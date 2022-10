Un lotto di semi di sesamo è a rischio salmonella. Il Ministero della Salute ha diramato un avviso in cui mostra ai cittadini cosa fare nel caso in cui hanno comprato questo lotto.

Rischio salmonella per i semi di sesamo

Un avviso sul sito salute.gov.it ha messo in allerta i consumatori italiani. Il lotto L138/22 dei semi di sesamo bio del marchio Viviverde Coop in confezione da 250 grammi che scadono a Maggio del 2023 sono potenzialmente pericolosi. Come si legge dal sito, il motivo del richiamo è che il lotto “potrebbe contenere salmonella in una unità campionaria su cinque”. Chiunque avesse comprato una confezione appartenente a questo lotto è tenuto a riportarla nel punto di vendita.

Il richiamo coinvolge la ditta Melandri Gaudenzio srl per COOP, sita nello stabilimento di via Boncellino n 120 a Bagnocavallo in provincia di Ravenna.

Salmonella: cosa è e quali sono le conseguenze per l’uomo

Alla pare della listeria, la salmonella è una delle più comuni malattie infettive al mondo. La sua trasmissione è dovuta alla contaminazione fecale. Si presentano di due tipi:

Adattate all’ospite, in tal caso possono provocare tifo e paratifo nell’uomo. Questo tipo di salmonella è presente nei paesi in via di sviluppo

Non ospite-specifiche che possono infettare sia gli uomini che gli animali. È il tipo di salmonella più diffuso nei paesi industrializzati.

La contaminazione è dovuta al consumo di alimenti contaminati da questo batterio, quali carne di pollo, tacchino, maiale, molluschi, semi germogliati, uova, mozzarelle e formaggio fresco, verdure e frutta crude. I sintomi che possono presentarsi variano. Si va da diarrea, vomito, nausea, febbre e dolori addominali fino ad arrivare a infezioni extraintestinali e batteriemie. Quest’ultima ipotesi è più frequente nei soggetti fragili, quali neonati, anziani e immunodepressi. Solitamente i sintomi si presentano tra le 12 e le 36 ore dopo aver ingerito il cibo contaminato e possono durare fino a una settimana.

Ad ogni modo, l’infezione si risolve in pochi giorni e il paziente ritorna nel pieno delle sue funzioni intestinali dopo aver seguito un’accurata cura prescritta dal proprio medico curante.