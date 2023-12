Questi 7 cibi sono pericolosissimi se mangiati crudi: ecco gli alimenti da evitare

Attenzione a questi 7 cibi: si tratta di alimenti che, se consumati crudi, possono diventare molto pericolosi per la salute.

Nella maggior parte dei casi, i cibi possono essere consumati sia cotti che crudi, e la scelta può tranquillamente essere effettuata da coloro che dovranno mangiarli. Eppure, non tutti sanno che esistono dei comunissimi cibi che, se consumati crudi, sono pericolosi. Ma quali sono questi alimenti crudi pericolosi?

Sebbene, nella maggior parte dei casi, le proprietà di un alimento si perdano in parte con la cottura, per alcuni alimenti vale proprio il contrario: se consumati crudi sono altamente pericolosi.

In moltissimi casi, per fortuna, il consumo di questi cibi a crudo causa solo problematiche di digestione. In altri, però, si possono avere delle conseguenze ben più gravi. Scopriamole, analizzando nel dettaglio l’elenco degli alimenti crudi pericolosi.

Alimenti crudi pericolosi: verdure e ortaggi

Tra gli alimenti che, se consumati crudi, possono diventare molto pericolosi non possiamo, innanzitutto, non inserire le patate.

Si tratta infatti di un cibo che, oltre ad una buona dose di amidi, contengono anche i glicoalcaloidi, come la ben nota solanina. Questo genere di composto è altamente tossico e potrebbe mettere a rischio la salute umana.

Sono infatti causa di sintomi gastrointestinali come crampi e nausea, ma anche di vomito e diarrea e, nei casi più gravi, di febbre. Attenzione anche al fatto che i tuberi germogliati contengono elevate concentrazioni di questi composti.

Per chi si chiede se si possono mangiare le patate germogliate, segnaliamo che la situazione, in questi casi, con la cottura non migliora: per questo le patate germogliate vanno assolutamente evitate.

Anche le melanzane, come le patate, sono ricche di solanina: non vanno dunque mai mangiate crude, dato che abbiamo appena analizzato gli effetti negativi di questo glicoalcaloide.

Altri alimenti pericolosi se consumati crudi sono rappresentati dalle verdure cosiddette crucifere, che indicheremo come un unico alimento dato che le complicanze per la salute sono praticamente uguali.

Tuttavia, è bene sottolineare che la pericolosità riguarda praticamente tutta questa classe di verdure, dai broccoli ai cavoli, dal cavolo cappuccio al cavolfiore, fino ai cavoletti di Bruxelles.

Le crucifere non sono altamente pericolose se consumate crude: non possiedono infatti proprietà meramente tossiche. Tuttavia, questi alimenti consumati a crudo sono altamente difficili da elaborare per il nostro sistema digestivo.

Consumarli solo previa cottura riduce il rischio di cattiva digestione e crampi addominali.

Inoltre, una qualità specifica di cavolo, il cavolo riccio, se consumato a crudo ha la capacità di inibire l’assorbimento dello iodio. Si tratta di una conseguenza negativa da evitare da coloro che sono affetti da disturbi a carico della tiroide.

Uova, carne e rabarbaro tra gli alimenti crudi pericolosi

È vero, alcune ricette prevedono l’utilizzo delle uova crude. Pensiamo, per esempio, all’apprezzatissimo tiramisù.

Tuttavia, le uova rientrano a pieno titolo tra gli alimenti crudi pericolosi. Innanzitutto perché alcune componenti delle uova non vengono digerite a crudo.

In secondo luogo, poi, questo alimento potrebbe essere contaminato da salmonella, un batterio in grado di nuocere alla salute umana.

Un discorso analogo può essere fatto per la carne: che sia di manzo, di maiale o pollo, qualsiasi tipologia di carne deve essere accuratamente cotta prima del consumo.

Oltre che fonte di intossicazione da salmonella, il consumo crudo di carne potrebbe anche essere causa di altre infezioni, quali quelle da listeria e escherichia coli.

Attenzione, poi, al rabarbaro: le sue foglie vanno scartata in quanto tossiche per la presenza di acido ossalico. E anche i suoi gambi, per sicurezza, dovrebbero essere consumati solo previa cottura.

Attenzione a questi legumi

Tra gli alimenti crudi pericolosi citiamo infine anche i fagioli. Due qualità di questi legumi, in particolare, potrebbero causare danni alla salute. I classici fagioli rossi, a causa delle lectine, possono causare indigestione e problemi all’intestino.

I meno comuni fagioli di Lima, invece, contengono addirittura acido cianidrico.

In entrambi i casi, comunque, le sostanze dannose vengono eliminate dalla cottura.