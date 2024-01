Non eliminare i carboidrati dalla dieta: 6 alternative al pane per dimagrire e stare bene

Il pane è un alimento fondamentale nella nostra dieta. Ma può essere sostituto da altre fonti di carboidrati più ricche di nutrienti e ottime per non aumentare di peso. Ecco 6 alternative che dovresti conoscere.

Quando si è in cerca di alternative al pane per dimagrire, spesso non si capisce la reale motivazione alla base di questa scelta.

Sostituire pane e pasta a tavola non permette, in automatico, di dimagrire o raggiungere il pieno benessere. Basti pensare a quante persone scelgono di sostituire questo alimento perché pensano che il pane faccia ingrassare.

Le cose non sono così semplici. Il pane è considerato un alimento base della nostra dieta. Basta questo per capire che di certo non fa male o debba essere demonizzato.

Piuttosto, ciò che può portare a un aumento di peso è l’uso che ne facciamo. Spesso, infatti, utilizziamo il pane come accompagnamento, magari dopo aver mangiato un piatto di pasta. Ancora, spesso tendiamo a utilizzare il pane in grandi quantità e senza mai alternarlo ad altre fonti di carboidrati.

È questo utilizzo del pane a renderlo un potenziale ostacolo al dimagrimento. Il pane occupa, così, una parte imperante del fabbisogno calorico giornaliero.

Ma, allora, come fare per sentirsi appagati, senza eccedere con questo alimento e alternandolo ad altre fonti di carboidrati? In questa piccola guida, ti consigliamo alcune alternative al pane per dimagrire, ma non solo.

Cosa succede se si elimina il pane dalla dieta

Dopo aver scoperto per quale motivo, al ristorante, il pane arriva subito in tavola, è importante fare una precisazione. Il pane contiene carboidrati che rappresentano uno dei macronutrienti fondamentali per vivere in salute e, in particolare, per avere energia.

La domanda, piuttosto, dovrebbe essere: come sostituire i carboidrati di pane e pasta?

Semplicemente, quando parliamo di pane, per lo più ci riferiamo a quello prodotto con farina raffinata, cioè sottoposta a un processo che comporta la rimozione della crusca e del germe del chicco di grano. In questo modo, si vanno a perdere molti nutrienti, inclusi fibre, vitamine e minerali presenti nella forma integrale del grano, rendendo la farina a basso contenuto di nutrienti rispetto a quella integrale.

Attenzione, perché sostituire il pane con grissini, cracker o altri prodotti a base di carboidrati raffinati non è la soluzione. Cambia la forma, ma non la sostanza: mancano anch’essi di nutrienti, hanno comunque un alto indice glicemico e possono contenere quantità significative di grassi saturi o sale aggiunto.

Come saziarsi senza pane: ecco 6 alternative per dimagrire e rimanere in salute

Limitare il consumo di pane bianco è assolutamente possibile. Tantissime sono le alternative che ci permettono non solo di diminuire l’apporto calorico, ma anche assumere un maggior numero di nutrienti come fibre, vitamine e minerali essenziali che ci permettono anche di vivere una vita più salutare.

In particolare, nei prossimi paragrafi troverai una lista di alcuni alimenti che potrai utilizzare per alternarli al pane bianco:

• pane integrale;

• gallette;

• patate;

• pane proteico;

• legumi.

Vediamo perché questi alimenti sono una buona alternativa al pane bianco.

1. Pane integrale

Il pane integrale rappresenta un'alternativa più salutare rispetto al pane bianco raffinato per diverse ragioni che vanno oltre la semplice considerazione della perdita di peso.

La farina integrale utilizzata per preparare il pane integrale conserva la crusca e il germe del chicco di grano, mantenendo intatti importanti nutrienti come fibre, vitamine e minerali. In più, la presenza di fibre contribuisce a migliorare la salute digestiva, promuovendo la regolarità intestinale e creando una sensazione di sazietà più duratura, aiutando anche a ridurre l’appetito.

2. Gallette

Sei in cerca di opzioni a basso contenuto calorico e ricche di fibre? Le gallette sono preparate con farine integrali o cereali meno raffinati, conservando così una maggiore quantità di fibre rispetto al pane bianco tradizionale.

Gallette di riso, di mais, di farro e di molti altri tipi: la loro consistenza leggera e croccante le rende anche un'alternativa interessante per coloro che cercano di controllare le porzioni e ridurre l'assunzione calorica complessiva.

3. Patate

Anche le patate sono una fonte nutriente di carboidrati complessi, ricche di fibre, vitamine e minerali.

Quando utilizzate come sostituto al pane, le patate possono essere abbinate ad alimenti proteici e verdure, creando un pasto equilibrato e nutriente. È fondamentale evitare di accompagnarle con altre fonti di carboidrati, in modo da mantenere un apporto calorico equilibrato e favorire la perdita di peso.

Inoltre, attenzione a come si preparano. Meglio cuocere le patate al forno, invece di friggerle, ed evitare di condirle con salse grasse o burro in eccesso che possono ulteriormente ridurre l'apporto calorico complessivo del pasto.

4. Pane proteico

Se oltre a curare la dieta, fai anche sport per dimagrire e, in generale, prenderti cura del tuo benessere, anche il pane proteico può essere una buona alternativa al pane bianco.

Oltre a dare una sensazione di sazietà più duratura e aiutare controllare l'appetito, il pane proteico può rappresentare una scelta ideale per coloro che desiderano aumentare l'apporto giornaliero di proteine, fondamentali per la costruzione e il mantenimento della massa muscolare.

5. Cereali alternativi

Ottime alternative al pane, ma anche alla pasta, sono i cereali come la quinoa, l’amaranto, l’avena, il kamut e il bulgur.

Ricchi di fibre, ma anche di proteine, questi cereali favoriscono la sazietà e regolano l'appetito, aiutando a controllare l'assunzione calorica complessiva. La presenza di fibre contribuisce anche a una migliore gestione dei livelli di zucchero nel sangue, stabilizzando l'energia nel corso del tempo.

Possono essere utilizzati come base per insalate, zuppe, stufati, o come contorno per proteine magre e verdure.

6. Legumi

Anche i legumi come ceci, fagioli e lenticchie rappresentano un modo per integrare carboidrati, ma con maggior vantaggi rispetto al consumo di pane bianco.

Sono ricchi di proteine, fibre, vitamine e minerali, rendendoli un componente nutriente e saziante di una dieta bilanciata.

