Visura auto: che cos'è e a cosa serve?

Quando si tratta di acquistare un'auto usata, risolvere questioni legali o semplicemente soddisfare la propria curiosità su un veicolo, le visure PRA si rivelano uno strumento indispensabile. Il Pubblico Registro Automobilistico, infatti, offre un servizio di grande valore, che consente di ottenere informazioni chiare e dettagliate sullo stato giuridico e patrimoniale di un’auto. Nel corso di questo articolo, esploreremo cosa è esattamente una visura PRA e come può essere utilizzata in diversi contesti.

Che cos'è una visura PRA?

L’acronimo PRA sta per Pubblico Registro Automobilistico, un ente che gestisce le informazioni relative ai veicoli che circolano sul territorio italiano. La visura PRA, quindi, è un documento che raccoglie tutti i dati giuridici e patrimoniali di un veicolo registrato presso il PRA. Questo include dati sul proprietario, informazioni tecniche del veicolo ed eventualmente anche altre annotazioni legali come fermi amministrativi, ipoteche o vincoli.

A cosa serve una visura PRA?

La visura PRA è uno strumento fondamentale quando si sta considerando l'acquisto di un'auto usata. Attraverso una ricerca basata sulla targa, infatti, è possibile ottenere informazioni dettagliate sullo stato legale e tecnico del veicolo, riducendo così il rischio di acquisti indesiderati o truffe.

Ma non solo: in caso di sinistro, la visura PRA può essere utilizzata per ottenere informazioni sul veicolo coinvolto. Questo può facilitare il processo di gestione delle assicurazioni e garantire una rapida risoluzione delle questioni legali legate all'incidente.

Prima di procedere all'acquisto di un veicolo, inoltre, è consigliabile verificare l'esistenza di eventuali fermi amministrativi o vincoli legati al veicolo e la visura PRA fornisce proprio tutte queste informazioni in modo chiaro e completo.

Tipologie di visure PRA

È possibile fare richiesta di due tipologie di documento: la visura PRA per nominativo e quella per targa. Nel primo caso, i soggetti privati possono conoscere i veicoli intestati a proprio nome nell’archivio del PRA, richiedendo una visura sulla base dei propri dati anagrafici. A tal proposito, si distinguono due tipi di ricerca: una che riguarda tutti i veicoli dei quali si è stati proprietari intestatari nel corso degli anni e un’altra relativa soltanto ai veicoli che risultano intestati al richiedente allo stato attuale.

La visura PRA per targa, invece, permette di risalire ai dati tecnici di un veicolo e il relativo proprietario, a partire per l’appunto dal numero di targa. In particolare, riporta tutti i dati dell’ultimo proprietario del veicolo (nome, cognome e residenza) in caso di persona fisica oppure ragione sociale e sede in caso di persona giuridica, insieme alla data dell’atto di vendita e a quella di presentazione della trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

Come fare una visura PRA online

Il processo per ottenere una visura PRA online è rapido e accessibile. Visitando il sito www.visureitalia.com, è possibile scegliere tra diverse tipologie di visure, come quella per targa o nominativo. Per una visura per targa, è sufficiente inserire il tipo di veicolo (auto, moto, camion o rimorchio) e la targa. Per una visura per nominativo, invece, occorre specificare se si tratta di persona fisica o ditta/società e inserire il codice fiscale.

In conclusione, la visura PRA si presenta come uno strumento indispensabile per chiunque abbia bisogno di informazioni dettagliate e affidabili sullo stato di un veicolo. Grazie alla possibilità di richiederla online, il processo diventa accessibile a tutti, garantendo trasparenza e sicurezza in diverse situazioni.