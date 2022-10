Celebrata in tutto il mondo, ad ottobre si celebra la Giornata mondiale del caffè. Scopriamo le iniziative in programma e le curiosità sulla bevande più bevuta al mondo, nei modi più disparati.

Ogni anno, oltre ad essere festeggiato dalle singole nazioni in specifici giorni dell'anno (in Italia il 26 marzo, con la Giornata nazionale dell'espresso italiano), il 1 ottobre tutti i paesi si uniscono nella sua celebrazione con la Giornata Mondiale del Caffè (International Coffee Day). Scopriamo cosa si nasconde dietro questa giornata e quali sono le iniziative organizzate per questo 2022.

Cos'è e perché si festeggia la Giornata mondiale del caffè

La ricorrenza, celebrata in tutto il mondo, oltre ad avvalorare la sua bontà, sottolinea il lavoro svolto da parte di tutta la filiera produttiva. Infatti, è proprio grazie all’impegno dei produttori nelle piantagioni dei paesi tropicali, ai tostatori, fino ai baristi e a coloro che lavorano a contatto con il consumatore finale, che ci è permesso godere della bontà di questa nera bevanda.

La giornata mondiale del caffè è una ricorrenza piuttosto recente. Infatti, in accordo con l'International Coffee Organization, venne introdotta per la prima volta il 1 ottobre 2015 e lanciata a Milano in occasione di Expo 2015, dove vennero realizzati diversi eventi dedicati al mondo del caffè.

Le iniziative per celebrare la bevanda

Quest’anno, in occasione della Giornata internazionale del caffè, la Rete delle Comunità del Rito del Caffè espresso promuove una serie di iniziative da nord a sud per sostenere e candidare il Rito del Caffè Espresso a Patrimonio UNESCO. L’obiettivo dell’evento è quello di raccogliere firme per rendere ufficialmente il rituale del caffè espresso e tutto il suo bagaglio culturale e immateriale, patrimonio universale.

Le firme, oltre ad esser rilasciate tramite il sito ufficiale de il Rito del Caffè, verranno altresì raccolte nel corso di diversi eventi che avranno luogo in alcune città italiane:

Milano: ore 14.30, al Faema Flagship di Gruppo Cimbali, l’Espresso Experience, un laboratorio per imparare la degustazione dell’espresso assieme a coffee specialist;

Venezia: dalle 9.30 alle 11.00 al caffè Florian e dalle 18 alle 18 al caffè Lavena;

Trieste: dalle ore 10.00-12.00, all’Antico Caffè San Marco, dove verrà presentata la brochure “Il viaggio del caffè” che racconta a grandi e piccini come il chicco si trasforma in nera bevanda;

Bologna: dalle 10.00 alle 16.00 presso la Essse Caffè Store con la collaborazione dell’attore Marco Magnani vengono proposti percorsi esperienziali del caffè;

Roma: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 alla Giolitti Antica Gelateria Pasticceria vengono dimostrate attività legate alle preparazioni “speciali” del caffè;

Napoli: la giornata partenopea è senza dubbio la più ricca di eventi.

La giornata inizia dalle ore 11.00 e prosegue fino alle 19.00 al Gran Caffè Gambrinus. Qui vengono proposte diverse iniziative tra cui la tecnica di estrazione del caffè.

Sempre in mattinata, dalle 9.30 alle 11.30 alla Mostra Oltremare, l’Accademia di cucina Medeaterranea preparerà due dolci al caffè, e ne offrirà una degustazione aperta a tutti. Il pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.15 presso lo Spazio Colapesce di Palazzo Reale, si terrà un incontro con Marisa Laurito e Benedetta Santini, autrici di due libri che vedono come protagonista il caffè inteso come patrimonio culturale.

La raccolta firme per sostenere la candidatura del rito del caffè espresso italiano a Patrimonio Immateriale dell’Unesco, sarà disponibile in diversi bar ed esercizi della città.

Lecce: l’attività di raccolta firme si protrarrò fino al 30 ottobre grazie al supporto del bar Quarta Caffè di Lecce e Bari;

Palermo: ore 10.00-12.30 alla Fabbrica museale Morettino si propone un tour multisensoriale per raccontare la storia del caffè dalle origini ad oggi, approfondendo quelli che sono i diversi gusti da nord a sud Italia;

Modica: la raccolta firme avverrà presso i locali di Caffè Moak, Caffè Circi, Mokafè e Marsalì.

Nel resto d’Italia il supporto arriva anche dalla Fipe, dall’Associazione Locali storici d’Italia e da parte di alcuni Musei dedicati al caffè e alla sua storia, che oltre a sostenere il rito del “caffè sospeso”, proporranno eventi finalizzati alla raccolta firme.

Alcune curiosità che non sai sul caffé

Se credevi di sapere tutto su questa bevanda ti stai sbagliando. Esistono miti, leggende e innumerevoli storie sui chicchi e sulla sua preparazione. Vediamone qualcuna:

oltre ad essere la bevanda più consumata in Italia, il caffè è il rituale quotidiano irrinunciabile. E per quanto negli ultimi anni abbiamo assistito ad un rincaro del prezzo passando da una media di 1,038 nel 2021 a 1.10 nel 2022, c’è da dire che il caffè più caro del mondo non è quello italiano

i termini di consumo, per quanto si pensi che l’Italia sia un’assidua bevitrice, ahimè si colloca solamente al 12esimo posto in classifica con un consumo pro-capite di 5,9 kg. Il primo posto va alla Finlandia, la quale registra un consumo annuo medio di circa 12kg a persona. Al contrario, il Paese che ne consuma appena 400 grammi di caffè per ogni persona e si colloca in ultima posizione è Portorico.

il caffè decaffeinato non è davvero tale, in quanto nonostante la lavorazione, non è possibile rimuovere totalmente la caffeina dai chicchi

per quanto riguarda le origini del suo nome, si pensa che il nome derivi da Caffa, una regione dell’Etiopia in cui cresce spontaneamente