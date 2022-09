Dal 2020, il 29 settembre di ogni anno cade la Giornata internazionale sulla consapevolezza dello spreco alimentare, evento creato dopo l'emergenza Covid-19 dalle Nazioni Unite. Si tratta di un'occasione per riflettere sull'importanza del recupero e su come evitare gli sprechi nel campo dei prodotti alimentari, in casa, nei ristoranti e nelle catene di supermercati. Vediamo perché si festeggia proprio oggi e le iniziative in programma.

Come è nata e perché si festeggia la Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari

Il motivo dietro la sua nascita è molteplice, primo tra tutti l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (OSS) prefissato al 2030, che si pone come scopo quello di risolvere o almeno ridurre notevolmente le perdite e gli sprechi alimentari.

"Dobbiamo accelerare i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo OSS entro il 2030 in modo da dimezzare gli sprechi alimentari a livello mondiale e ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese tra queste le perdite subite dopo la raccolta" ha dichiarato il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu.

Nello specifico, ogni anno, circa il 14% della produzione globale di cibo va disperso nel tragitto tra la raccolta e la vendita, senza aver la possibilità di raggiunge neppure gli scaffali di vendita. A questa percentuale, va aggiunto un’ulteriore perdita: il 17% stimato della produzione alimentare globale. Di questo, l’11% viene disperso negli ambienti domestici, il 5% nel servizio alimentare ed il 2% nei punti di vendita al dettaglio.

Oltre ad essere un evidente spreco alimentare, tale percentuale mina altri due aspetti rilevanti. In primo luogo in termini di sostenibilità, in quanto gli sprechi alimentari generano l’8% delle emissioni globali di gas serra. In secondo luogo si parla anche di perdita in termini di costi. Infatti, si stima che annualmente vengano persi ben 400 miliardi di dollari.

Tutte le iniziative in programma

Ognuno di noi, nel suo piccolo può contribuire a massimizzare l’utilizzo del cibo e minimizzarne conseguentemente gli sprechi. Infatti, crescono sempre di più le associazioni e le App volte a contrastare gli sprechi: Too Good To Go, Phenix, Babaco Market, le quali nascono proprio con il fine di sensibilizzare l’acquisto di prodotti vicini alla scadenza proprio per limitare gli sprechi.

In occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, in collaborazione con 'Banco Alimentare' il Raviolificio varesino “Lo Scoiattolo” ha lanciato il progetto “Una pasta per tutti, un pasto per tutti”. L’iniziativa, che vede la vendita di Perline al Parmigiano Reggiano Dop in confezioni contrassegnate da un bollino distintivo, sarà disponibile sugli scaffali della GDO fino al 31 dicembre. L’obiettivo posto dall’associazione è quello di salvare 20 mila porzioni e quindi aiutare le famiglie in difficoltà.

Un’altra iniziativa è il webinar “Lotta allo spreco” del 30 settembre organizzato dalla collaborazione tra Assica e il Banco Alimentare. L’evento online, che avrà luogo online dalle 14.30 alle 16.00, mira a favorire lo sviluppo sostenibile del settore della salumeria italiana e si pone l’obiettivo di spiegare i processi operativi, le procedure, gli strumenti, l’igiene e sicurezza degli alimenti, citando altresì alcune implicazioni in ambito fiscale e comunicativo.