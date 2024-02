Prima azienda italiana autorizzata a produrre alimenti a base di insetti: ecco qual è

Piaccia o meno, anche in Italia saranno prodotti alimenti a base di insetti. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e la Commissione Europea hanno autorizzato la prima azienda italiana a dare il via al commercio.

Azienda italiana autorizzata a produrre alimenti a base di insetti

Nutrinsect è la prima azienda italiana autorizzata a produrre alimenti a base di insetti. L'approvazione è arrivata dalla Commissione europea che ha analizzato la richiesta con l'ausilio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). La notizia, com'è normale che sia, ha creato un certo malcontento tra coloro che non sono disposti ad accettare un commercio legato agli insetti.

E' bene sottolineare, però, che secondo il Regolamento europeo 258/97, gli insetti commestibili possono essere definiti novel food. Si tratta di un termine che indica tutti i "nuovi alimenti” non consumati in modo diffuso all’interno dell’Unione Europea prima del 1997.

Affinché gli alimenti a base di insetti possano essere messi in commercio è necessaria un'autorizzazione della Commissione europea che, a sua volta, potrebbe chiedere un parere scientifico all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).

La prima azienda italiana ad aver superato questo iter è stata la Nutrinsect, con sede a Montecassiano, in provincia di Macerata, nelle Marche, che metterà in commercio alimenti prodotti con farina di grilli.

Il fondatore e Ceo della Nutrinsect è Jose Cianni. Raggiunto dal Corriere della Sera si è detto felice di aver ricevuto l'autorizzazione. Da adesso in poi, infatti, potrà iniziare a produrre e commercializzare alimenti a base di insetti. Ha dichiarato:

Ci sono voluti due anni per avere il via libera. Per noi è un momento di svolta. Potremo far conoscere a tutti la nostra farina di grilli sostenibile e made in Italy.

La farina liofilizzata di grilli, che tecnicamente si chiama polvere sgrassata di acheta domesticus, viene prodotta da Nutrinsect rispettando l'ambiente. Il fondatore ha anche garantito che tutto il processo è e continuerà ad essere made in Italy. Cianni ha intenzione di mettere in commercio svariati alimenti: dalla pasta ai biscotti, passando per gli integratori e i burger.