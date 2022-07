Il 4 luglio in America si festeggia una ricorrenza molto importante e per l'occasione le tavole vengono imbandite con ogni genere di pietanza che prima però, passa rigorosamente sulla griglia. Ecco cosa si mangia.

Il menù del 4 luglio, negli Stati Uniti d'America è rigorosamente sulla griglia! I cittadini americani infatti, durante questa giornata, complici anche dalle temperature più calde, si radunano in giardino in grandi gruppi tra parenti, amici e addirittura vicinato per un gustoso barbecue in cui si preparano ad arrostire carne di ogni tipo. Ma cosa si mangia il 4 luglio? E soprattutto, cosa si festeggia? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Cosa mangia un americano il 4 luglio? Le pietanze più gettonate

Dalle costolette, agli spiedini. Dalle alette di pollo al pulled pork da inserire rigorosamente in un panino. Dagli hamburger fino ai classici hot dog accompagnati con diverse saporitissime salse. Questo è quello che passa principalmente sulla griglia di ogni cittadino negli Stati Uniti il 4 luglio.

Non manca poi anche il pollo fritto, accompagnato da contorni come le irrinunciabili patatine fritte e il coleslaw, ovvero il cavolo cappuccio, con carote e salsa yogurt, oppure un'insalata di patate.

La carne come si può facilmente intuire va per la maggiore e la si può trovare anche nei primi piatti, come negli spaghetti con le polpette e nella pasta al forno. Fatta eccezione invece per chi è vegetariano che sulla griglia preferirà mettere peperoni e hamburger vegetali o accompagnare un crudité di verdure con l'hummus di ceci.

A conclusione del pasto c'è ovviamente l'anguria fresca e una buona cheescake, la famosissima torta a base di formaggio spalmabile e biscotti da lasciare classica o da accompagnare con diversi topper, da quello ai frutti di bosco al cioccolato. Tutto ovviamente innafiato con una buona dose di birra.

Una giornata importante per gli americani

Un menù ricchissimo, per festeggiare una delle giornate più importanti dell'anno per ogni americano: l'Indipendence Day, il Giorno dell'Indipendenza, ovvero quel momento in cui nel 1776, gli americani si staccarono dal dominio inglese, conquistando così l'autonomia.

Tipici dei festeggiamenti del 4 luglio sono anche i fuochi d'artificio con cui si conclude la giornata: il più famoso è il Big Bay Boom sulla baia San Diego, ben 15 minuti di coloratissime esplosioni in cielo a ritmo di musica.

E il tacchino?

Erroneamente si potrebbe associare il tacchino come pietanza del 4 luglio, ma non è così. Il tacchino si mangia tradizionalmente il 24 o il 25 novembre, comunque il penultimo giovedì del mese, un'altra ricorrenza importantissima per gli Stati Uniti, ovvero il Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento.

In questa giornata, un mese prima del Natale sin dalle sue origini si ringrazia il Signore per il raccolto donato durante l'anno. Ma oggi il "raccolto" è diventato più un simbolo per indicare ciò che si possiede.

L'indomani del Giorno del Ringraziamento inoltre, hanno luogo festeggiamenti ben più profani. Le attività commerciali infatti ribassano di tantissimo i prezzi dei propri prodotti in occasione del Black Friday (di cui c'è anche una versione estiva) dando modo così a molta gente di fare gli ultimi regali di Natale senza pesare troppo sulle proprie tasche.