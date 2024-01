Cos’è l’acqua proteica? Tutto quello che c’è da sapere su questo tipo di bevanda

Hai mai sentito parlare dell’acqua proteica? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo tipo di bevanda, quali sono i benefici e per chi serve.

Negli ultimi anni sta spopolando sempre di più una particolare tipologia di bevanda che recentemente sta ottenendo una grande visibilità anche sugli scaffali dei supermercati.

Stiamo parlando dell’acqua proteica, una bevanda già largamente conosciuta ed utilizzata negli Stati Uniti e che negli ultimi mesi sta riscontrando un ampio successo anche in Italia.

In questo articolo, quindi, vediamo quali sono le caratteristiche principali dell’acqua proteica, quali sono i suoi benefici e a cosa serve questo tipo di bevanda.

Acqua proteica: cos’è questo tipo di bevanda

Sicuramente in molti si staranno chiedendo cosa sia l’acqua proteica e perché sta spopolando così tanto nell’ultimo periodo. Chi, invece, fa acquisti solitamente in negozi specializzati nella vendita di alimenti per sportivi e di prodotti ad elevato contenuto proteico, sa già di cosa si tratta.

L’acqua proteica non è altro che una bevanda a base di acqua, arricchita poi da un contenuto più o meno variabile di proteine. Solitamente il contenuto di proteine che contraddistingue l’acqua proteica si aggira intorno ai 10 e ai 20 grammi.

Va detto, inoltre, che attualmente sul mercato è possibile distinguere diverse tipologie di acqua proteica, in base al tipo di proteine da cui è composta.

A questo proposito, si distinguono ad esempio le acque proteiche con vitamine e minerali B6, B12, C e D, ma anche quelle composte da micronutrienti, come ad esempio zinco, magnesio o calcio.

Acqua proteica: da cosa è composta

Abbiamo quindi visto che viene definita acqua proteica una bevanda composta da circa 10-20 grammi di proteine. Nello specifico, si tratta di proteine che derivano dai legumi, ad esempio i piselli, ma anche proteine derivanti da collagene idrolizzato oppure dal siero di latte.

È importante però sottolineare che un alimento ad alto contenuto proteico non è necessariamente a prescindere salutare. Per questo motivo, è fondamentale leggere l’etichetta dell’acqua proteica che si trova al supermercato e nei negozi specializzati, per valutare tutte le sue componenti.

Infatti, tra gli ingredienti che possono essere riscontrati nella composizione dell’acqua proteica non ci sono soltanto proteine, ma potrebbero esserci anche altre tipologie di ingredienti, a volte non proprio salutari per l’organismo.

Tra questi, ad esempio, zuccheri aggiunti come i dolcificanti artificiali, ma anche edulcoranti come il sucralosio, oppure coloranti.

Se ti interessa l’argomento, leggi anche l’articolo: Le proteine, indispensabili nella dieta! Cosa devi sapere.

A cosa serve l’acqua proteica

Sicuramente l’acqua proteica rappresenta una valida alternativa a molte altre bevande proteiche attualmente disponibili sul mercato, come ad esempio i frullati.

Questo perché tra i benefici dell’acqua proteica c’è quello di essere molto meno calorica rispetto alle altre bevande.

Inoltre, nei casi in cui si tratta di una bevanda senza siero del latte, l’acqua proteica è perfetta anche per quelle persone che soffrono di un’intolleranza al lattosio.

A cosa serve, quindi, l’acqua proteica? Oltre a dissetare, offre anche la possibilità di aiutare il recupero muscolare post allenamento, aumentando leggermente l’apporto proteico dell’organismo.

Infatti, l’acqua proteica aiuta a riparare le fibre muscolari, andando anche a contrastare l’affaticamento, la disidratazione e i crampi muscolari.

Inoltre, tra i benefici dell’acqua proteica c’è anche quello di offrire un ottimo contributo per la diminuzione della massa grassa.

Leggi anche: Dieta dell'acqua: un efficace metodo per dimagrire bevendo.