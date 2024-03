I migliori 8 agriturismi di Milano e provincia in cui trascorrere Pasqua e Pasquetta

Se non volete cucinare durante le vacanze pasquali e soprattutto volete godervi Pasqua e Pasquetta in totale riposo, allora sappiate che il modo migliore è prenotare in un agriturismo. Cosa c'è di meglio che trascorrere un paio di giorni a contatto con la natura, nel cuore di aziende agricole e svolgendo attività fuori dall'ordinario? Pranzi e leccornie preparate con cibo biologico e a chilometro zero sono la ciliegina sulla torta.

Molti sono gli agriturismi in Lombardia e in provincia di Milano, ognuno con la propria peculiarità e unicità: dai produttori di formaggi, con veri e propri caseifici all'interno, a produttori di vino e birra. E non mancano neppure gli allevamenti di bestiame, tra cui mucche, cavalli (con scuole di equitazione) e pollame. Ecco una selezione degli 8 migliori agriturismi a Milano e provincia.

Quali sono i migliori agriturismi a Milano?

Vediamo nel dettaglio quali sono alcuni dei migliori agriturismi di Milano, in modo da aiutarvi a prendere la decisione finale. A seconda delle preferenze personali, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

1. Cascina Caremma

Uno degli agriturismi più conosciuti appena fuori Milano è Cascina Caremma, a Besate: qui il pranzo di Pasqua è molto ricco.

I due menù disponibili sono quello tradizionale e quello vegetariano. Insieme ai piatti della tradizione, vengono proposti anche un fritto misto di arancini di riso, flan di asparagi con fonduta piemontese e risotto con caprino prodotto nell'agriturismo stesso.

Il menù è fisso a 65 euro a persona con vino escluso, per i bambini fino a 3 anni è gratuito, mentre per i bambini dai 4 ai 10 anni il menù ha un costo di 40 euro. È possibile prenotare il il pranzo sul sito ufficiale dell'agriturismo.

2. Cascina Guzzafame

A pochissimi chilometri da Milano - raggiungibile anche in bicicletta - si trova la Cascina Guzzafame, a Vigano di Gaggiano.

Serviti solo piatti della tradizione lombarda, preparati con i prodotti delle campagne e degli allevamenti della cascina stessa. All'interno dell'agriturismo vengono prodotti birra, latte di capra e carne di maiale. Come tutti i weekend, anche il pranzo di Pasqua e Pasquetta propone prodotti freschi e a chilometro zero.

3. Agriturismo La Morosina

Famosa per la produzione di birra, La Morosina si trova ad Abbiategrasso. Vengono prodotte birre bionde, rosse, more, tutte filtrate e non pastorizzate: insomma, una vera e propria specialità dell'agriturismo.

Il pranzo di Pasqua è interamente realizzato con materie della Cascina Morosina o provenienti da produttori locali. Il menù comprende antipasto, primo, secondo e dolce e ha un costo di 40 euro, mentre per i bambini fino a 10 anni è presente un menù preparato ad hoc per loro, che comprende pasta, cotoletta con patate al forno e una colomba pasquale, tipica ricetta che non può mancare nel menù pasquale degli italiani, con un costo di 20 euro.

4. Agriturismo Cascina Selva

Situata a Ozzero, all'interno dell'agriturismo si può trovare un caseificio, coltivazioni con orto botanico e allevamento di animali da fattoria.

Il menù di Pasqua e Pasquetta prevede antipasto, primo, secondo, contorno e dolce, molti di questi realizzati con i prodotti biologici dell'agriturismo. A Pasqua il menù costa 65 euro bevande incluse, mentre per i bambini fino a 10 anni ha un costo di 25 euro.

Il menù di Pasquetta ha un costo di 54 euro escluso il vino, che per i bambini fino a 10 scende a 20 euro.

5. Agriturismo Da Pippo

Situato a Rodano, il menù dell'agriturismo segue la stagionalità degli ingredienti e le ricette riportano in tavola l’autenticità dei sapori e dei cibi che provengono dall’azienda agricola.

Il pranzo di Pasqua e Pasquetta prevede una raffinata selezione di primi, secondi e dolce, accompagnati da vini da abbinare a ogni piatto.

Il menù di Pasqua ha un costo di 60 euro, mentre quello di Pasquetta ha un costo di 55 euro.

6. Agriturismo Le Cave del Ceppo

Se avete dei bambini non potete mancare al pranzo di Pasqua presso l'agriturismo Le Cave del Ceppo: molto conosciuto per i suoi cavalli e gli altri animali, è il luogo ideale per trascorrere una giornata in famiglia. Si trova a Trezzo sull'Adda, appena fuori Milano.

Il pranzo di Pasqua e quello di Pasquetta prevedono un aperitivo di benvenuto, antipasti, primi, secondi, dessert e sorbetto al limone.

Il pranzo di Pasqua ha un costo di 58 euro, mentre per i bambini sotto i 10 anni costa 30 euro. Il prezzo cala leggermente a Pasquetta (55 euro, mentre resta 30 euro per i bambini con meno di 10 anni).

7. La Forestina

Se volete assaggiare un pranzo leggermente diverso da quello tradizionale, potete provare La Forestina, a Cisliano.

Qui vengono utilizzare moltissime erbe aromatiche e piante selvatiche, quali il tarassaco, l’amaranto, il farinello, la portulaca, l’ortica, il luppolo, il sambuco e la robinia.

Nel menù del pranzo di Pasqua troviamo anche la focaccia virgiliana con crescenza e lo sformato al tarassaco primaverile con fonduta di stracchino.

8. Cascina Lasso

L'agriturismo Cascina Lasso è immerso nel Parco del Ticino. La cascina propone un menù fisso a degustazione composto di cinque antipasti, due primi, un secondo con contorno e misto di dolci caserecci, che cambia a seconda della stagionalità dei prodotti.

Il menù di Pasqua ha un prezzo di 58 euro bevande escluse e di 30 euro per i bambini fino ai 10 anni. Il menù di Pasquetta ha un costo di 48 euro, bevande escluse, e di 25 euro per i bambini fino ai 10 anni.