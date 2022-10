Inserito nel 1997 nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità come “paesaggio culturale”, il Parco Nazionale delle Cinque Terre è una delle mete turistiche più apprezzate in tutto il mondo. La conformazione territoriale e gli spazi piuttosto ristretti, implicano un’offerta piuttosto ristretta, che quindi alza inevitabilmente le tariffe.

Ad ogni modo, con le giuste accortezze e qualche suggerimento, possono essere visitate anche in modo più economico. Vediamo quindi le tipicità culinarie locali da assaggiare spendendo poco durante un soggiorno alle Cinque Terre e dove trovarle.

Piatti tipici da prova alle Cinque Terre

Ogni regione ha le sue specialità e alle Cinque Terre troverete un’ampia offerta soprattutto di mare. Vediamo una lista dei piatti tipici da provare in questa parte d’Italia.

Cozze (o muscoli) ripiene: uno dei piatti più famosi delle Cinque Terre, in quanto la pesca delle cozze è una delle attività più praticate in questa zona. Solitamente vengono riempite con mollica di pane, uova, parmigiano, aglio e prezzemolo;

Acciughe di Monterosso: vengono pescate e conservate sotto sale per almeno 40 giorni nell’arborella, un tipico vasetto. Una volta trascorso il tempo necessario, vengono condite con olio, origano e aglio oppure utilizzate per insaporire altri piatti;

Monterossina: torta tipica di Monterosso, a base pasta brisè e farcita con pan di spagna, cioccolato, crema pasticcera e marmellata;

La zuppa Mescciüa: nata nel XIV secolo è una zuppa a base di zuppa di legumi (fagioli, ceci, lenticchie) cotti separatamente e poi mischiati (mescciüa in dialetto significa “mescolata”, appunto, tutti insieme con il tocco finale di pepe nero;

Trofie o trenette al pesto: sia semplici che con l’aggiunta di patate e fagiolini, come vuole la tradizione ligure;

Pansoti con la salsa di noce: pasta ripiena tipica della tradizione ligure, a base bietola e borragine, prescinsêua (sostituibile con ricotta vaccina), uova, maggiorana e parmigiano, accompagnati dalla salsa di noce, ottenuta mescolando noci, mollica di pane, latte, parmigiano, maggiorana, sale, aglio e olio evo.

Street food alle Cinque Terre: cosa mangiare

Ecco quali sono i piatti tipici dello street food genovese che potrete trovare nei panifici e nelle rosticcerie tra le strade delle Cinque Terre. La scelta ideale per un pasto veloce, ma pur sempre buono e appagante, soprattutto se siete di fretta e preferite mangiare qualcosa on the go piuttosto che sedervi a tavola.

Focaccia genovese all’olio d’oliva: specialità ligure e presidio slow food, a base di farina, acqua, lievito, malto, sale ed olio EVO. Diffusa anche la versione con le cipolle e quella con le olive. In alcuni panifici potrete trovare anche la versione con la salvia o con il rosmarino;

Focaccia al formaggio: due strati sottili di impasto, farciti con la crescenza, formaggio a pasta molle crudo, simile allo stracchino;

Farinata di ceci: un semplicissimo impasto di farina di ceci, acqua, olio e sale, cotto ad alta temperatura nel tipico “testo” in una grande teglia tonda e bassa. Il risultato sarà un morbido disco sottile di colore giallastro, dai bordi e dalla superficie croccante;

Cartoccio di fritti: sia di terra che di mare. Via libera a verdure e fiori d zucca, sgabei (impasto a base di farina acqua e sale, spesso farciti con salumi e formaggio), frisceu (semplicissimi bocconcini di pasta di pane, che possono essere sia in versione semplice che aromatizzate con rosmarino o cipolla). Immancabile assaggiare la frittura di pesce a base di acciughe e altri pesci azzurri come i pignolini, totanetti e baccalà;

Polpettone ligure: diversamente da quanto accade nelle altre regioni in cui con polpettone si intende quello di carne, in Liguria il polpettone è a base di verdure, precisamente di patate e fagiolini;

Torta di riso e torta di verdure: ne esistono di diversi tipi come la torta pasqualina, la torta di carciofi, la baciocca;

Castagnaccio: dolce preparato con farina di castagne, acqua e pinoli e uvetta. In alcuni casi lo troverete anche con uno strato di ricotta cotta in superficie;

Ripieni genovesi di macro con zucchine, cipolle, melanzane, peperoni. Comodi e versatili perché buoni da mangiare sia caldi che freddi.

Quanto costa in media un ristorante con e senza vista

Mangiare in un ristorante alle Cinque Terre non è propriamente economico. Certamente il prezzo sale a seconda della posizione del locale. In generale una cena per due persone in un ristorante con vista viene a costare attorno agli 80 euro per un antipasto, due secondi e due calici di vino. Allo stesso tempo però, potrete trovare posti sul lungomare in cui mangiare prodotti tipici del territorio e assaggiare una degustazione di acciughe e vini biologici, con un tariffario di 30-40 euro a testa.