificare che l'IVA a debito (cioè quella sulle vendite), sia maggiore di quella a credito (quella sugli acquisti).

Stabilito l'importo, al netto di ventuali crediti di imposta, se questo risulta superiore alla cifra di 25,82 euro, va versato entro la scadenza, altrimenti quando inferiore al minimo può essere riportato nel successivo periodo di liquidazione.

Quando il calcolo genera un credito nei confronti del fisco infatti, questo può essere trasformato in credito di imposta che abbasserà il totale eventualmente da pagare alla successiva scadenza o può essere utilizzato in compensazione di altri debiti di natura fiscale relativi alla stessa partita IVA.

Gli imprenditori quindi sono obbligati a versare l'IVA ogni mese entro il 16, per i debiti relativi al mese precedente. I contribuenti che invece scelgono la liquidazione trimestrale devono avere questi requisiti:

Volume d'affari che non supera i 400.000 euro per chi effettua cessione e vendita di servizi .

per chi effettua cessione e . Volume d'affari non superiore a 700.000 euro per tutte le altre tipologie di attività di vendita beni materiali come ad esempio il commercio al dettaglio.

Altre concessioni speciali per liquidazione trimestrale vengono destinate a :

Autotrasportatori di merci conto terzi Distributori di carburante;

Chi esercita attività di pubblici servizi;

Chi esercita attività nell'ambito delle professioni sanitarie.

Per queste categorie non è necessario il calcolo del limite di volume di affari. Questa facoltà di pagare ogni tre mesi va scelta ad inizio anno e può essere revocata in seguito al superamento dei limiti

Scadenze versamento IVA mensile e trimestrale

Per tutte e due le categorie scelte a seconda del soggetto, le scadenze per i versamenti sono differenti. Se per i contribuenti mensili l'IVA scade sempre il 16 del mese successivo, per quelli trimestrali abbiamo tre differenti date da ricordare nel corso dell'anno. Queste sono il 16 maggio, il 20 agosto, ed il 16 di novembre. Per gli ultimi tre mesi dell'anno la scadenza sarà invece entro il 16 marzo dell'anno successivo, dopo il consueto conguaglio fiscale.

Quindi nel mese di agosto 2022, abbiamo le scadenze dei termini di versamento sia per i trimestrali che per i mensili, queste per effetto della legge in merito all'ultimo giorno utile agli adempimenti fiscali, nel caso le date coincidano con le festività slittano al giorno lavorativo successivo. Che per quest'anno è appunto lunedi 22 agosto, visto che il 20 è sabato.

Oltre al pagamento ordinario, sempre per effetto delle proroghe dovute alle festività, lo stesso giorno sarà considerato ultima data utile alla presentazione tardiva della dichiarazione IVA annuale.

Dichiarazione IVA: scadenza ravvedimento 22 agosto

La dichiarazione IVA è il modello annuale obbligatorio per i soggetti passivi, che va presentato all'agenzia delle entrate per attestare quali e quante operazioni sono state svolte nel corso dell'anno di imposta. In questo caso parliamo del 2021, per il quale il modello scadeva il giorno 2 maggio.

Chi non ha provveduto entro tale data, aveva tempo 90 giorni per presentare successivamente la dichiarzione tardiva con regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. Facendo un calcolo, se si avevano 90 giorni di tempo per pagare prima che la dichiarazione potesse risultare omessa, la data ultima che doveva essere esattamente il 31 luglio per via delle festività e del successivo stop fiscale dal 1 al 20 agosto, quest'anno coinciderà con il giorno 22 lunedì.

Quindi chi non ha ancora presentato il modello IVA 2021, ha ancora tempo per farlo. Ovviamente si dovrà tener conto del costo per il ritardo che applicando la norma del ravvedimento, per le operazioni dichiarate dell'ammontare di un minimo di 250 euro sarà ridotta ad un decimo, e cioè 25 euro.

Nel caso in cui, oltre ad essere stata omessa la dichiarazione nei termini previsti venga omesso anche il versamento, si dovrà effettuare un ravvedimento singolo per ogni pagamento dovuto in base ai giorni di ritardo.

Oltre a questo, ricordiamo anche che alla stessa data, 22 agosto, è prevista la scedenza di altri adempimenti IVA relativi al 2021 e cioè:

La sesta rata del saldo 2021.

2021. La ventesima rata dei pagamenti ripresi dopo lo stop dovuto ai decreti emergenziali del 2020 (Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità).

Come pagare l'IVA online

Tutti i versamenti IVA vanno inviati al fisco in modalità esclusivamente telematica. Per quanto riguarda il pagamento mensile o trimestrale la procedura è semplice per chi ha scelto di avere un consulente fiscale come il commercialista, perchè sarà direttamente l'intermediario ad occuparsi di tutti gli adempimenti.

Per chi invece volese pagare in modalità autonoma può utilizzare i servizi di agenzia delle entrate come Fisconline ed Entratel. Accedendo all'area riservata si potrà compilare il modello F24 per i pagamenti e saldare quanto dovuto con addebito bancario.

I codici da utilizzare per i pagamenti saranno: