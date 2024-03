Ecco come si mantiene in linea Michelle Hunziker: al posto del pane preferisce questo...

Cosa mangia in alternativa al pane Michelle Hunziker? La showgirl svizzera ha svelato ai fan qual è il suo segreto per mantenersi in forma.

Da sempre molto attenta all'alimentazione, Michelle Hunziker ha un corpo perfetto. La conduttrice svizzera ha svelato ai fan qual è la sua alternativa al pane: gustosa, estremamente nutriente e saziante.

Qual è l'alternativa al pane di Michelle Hunziker?

Classe 1977, Michelle Hunziker ha un corpo perfetto, identico a quello che sfoggiava quasi 30 anni fa quando posava in intimo per il brand Roberta. Come ha fatto, dopo tre gravidanze, a mantenere un fisico da urlo? La conduttrice svizzera è sempre stata molto attenta all'alimentazione. Inoltre, non ha mai passato un giorno della sua vita senza fare sport. Via social, non a caso, si diverte a condividere con i fan sia momenti di allenamento che consigli inerenti la dieta. Sapete qual è la sua alternativa al pane?

Michelle ha mostrato ai seguaci uno dei suoi pranzi leggeri ed equilibrati, svelando anche cosa mangia in sostituzione del pane. La Hunziker ha optato sempre per un prodotto di panificazione, ma fatto con farina integrale e noci. Un prodotto dal sapore unico, ricco di nutrienti e fonte di grassi sani.

Il pane alle noci, che oggigiorno si trova in vendita ovunque, è una valida variante al pane tradizionale. Oltre alla farina integrale, prevede l'aggiunta della frutta secca nell'impasto. Ovviamente, è bene non abusarne: stiamo sempre parlando di un prodotto di panificazione.

Pane alle noci: quali sono i benefici nutrizionali?

L'alternativa al pane classico scelto da Michelle Hunziker, pur apportando diversi benefici nutrizionali, va sempre consumato con moderazione. Le noci sono un'ottima fonte di grassi sani, proteine, vitamine (come la E) e minerali (quali zinco e magnesio). Pertanto, integrarle al pane aumenta il contenuto nutrizionale complessivo.

Inoltre, grazie ai grassi sani e alle proteine, il pane alle noci offre un apporto energetico maggiore rispetto alla variante tradizionale. Questo significa che contribuisce a mantenere stabili i livelli di energia durante la giornata e a combattere la fame perché più saziante.

Come se non bastasse, gli acidi grassi omega-3 presenti nelle noci apportano benefici anche sulla salute cardiovascolare. Pertanto, il consumo di questa alternativa al pane può contribuire a migliorare il profilo lipidico, riducendo il rischio di patologie cardiache. Da non dimenticare, infine, le fibre, importanti per la digestione e gli zuccheri nel sangue, e gli antiossidanti, utili per contrastare lo stress ossidativo nel corpo.