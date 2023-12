Tante persono pensano che astice ed aragosta siano la stessa cosa, ma in realtà non è così: ecco le differenze tra i due crostacei.

E’ sempre più consueto ormai trovare sulle tavole degli italiani prodotti che prima erano destinati esclusivamente ai pranzi e alle cene natalizie tipo Astice e Aragosta.

Questi due crostacei sono sempre stati i protagonisti delle tavole di Natale e Capodanno ma tanti sono coloro che pensano sia la stessa cosa poiché hanno sapori molto simili.

Ma oltre a queste differenze di classificazione, altre caratteristiche permettono di distinguerli. Scopriamo insieme quali sono.

Aragosta vs astice, sai qual è la differenza? Ecco la risposta che non ti aspetti

Lo abbiamo appena detto, molti anzi tantissimi sono coloro che confondono astice e aragosta.

E’ vero entrambi sono crostacei, ma questi appartengono a famiglie diverse. Entrambi sono decapodi ma, l’astice è della famiglia degli astacidei, mentre l’aragosta fa parte della famiglia dei palinuri.

L’astice inoltre ha il carapace liscio, e presenta delle chele sugli arti importanti per la cattura delle prede.

L’aragosta, invece ha due lunghe antenne e sul carapace, presenta una serie di spine che lo aiutano a difendersi.

Per quanto riguarda le dimensioni, queste variano dai 20 ai 60 cm.

Il loro habitat è quello del Mare del Nord o dell’Oceano Atlantico, e molto raramente si trova nel Mediterraneo, su fondali rocciosi dai 15 ai 200 metri.

Dell’astice ne esistono di due specie, quello americano e quello europeo, questo ha un colore tendente al blu.

In generale viene considerato meno pregiato dell'aragosta per la sua carne un po' più fibrosa e dal gusto più forte e deciso. Il suo prezzo però è accessibile.

L’aragosta invece ha una carne soda e soffice, morbida e delicata. In fase di acquisto meglio optare per prodotti non troppo grandi: un consiglio scegliete quella che pesa meno dei 2 kg, perché oltre tale peso è un’aragosta vecchia.

Meglio se femmina perchè più saporita.

Astice vs aragosta, ecco le altre differenze

Le altre differenze sono legate anche al colore. L’astice è normalmente di colore marrone scuro con chiazze gialle sul ventre alcune specie anche con macchie blu sul dorso.

L’aragosta è invece ha un colore chiaro-rossiccio. Diverso anche il gusto, più forte l’astice più dolce l’aragosta.

Altra nota diversa è il prezzo, l’astice è decisamente più economico, con un prezzo che oscilla tra i 30-40 € al kg mentre il costo dell’aragosta può variare tra i 30 e i 70 euro al chilo.

Ecco alcune modalità di cottura

Per quanto riguarda le modalità di cottura, questa è molto simile. Per evitare che la carne diventi troppo asciutta e filacciosa, è importante verificare il colore se tende verso il rosso allora si sta raggiungendo il giusto grado di cottura.

La tecnica più usata è la bollitura, con tempi di cottura di circa 20 minuti per ogni kg. Se si tratta di prodotti freschi basterà semplicemente immergerli in acqua bollente.

Se congelati, è necessario lasciarli in acqua tiepida per circa 30 minuti.

Molto diffusa è anche la cottura alla brace ma attenzione non bisogna cuocerli a fuoco vivo e con una cottura costante.

Meglio metterli a cuocerli dal lato della corazza, quando questa inizierà a diventare rossa sarà pronto da gustare.

Per l’aragosta altro consiglio è di lessarla nel court-bouillon accompagnandola con delle salse tipo la citronette, perfetta se l'aragosta viene servita fredda.

Mentre l’astice è buono da servire in insalata, ma è ottimo per la preparazione delle classiche le ricette come le classiche linguine al pomodoro